5 nơi bán phở đắt nhất Việt Nam: Tô 4 triệu có luôn cả vàng ròng, bát rẻ nhất cũng bay nửa tháng lương
Phở vốn là món ăn bình dân quen thuộc, nhưng tại những địa điểm này, thực khách phải chi trả số tiền bằng cả tháng lương của nhiều người chỉ để thưởng thức một bát phở.
Phục vụ tại nhà hàng Oriental Pearl trên tầng 66 tòa nhà Landmark 81, bát phở King hiện có mức giá niêm yết là 3.888.888 VNĐ chưa gồm thuế. Đây là món ăn kết hợp giữa hương vị truyền thống và những nguyên liệu nhập khẩu đắt đỏ. Thành phần chính bao gồm thịt bò Wagyu A5 thượng hạng, nấm Truffle đen (nấm kim cương) và sườn bò Úc được hầm liên tục trong 48 giờ. Điểm đặc biệt nhất giúp bát phở này giữ mức giá kỷ lục chính là những lá vàng 24K được dát lên trên bề mặt. Do tính chất quý hiếm của nguyên liệu, thực khách thường được khuyến khích đặt trước để nhà hàng có sự chuẩn bị chu đáo nhất.
Bên cạnh phiên bản dát vàng, phân khúc phở cao cấp tại Landmark 81 còn có bát phở bò Wagyu với mức giá khoảng 990.000 VNĐ. Nguyên liệu chính của món ăn này là thăn ngoại bò Wagyu Satsuma A4 và sườn bò hầm kỹ. Khác với cách nấu trong vắt của phở truyền thống, nước dùng tại đây có độ đậm đặc và màu sắc sậm hơn do quy trình hầm xương kéo dài. Mức giá gần 1 triệu đồng này bao gồm cả chi phí cho trải nghiệm dịch vụ và tầm nhìn toàn cảnh thành phố từ độ cao hơn 300m. Đây là lựa chọn phổ biến cho những người muốn thử nghiệm dòng phở bò nhập khẩu trong không gian sang trọng.
Tại nhà hàng Anan Saigon, thực khách có thể trải nghiệm bộ thực đơn nếm thử mang tên "Phở 2.0" với mức giá 3.500.000 VNĐ, chưa gồm thuế. Thay vì phục vụ một bát phở lớn duy nhất, thực đơn này bao gồm 10 món ăn khác nhau được chế biến dựa trên cảm hứng từ phở. Các món ăn nổi bật bao gồm phở phân tử (Molecular Phở), trứng chần phục vụ kèm trứng cá tầm Kaviar Ossetra, và món Le Pot Au Phở kết hợp giữa phở với gan ngỗng béo và bánh ngàn lớp Pháp. Đây là cách tiếp cận hiện đại của đầu bếp Peter Cường Franklin nhằm giới thiệu các kỹ thuật chế biến mới trên nền tảng hương vị Việt Nam.
Bên cạnh những quán phở trên, tại Thủ đô, những bát phở sử dụng bò Kobe nhập khẩu chính hiệu từ Nhật Bản luôn nằm trong danh sách đắt đỏ nhất. Với mức giá dao động từ 850.000 VNĐ đến hơn 2.000.000 VNĐ tùy vào hạng thịt A4 hay A5, món ăn này nhắm đến tệp khách hàng thượng lưu muốn tìm kiếm sự khác biệt. Từng lát thịt bò Kobe đỏ rực, mỡ trắng xen kẽ đều đặn được chần tái vừa đủ, giữ trọn vẹn vị béo ngậy đặc trưng mà không loại bò nào có được.
Không chỉ ở các nhà hàng chuyên biệt, phở tại các khách sạn 5 sao như Park Hyatt hay Metropole cũng có mức giá từ 500.000 đến 900.000 VNĐ. Điểm thu hút ở đây không chỉ nằm ở chất lượng thịt bò Wagyu tuyển chọn mà còn ở không gian thưởng thức sang trọng và quy trình phục vụ chuẩn quốc tế. Đây thường là lựa chọn của các doanh nhân hoặc chính khách khi muốn thưởng thức quốc hồn quốc túy Việt Nam trong một không gian yên tĩnh và đẳng cấp.
