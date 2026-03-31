Top 4 món quen thuộc giúp tiêu hóa dễ chịu hơn

Canh rau xanh – “liều giải cứu” cho dạ dày

Một bát canh rau đơn giản như rau cải, rau mồng tơi hoặc canh bí giúp bổ sung nước, chất xơ và làm dịu hệ tiêu hóa. Những món này dễ ăn, dễ tiêu và giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng.

Cháo loãng – giúp hệ tiêu hóa “nghỉ ngơi”

Khi cảm thấy bụng nặng nề, một bát cháo loãng là lựa chọn phù hợp. Cháo dễ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho dạ dày, đồng thời vẫn cung cấp đủ năng lượng cần thiết.

Sữa chua – bổ sung lợi khuẩn

Sữa chua chứa probiotic – lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ăn sữa chua sau bữa ăn giúp cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi và tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Uống đủ nước – điều đơn giản nhưng hiệu quả

Nước giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đào thải chất cặn bã. Khi cơ thể đủ nước, hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, cảm giác nặng bụng cũng giảm dần.

Cơ thể luôn biết cách tự cân bằng

Điểm chung của cả ba vấn đề – stress, mất ngủ, khó tiêu – đều xuất phát từ sự mất cân bằng. Khi bạn ăn uống điều độ hơn, chọn thực phẩm phù hợp hơn, cơ thể sẽ tự điều chỉnh lại nhịp sinh học. Không cần những giải pháp quá phức tạp, đôi khi chỉ cần quay về với những bữa ăn giản dị, đúng cách, bạn đã giúp mình “dễ sống” hơn rất nhiều.

