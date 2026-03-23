Sau tuổi 40, ăn những món này giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày
GĐXH – Bước qua tuổi 40, nhiều người thấy cơ thể xuống sức, ăn nhanh đầy bụng, dễ mệt và ngủ kém. Đây là những dấu hiệu cho thấy, gan đang phải làm việc quá tải. Những món ăn này sẽ giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày sau tuổi 40.
Canh bí đao nấu tôm: Món ăn tốt cho gan sau tuổi 40
Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm – nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia, điều quan trọng không nằm ở việc ăn nhiều hay ít mà là ăn uống hợp lý để hạn chế gánh nặng chuyển hóa của gan vào ban đêm.
Bí đao là thực phẩm có tính mát, giúp lợi tiểu, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố tự nhiên. Khi kết hợp với tôm – nguồn đạm dễ tiêu, hàm lượng cholesterol thấp sẽ giúp món canh thêm bổ dưỡng, phù hợp cho bữa tối.
Để nấu ngon chuẩn vị, mọi người lưu ý ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Bí đao chọn quả vừa, không quá non hoặc quá già để tránh có vị chua. Tôm ngoài dùng tôm tươi, mọi người có thể nấu với tôm khô. Tôm khô ngâm nước ấm cho mềm, giã nhẹ để ngọt nước.
Cách làm đơn giản, đun tôm lấy nước trước, sau đó cho bí vào nấu vừa chín tới. Khi nước sôi cho bí vào, đậy nắp vung chờ sôi lại thì mở vung ra và tắt bếp để giữ màu xanh và độ trong của canh.
Đậu hũ non sốt nấm
Đậu hũ non sốt nấm là món ăn thanh đạm nhưng giàu dinh dưỡng, phù hợp với người trung niên. Đậu hũ cung cấp đạm thực vật và canxi, trong khi nấm giàu chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào gan và ổn định chuyển hóa.
Cách làm đơn giản:
Đậu hũ chuẩn bị khoảng 400, đem cắt miếng, ngâm nước muối loãng 15 phút, vớt ra để cho ráo nước; Nấm hương 50gr đem ngâm mềm, thái nhỏ.
Phi thơm hành, tỏi, gừng rồi cho nấm vào xào. Tiếp đó, bạn đổ thêm nước sốt (1 thìa nước tương, 20ml nước, 1 thìa sa tế chay, 1 thìa đường và 1 thìa muối). Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, lấy hành khô, tỏi và gừng cho vào xào cho đến khi dậy mùi thơm. Chờ đến khi nước sốt bắt đầu sôi lăn tăn thì cho đậu vào, đun lửa nhỏ khoảng 5 phút thì bắc ra. Đổ ra bát và món đậu phụ sốt nấm chay thơm ngon đậm đà đã hoàn thành rồi.
Trứng luộc
Trứng là nguồn protein chất lượng cao, chứa choline – chất giúp vận chuyển mỡ ra khỏi gan. Người tuổi trung niên nên bổ sung trứng vào bữa ăn hàng ngày.
Tuy nhiên, với người có men gan cao nên ăn trứng luộc thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Đồng thời, để tránh làm tăng cholesterol máu, mỗi tuần chỉ nên ăn 3-4 quả.
Cá hồi sốt kem mù tạt
Cá hồi giàu omega-3, giúp giảm viêm và hỗ trợ chuyển hóa chất béo trong gan. Đây là thực phẩm phù hợp với người trung niên, đặc biệt trong chế độ ăn cân bằng.
Mọi người có thể tham khảo cách làm món cá hồi sốt kem mù tạt lạ miệng này. Nguyên liệu chuẩn bị đơn giản: 2 miếng phi lê cá hồi, dầu ô liu, tỏi băm, mù tạt, bột bắp, mật ong, kem sữa béo, hạt tiêu, thì là tươi…
Cách làm cá hồi sốt kem mù tạt
Cá hồi rửa sạch, ướp muối và tiêu, sau đó áp chảo với dầu ô liu. Sốt được làm từ kem sữa béo, bột bắp, mù tạt và mật ong cho vào bát, khuấy đều cho tới khi hỗn hợp mịn.
