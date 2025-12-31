Máu nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào?
Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, máu nhiễm mỡ là tình trạng trong máu có mức độ lipid (chất béo) cao hơn bình thường. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ.
Nguyên nhân gây mỡ máu cao
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mỡ máu cao, trong đó phổ biến nhất là chế độ ăn uống không hợp lý, ít vận động, béo phì, hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia.
Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp, suy giáp cũng góp phần gây rối loạn chuyển hóa lipid trong cơ thể.
Đối tượng có nguy cơ cao
Những người trung niên và cao tuổi, người có lối sống ít vận động, thừa cân béo phì, người thường xuyên ăn thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, đồ chiên rán hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch đều có nguy cơ bị mỡ máu cao.
Máu nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào?
Máu nhiễm mỡ nếu không được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như:
Bệnh tim mạch: Mỡ máu cao là yếu tố chính gây xơ vữa động mạch, từ đó dẫn đến đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy tim và tử vong đột ngột.
Đột quỵ não: Khi cholesterol xấu và triglycerid tăng cao, chúng bám vào thành mạch, hình thành mảng xơ vữa. Lòng mạch hẹp dần, dễ nứt vỡ, hình thành cục máu đông gây đột quỵ não, nhồi máu cơ tim và tắc mạch chi, hoại tử, để lại di chứng nặng nề hoặc mất mạng.
Suy thận: Lượng lipid cao trong máu có thể làm tổn thương hệ mạch máu trong thận, dẫn đến suy giảm chức năng lọc máu.
Gan nhiễm mỡ: Một hậu quả phổ biến khác của rối loạn lipid máu là gan nhiễm mỡ. Mỡ máu cao khiến gan tích tụ mỡ, gây gan nhiễm mỡ. Nếu kéo dài sẽ gây viêm nhiễm mỡ, xơ gan, tăng nguy cơ ung thư gan. Đáng lo là nhiều người không uống rượu vẫn bị gan nhiễm mỡ do rối loạn mỡ máu.
Viêm tụy cấp: Mỡ máu, đặc biệt là triglyceride tăng cao thường liên quan đến các trường hợp viêm tụy cấp, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.
Cách kiểm soát mỡ máu hiệu quả
Thứ nhất, thay đổi lối sống là nền tảng: Bệnh mỡ máu ở giai đoạn nhẹ không nhất thiết phải điều trị bằng thuốc, mà có thể được kiểm soát thông qua thay đổi lối sống lành mạnh bao gồm:
Chế độ ăn uống hợp lý: Người bệnh mỡ máu nên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm ít chất béo bão hòa. Đồng thời hạn chế mỡ động vật, thực phẩm chế biến sẵn, đường và rượu bia.
Vận động thường xuyên: Tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày với các bài tập vừa sức như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội sẽ giúp cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả.
Duy trì cân nặng hợp lý: Giảm cân nếu thừa cân, béo phì để cải thiện mức cholesterol và giảm áp lực cho hệ tim mạch.
Thứ hai, khám sức khỏe định kỳ: Xét nghiệm máu là phương pháp quan trọng giúp phát hiện sớm rối loạn lipid và từ đó có kế hoạch điều chỉnh kịp thời, tránh các biến chứng về sau.
Theo bác sĩ, những người có mỡ máu bình thường có thể xét nghiệm 1 lần/năm. Trong khi đó, những người mắc bệnh mỡ máu, đã phải điều trị hoặc người bệnh đã có những triệu chứng, biến chứng của mỡ máu cao như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ não thì ít nhất 3 tháng một lần nên đi khám để kiểm soát tốt mỡ máu của mình.
Vừa thức dậy, uống 1 trong 5 loại nước để “sở hữu” mái tóc dày đẹp, trì hoãn lão hóa từ sâu bên trongSống khỏe - 9 giờ trước
Khi vừa thức dậy mỗi sáng, hãy uống 5 loại nước này để mái tóc dày và bồng bềnh hơn, rất đơn giản nhưng ít người biết.
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dânY tế - 12 giờ trước
GĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi PickleballY tế - 13 giờ trước
GĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soátSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng mỗi người có thể giảm đáng kể khả năng hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.
3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hiểu rõ cách tế bào ung thư nảy sinh là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa bệnh từ lối sống và chế độ sinh hoạt hằng ngày.
Cần tây giàu chất xơ và vitamin, nhưng 3 nhóm người này nên tránh ăn hoàn toànSống khỏe - 1 ngày trước
Cần tây được xem là loại rau giàu chất xơ và vitamin, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên.
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏeSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Củ cải trắng được xem là “thần dược” mùa lạnh nhờ hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa mà nhiều người không ngờ tới.
Đi khám vì tiểu buốt, người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện nhiều bệnh nguy hiểmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt gần 1 tháng, người đàn ông này đi khám thì phát hiện mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng cùng lúc.
5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Các dấu hiệu sớm của suy thận như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, tiểu đêm... thường xuất hiện rải rác và không liên tục nên người bệnh thường bỏ qua.
Loại rau được chuyên gia Mỹ nghiên cứu có khả năng ức chế tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyênSống khỏe
GĐXH - Rau khoai lang chứa nhiều hợp chất có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào, giảm stress oxy hóa và góp phần hạn chế nguy cơ hình thành tế bào ung thư.