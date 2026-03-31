Top 4 món quen thuộc giúp tiêu hóa dễ chịu hơn
GĐXH - Sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ, thất thường giờ giấc, không ít người gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu, mệt mỏi kéo dài. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa đang “quá tải”. Thay vì nhịn ăn hay dùng các biện pháp cực đoan, bạn chỉ cần điều chỉnh lại thực đơn theo hướng thanh nhẹ hơn.
Canh rau xanh – “liều giải cứu” cho dạ dày
Một bát canh rau đơn giản như rau cải, rau mồng tơi hoặc canh bí giúp bổ sung nước, chất xơ và làm dịu hệ tiêu hóa. Những món này dễ ăn, dễ tiêu và giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng.
Cháo loãng – giúp hệ tiêu hóa “nghỉ ngơi”
Khi cảm thấy bụng nặng nề, một bát cháo loãng là lựa chọn phù hợp. Cháo dễ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho dạ dày, đồng thời vẫn cung cấp đủ năng lượng cần thiết.
Sữa chua – bổ sung lợi khuẩn
Sữa chua chứa probiotic – lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ăn sữa chua sau bữa ăn giúp cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi và tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.
Uống đủ nước – điều đơn giản nhưng hiệu quả
Nước giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đào thải chất cặn bã. Khi cơ thể đủ nước, hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, cảm giác nặng bụng cũng giảm dần.
Cơ thể luôn biết cách tự cân bằng
Điểm chung của cả ba vấn đề – stress, mất ngủ, khó tiêu – đều xuất phát từ sự mất cân bằng. Khi bạn ăn uống điều độ hơn, chọn thực phẩm phù hợp hơn, cơ thể sẽ tự điều chỉnh lại nhịp sinh học. Không cần những giải pháp quá phức tạp, đôi khi chỉ cần quay về với những bữa ăn giản dị, đúng cách, bạn đã giúp mình “dễ sống” hơn rất nhiều.
4 loại rau ở Việt Nam là 'kho sắt xanh', bổ máu hơn cả thịt bò: Top 1 tốt cho cả tim và dạ dày, nhiều người chê không ănĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Trong nhiều năm, thịt bò gần như là lựa chọn mặc định khi nhắc đến thực phẩm bổ sung sắt – vi chất thiết yếu tham gia vào quá trình tạo máu, vận chuyển oxy và duy trì năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, các dữ liệu từ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cùng nhiều nghiên cứu quốc tế lại chỉ ra một thực tế bất ngờ: không ít loại rau xanh dân dã có hàm lượng sắt tương đương, thậm chí cao hơn thịt bò nếu xét trên cùng khối lượng.
Mách bạn mẹo luộc trứng bằng lò vi sóng nguyên vỏ mà không bị nổĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Lò vi sóng là thiết bị quen thuộc trong căn bếp mỗi gia đình, không chỉ giúp chị em nội trợ hâm nóng thức ăn, rã đông thịt cá, mà còn có thể chế biến nhiều món ăn một cách nhanh gọn lẹ, tiện lợi.
Công thức chi tiết nấu 2 món canh cực ngon và bổ dưỡngĂn - 10 giờ trước
2 món canh này đều là những lựa chọn tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng không chỉ ngon miệng mà còn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
Tháng 2 âm nên ăn món này để 'mở vận'Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong kinh nghiệm dân gian, tháng 2 âm lịch được xem là giai đoạn “vào nhịp” của cả năm. Chính vì vậy, người xưa thường khuyên nên ưu tiên những món ăn thanh mát, dễ tiêu hóa. Trong đó, một món canh quen thuộc xuất hiện nhiều trên mâm cơm chính là canh rau cải xanh.
Những mâm cơm 3 người dưới 150.000 đồng của mẹ đảm Hải PhòngĂn - 1 ngày trước
Mâm cơm gia đình dưới 150.000 đồng của Phương Thảo, 38 tuổi, nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội nhờ cách nấu gần gũi, đậm chất bữa cơm gia đình Việt.
4 nhóm thực phẩm giúp não 'hạ nhiệt', giảm stress trong công việcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, muốn giảm stress bền vững, điều chỉnh chế độ ăn là một trong những cách hiệu quả và ít tốn kém nhất.
Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hâm nóng thức ăn là công việc quen thuộc của khá nhiều gia đình. Nhưng nhiều người luôn lo sợ thức ăn sẽ trở nên dai và khó chịu. Bài viết dưới đây giúp bạn những tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng.
Món đậu phụ sốt cà chua cho thêm một nguyên liệu sẽ khiến hương vị bùng nổ, ngập tràn vị ngon ngọtĂn - 1 ngày trước
Khi món ăn hoàn thành, chỉ cần cắn một miếng thôi là toàn bộ vị giác của bạn sẽ ngập tràn hương vị thơm ngon; món ăn vô cùng tươi ngon, mềm tan và hấp dẫn.
Sáng nào cũng tự nấu ăn cho gia đình, 3 người lần lượt mắc ung thư tụy: Bác sĩ cảnh báo loại thịt nhiều người vẫn mua mỗi ngàyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng tự nấu ăn tại nhà là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, một câu chuyện xảy ra tại Sơn Đông (Trung Quốc) lại cho thấy: nếu chủ quan với chất lượng thực phẩm, thói quen tưởng là “lành mạnh” vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro.
Cách luộc rau bằng lò vi sóng đơn giản, giữ trọn hương vị lẫn chất dinh dưỡngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Rau luộc là một món ăn phổ biến trong các bữa cơm của gia đình. Để tiết kiệm thời gian chế biến, bạn có thể luộc rau bằng lò vi sóng đơn giản mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng.
Những thực phẩm quen thuộc giúp giảm gánh nặng lọc thận cho người trên 40 tuổiĂn
GĐXH - Thận không cần “bổ” bằng thuốc đắt tiền, mà cần được nuôi dưỡng đúng cách qua bữa ăn mỗi ngày. Những thực phẩm quen thuộc dưới đây đặc biệt tốt cho thận, người tuổi trung niên nên bổ sung sớm.