Tỏi băm cho vào phi thơm, thêm nước dùng gà vào chảo đun khoảng 4 phút cho sôi tới khi lượng nước trong chảo giảm còn khoảng 2/3. Tiếp đó, bạn đánh bông lại hỗn hợp kem một lần nữa rồi từ từ đổ vào chảo, khuấy đều trên lửa nhỏ tới khi hỗn hợp sánh lại và mịn.
Khi tắt bếp, cho thì là vào cho dậy mùi thơm. Bày cá hồi ra đĩa cùng măng tây hấp, thưởng thức khi nóng vô cùng đưa cơm.
4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngàyĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 40–45, nhiều người bắt đầu nhận ra một điều: chỉ cần ăn sáng “lệch nhịp” một chút là cả ngày cảm thấy mệt mỏi, nhanh đói, thậm chí dễ cáu gắt. Đằng sau đó không chỉ là chuyện no – đói, mà là sự dao động của đường huyết.
Quán bánh rán tí hon ngày bán 3.000 chiếc ở Hà NộiĂn - 5 giờ trước
Mở bán từ năm 2014, quầy bánh rán tí hon của bà Đặng Thị Hà (50 tuổi) ngày càng hút khách với mức giá 1.000 đồng/chiếc, ba loại vỏ bánh đa dạng, phù hợp với nhu cầu ăn vặt của nhiều người.
Cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩnĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Trong điều kiện không cất vào tủ lạnh, bạn hãy áp dụng những cách bảo quản cá khô không cần tủ lạnh đơn giản, hiệu quả mà bài viết này chia sẻ để ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn, cũng như giảm thiểu lãng phí thực phẩm.
Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biếtĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.
Mẹo bảo quản rau sống trong tủ lạnh tươi ngon suốt hai tuầnĂn - 13 giờ trước
Blogger Nicole Cross gợi ý phủ giấy ăn lên rau xà lách đã rửa sạch giúp hút ẩm, có thể giữ rau tươi ngon suốt nhiều tuần.
Suy thận ăn được hoa quả gì để tránh làm chức năng thận suy yếu hơn?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết bệnh nhân suy thận ăn được hoa quả gì để cải thiện sức khỏe và hỗ trợ quá trình điều trị hiệu quả hơn thì nên ưu tiên các trái cây sau.
5 thực phẩm tốt cho gan người tuổi trung niên cần bổ sung để gan khỏe mạnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, chức năng chuyển hóa và thải độc của gan có xu hướng suy giảm. Để hỗ trợ chức năng thải độc tự nhiên của gan, người tuổi trung niên nên bổ sung 5 thực phẩm giúp gan khỏe mạnh dưới đây.
Vì sao nhiều người sau tuổi 45 ăn ít mà vẫn tăng cân? Lỗi thường nằm ở 3 thói quen ăn uống nàyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người bước qua tuổi 45 rơi vào một nghịch lý khó hiểu: ăn ít hơn trước, thậm chí còn “kiêng khem”, nhưng cân nặng vẫn tăng dần, vòng bụng ngày một lớn. Có người thở dài: “Chỉ cần ăn bình thường thôi cũng béo”.
Bát bún riêu 80.000 đồng ở chợ Đồng Xuân 'gây bão'Ăn - 1 ngày trước
Bát bún riêu 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân trở thành chủ đề bàn luận về mức giá và chất lượng, sau video trải nghiệm của hot TikToker.
7 thay đổi nhỏ trong bữa cơm giúp cơ thể người sau tuổi 40 trở nên nhẹ nhõm hơnĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Bước qua tuổi 40 không phải là lúc cơ thể “yếu đi” một cách đột ngột, mà là thời điểm những thay đổi âm thầm bắt đầu diễn ra: tốc độ chuyển hóa chậm lại, khối cơ giảm dần, mỡ tích tụ dễ hơn, hệ tiêu hóa cũng không còn “dễ tính” như trước. Chính vì vậy, điều chỉnh bữa ăn – dù chỉ là những thay đổi nhỏ – lại có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe lâu dài.
Công thức các món ăn cho người suy thậnĂn
GĐXH - Dưới đây là một số gợi ý và công thức món ăn dành cho bệnh nhân suy thận bạn có thể áp dụng vào thực đơn hàng ngày.