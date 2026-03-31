Công thức chi tiết nấu 2 món canh cực ngon và bổ dưỡng

Bạn đang tìm kiếm những món ăn ngon, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe? Trong chế độ ăn uống hàng ngày, sự kết hợp cân bằng các nguyên liệu không chỉ làm cho bữa ăn thêm đa dạng mà còn cải thiện sức khỏe. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 2 món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe: "Canh sườn heo, bí đao, ngô" và "Canh nấm mỡ". 2 món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn cân bằng dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của nhiều đối tượng khác nhau.

1. Canh sườn heo, bí đao, ngô

Canh sườn heo, bí đao, ngô là một món canh nhà làm rất đơn giản, dễ nấu và giàu chất dinh dưỡng. Bí đao là loại thực phẩm ít calo, rất thích hợp để ăn trong quá trình giảm cân. Ngô rất giàu chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Canh sườn heo có thể giúp cơ thể bổ sung canxi và tăng cường sức khỏe xương.

Các nguyên liệu chính bao gồm

400g sườn heo, 1 bắp ngô ngọt, 300g bí đao, 5 quả táo đỏ, một ít rau mùi, 5 lát gừng, 1 thìa cà phê rượu nấu ăn, 1 thìa cà phê giấm trắng, một ít bột tiêu, 3g muối

Cách nấu món canh sườn heo, bí đao, ngô

Bước 1: Đầu tiên, rửa sạch rồi chặt sườn heo thành các miếng nhỏ. Sau đó ngâm sườn heo trong nước có pha một ít muối khoảng nửa tiếng, sau đó rửa sạch và để ráo nước. Cho nước vào nồi, thêm sườn và 1 thìa cà phê rượu nấu ăn, chần khoảng 3 phút, sau đó vớt ra, rửa sạch lại với nước ấm, để ráo. Cắt ngô thành từng đoạn nhỏ khoảng 4cm, và cắt bí đao thành từng miếng.

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, cùng với gừng thái lát. Khi nước sôi, cho sườn heo và một thìa cà phê giấm trắng vào. Sau khi nước sôi trở lại, hạ nhỏ lửa và ninh trong 40 phút. Sau đó thêm ngô và táo đỏ vào, đun nhỏ lửa thêm 30 phút. Cuối cùng, cho bí đao vào và đun nhỏ lửa thêm 10-15 phút nữa. Thêm muối và rau mùi hoặc hành lá thái nhỏ trước khi dùng.

Sườn heo giàu protein chất lượng cao, sắt, kẽm và các chất dinh dưỡng khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngô tươi giàu carbohydrate, chất xơ và vitamin C, giúp cải thiện tiêu hóa. Bí đao giàu kali và vitamin C, thích hợp để giải nhiệt và xua tan cái nóng mùa hè. Món ăn này kết hợp thịt và rau, rất bổ dưỡng, thịt mềm, không ngấy, nước dùng thanh nhẹ và đậm đà, phù hợp với mọi người.

2. Canh nấm bụng dê và bóng cá

Nấm bụng dê là một loại nấm hoang dã quý hiếm, nổi tiếng với hình dáng giống tổ ong và hương vị thơm ngon, dai giòn. Đây là thực phẩm cao cấp giàu dinh dưỡng, được săn tìm bởi các đầu bếp sành ăn. Nấm bụng dê thường mọc ở rừng lá rộng, vùng ôn đới, có tác dụng tăng cường sức khỏe, đặc biệt là bảo vệ gan. Nhờ giàu các chất dinh dưỡng, nên món canh này phù hợp với mọi đối tượng.

Các nguyên liệu chính bao gồm:

8 cây nấm bụng dê chất lượng cao (đã cắt đôi), 2 miếng bong bóng cá (20 gram), 1 cây cải thìa, 200g nước dùng nấm, gia vị vừa đủ.

Cách nấu món canh nấm bụng dê và bóng cá

Bước 1: Sau khi rửa sạch nấm bụng dê, ngâm chúng kỹ trong nước tinh khiết. Sau khi ngâm xong bạn đừng đổ nước đi, hãy để lắng lại rồi lọc để làm nước dùng nấm. Bong bóng cá bạn ngâm cho đến khi nở mềm. Tiếp đó cho bong bóng cá vào nồi, thêm hai lát gừng rồi chần sơ, sau đó vớt ra để riêng.

Bước 2: Cho nấm bụng dê, bong bóng cá và cải thìa thái nhỏ vào thố chưng. Rồi đổ nước dùng nấm (hoặc nước dùng xương heo) vào cho đến khi nước ngập khoảng một phần ba thố chưng. Sau đó bạn đặt vào nồi, nấu cách thủy trong khoảng 30 phút. Sau khi nấu xong, lấy thố chưng ra và thêm gia vị cho vừa ăn.

Nấm bụng dê giàu protein, kali, canxi và các chất dinh dưỡng khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe xương khớp. Bong bóng cá chủ yếu chứa collagen, canxi và kẽm, giúp cải thiện chất lượng da. Món ăn này là một bữa tiệc cho cả thị giác, khứu giác và vị giác. Nấm bụng dê có hình dạng độc đáo, kết cấu dai ngon và hương thơm đậm đà. Bong bóng cá mềm mịn và nước dùng trong veo, thanh nhẹ, thích hợp cho cả tiệc tùng và bữa ăn hàng ngày.

Lưu ý:

Nấm bụng dê có thể được kết hợp với các loại rau khác như rau bina và cà rốt để tăng cường lượng vitamin.

Bạn có thể thêm một ít rong biển vào canh sườn heo, bí đao, ngô để tăng lượng iốt hấp thụ.

Bạn nên kiểm soát lượng dầu và muối sử dụng trong chế độ ăn uống của mình và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.

Cả "canh sườn heo bí đao, ngô" và "canh nấm bụng dê và bóng cá" đều là những lựa chọn tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng không chỉ ngon miệng mà còn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể bổ sung những món ăn lành mạnh này vào chế độ ăn uống hàng ngày để duy trì sức khỏe tốt.