Tháng 2 âm nên ăn món này để 'mở vận'
GĐXH - Trong kinh nghiệm dân gian, tháng 2 âm lịch được xem là giai đoạn “vào nhịp” của cả năm. Chính vì vậy, người xưa thường khuyên nên ưu tiên những món ăn thanh mát, dễ tiêu hóa. Trong đó, một món canh quen thuộc xuất hiện nhiều trên mâm cơm chính là canh rau cải xanh.
Vì sao canh rau cải xanh được ưa chuộng?
Rau cải là nguyên liệu gần gũi, có mặt quanh năm. Tuy nhiên, vào thời điểm sau Tết – khi cơ thể đã “quá tải” với bánh chưng, thịt mỡ, đồ chiên rán – một bát canh cải xanh lại mang đến cảm giác dễ chịu rõ rệt.
Vị hơi đắng nhẹ đặc trưng của rau cải giúp: Kích thích vị giác sau nhiều ngày ăn uống dư thừa; Tạo cảm giác thanh mát, nhẹ bụng; Cân bằng lại khẩu vị trong những bữa cơm thường ngày.
Chỉ cần một nồi canh cải nấu thịt băm hoặc nấu cá, bữa cơm gia đình đã trở nên hài hòa hơn, không còn cảm giác ngấy.
Góc nhìn dân gian: Món canh “mở vận” đầu tháng 2 âm
Không chỉ đơn thuần là món ăn, canh rau cải còn mang ý nghĩa biểu tượng trong quan niệm của người xưa.
Những loại rau xanh tươi, sinh trưởng nhanh như rau cải thường được xem là hình ảnh của: Sự sinh sôi, phát triển; Khởi đầu mới thuận lợi; Và là năng lượng tươi mới cho gia đình.
Đặc biệt, vị hơi đắng của cải còn được ví như hành trình “qua khó khăn để chạm tới ngọt ngào”. Vì vậy, ăn canh cải vào đầu tháng 2 âm lịch được nhiều gia đình xem như một lời nhắc nhẹ: mọi việc rồi sẽ hanh thông, suôn sẻ hơn.
Chính từ quan niệm này, món canh giản dị lại trở thành lựa chọn quen thuộc trong những bữa cơm đầu tháng – như một cách “mở vận” đầy tinh tế, không phô trương.
Không chỉ là niềm tin, còn là lợi ích sức khỏe rõ ràng
Bên cạnh yếu tố văn hóa, canh rau cải xanh còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ thể, như: Bổ sung chất xơ và vitamin, hỗ trợ hệ tiêu hóa; Giúp cơ thể giải ngấy, giảm cảm giác nặng bụng; Hỗ trợ quá trình đào thải, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn.
Khi kết hợp với thịt băm hoặc cá, món canh vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa.
Thực tế, những lời khuyên của người xưa thường không cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần một bữa cơm đơn giản, một bát canh nóng thanh nhẹ cũng đủ giúp cả gia đình cảm thấy dễ chịu hơn sau những ngày ăn uống dư thừa.
Trong những ngày đầu tháng 2 âm lịch – khi mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo – một nồi canh rau cải không chỉ giúp cân bằng bữa ăn, mà còn mang lại cảm giác bắt đầu lại một cách chậm rãi nhưng vững vàng.
Và có lẽ, đó chính là điều mà người xưa muốn gửi gắm: một khởi đầu tốt không nằm ở sự cầu kỳ, mà bắt đầu từ những điều giản dị, đủ đầy trong chính căn bếp của mỗi gia đình.
