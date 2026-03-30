4 nhóm thực phẩm giúp não 'hạ nhiệt', giảm stress trong công việc

Thứ hai, 14:09 30/03/2026 | Ăn
GĐXH - Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, muốn giảm stress bền vững, điều chỉnh chế độ ăn là một trong những cách hiệu quả và ít tốn kém nhất.

Não bộ cũng “mệt” như cơ thể

Khi bạn căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ tăng tiết cortisol – loại hormone liên quan đến stress. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, não bộ dễ rơi vào trạng thái “quá tải”, dẫn đến mất tập trung, dễ cáu gắt và suy giảm hiệu suất làm việc. Một số thực phẩm có thể giúp điều hòa hormone này, từ đó giúp não “hạ nhiệt” tự nhiên.

Cá béo – nguồn “làm dịu” hệ thần kinh

4 Nhóm thực phẩm giúp não giảm stress hiệu quả trong công việc 2026 - Ảnh 1.

Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi giàu omega-3 – chất béo tốt có khả năng giảm viêm và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể giúp giảm mức cortisol và cải thiện tâm trạng. Một bữa cá hấp hoặc cá kho nhẹ trong tuần không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp bạn “đỡ căng đầu” hơn.

Chuối và yến mạch – giúp ổn định năng lượng

4 Nhóm thực phẩm giúp não giảm stress hiệu quả trong công việc 2026 - Ảnh 2.

Những ngày làm việc căng thẳng, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái tụt năng lượng. Lúc này, các thực phẩm giàu carbohydrate “tốt” như chuối, yến mạch giúp cung cấp năng lượng ổn định, tránh tình trạng mệt mỏi đột ngột. Chuối còn chứa vitamin B6 – dưỡng chất giúp cơ thể sản sinh serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác thư giãn.


Trà thảo mộc – thay thế cà phê buổi chiều

4 Nhóm thực phẩm giúp não giảm stress hiệu quả trong công việc 2026 - Ảnh 3.

Thay vì thêm một ly cà phê, nhiều chuyên gia khuyên nên chuyển sang trà hoa cúc hoặc trà bạc hà vào buổi chiều. Những loại trà này không chứa caffeine, giúp cơ thể thư giãn nhẹ nhàng mà không gây mất ngủ về đêm.

Socola đen – “liều an ủi” đúng nghĩa

4 Nhóm thực phẩm giúp não giảm stress hiệu quả trong công việc 2026 - Ảnh 4.

Socola đen (hàm lượng cacao cao) chứa flavonoid – hợp chất có lợi cho tuần hoàn máu và não bộ. Một lượng nhỏ mỗi ngày có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm cảm giác căng thẳng mà không gây tăng cân nếu dùng hợp lý.

Điều chỉnh nhỏ, hiệu quả lớn

Stress công việc không thể biến mất ngay lập tức. Nhưng nếu cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt: đầu óc bớt “nặng”, phản ứng chậm lại và bình tĩnh hơn trước áp lực.

Đôi khi, giải pháp không nằm ở việc làm ít đi, mà là chăm sóc lại chính mình – bắt đầu từ những gì bạn ăn mỗi ngày.

4 Nhóm thực phẩm giúp não giảm stress hiệu quả trong công việc 2026 - Ảnh 5.

GĐXH - Nhiều người tin rằng tự nấu ăn tại nhà là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, một câu chuyện xảy ra tại Sơn Đông (Trung Quốc) lại cho thấy: nếu chủ quan với chất lượng thực phẩm, thói quen tưởng là “lành mạnh” vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro.

4 Nhóm thực phẩm giúp não giảm stress hiệu quả trong công việc 2026 - Ảnh 6.Ăn gì để 'bớt thị phi' trong tháng 2 âm lịch?

GĐXH - Tháng 2 âm lịch là thời điểm giao mùa rõ rệt nhất trong năm. Trời ấm lên, độ ẩm tăng, nhịp sống cũng dần. Nhưng chính lúc này, nhiều người lại dễ rơi vào trạng thái bức bối, khó chịu, dễ cáu gắt hơn bình thường.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Sáng nào cũng tự nấu ăn cho gia đình, 3 người lần lượt mắc ung thư tụy: Bác sĩ cảnh báo loại thịt nhiều người vẫn mua mỗi ngày

Cách luộc rau bằng lò vi sóng đơn giản, giữ trọn hương vị lẫn chất dinh dưỡng

Thịt lợn luộc thừa biến tấu thành món ngon hấp dẫn

Những thực phẩm quen thuộc giúp giảm gánh nặng lọc thận cho người trên 40 tuổi

Những mâm cơm 3 người dưới 150.000 đồng của mẹ đảm Hải Phòng

Mâm cơm gia đình dưới 150.000 đồng của Phương Thảo, 38 tuổi, nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội nhờ cách nấu gần gũi, đậm chất bữa cơm gia đình Việt.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

GĐXH - Hâm nóng thức ăn là công việc quen thuộc của khá nhiều gia đình. Nhưng nhiều người luôn lo sợ thức ăn sẽ trở nên dai và khó chịu. Bài viết dưới đây giúp bạn những tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng.

Món đậu phụ sốt cà chua cho thêm một nguyên liệu sẽ khiến hương vị bùng nổ, ngập tràn vị ngon ngọt

Khi món ăn hoàn thành, chỉ cần cắn một miếng thôi là toàn bộ vị giác của bạn sẽ ngập tràn hương vị thơm ngon; món ăn vô cùng tươi ngon, mềm tan và hấp dẫn.

Sáng nào cũng tự nấu ăn cho gia đình, 3 người lần lượt mắc ung thư tụy: Bác sĩ cảnh báo loại thịt nhiều người vẫn mua mỗi ngày

GĐXH - Nhiều người tin rằng tự nấu ăn tại nhà là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, một câu chuyện xảy ra tại Sơn Đông (Trung Quốc) lại cho thấy: nếu chủ quan với chất lượng thực phẩm, thói quen tưởng là “lành mạnh” vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro.

Cách luộc rau bằng lò vi sóng đơn giản, giữ trọn hương vị lẫn chất dinh dưỡng

GĐXH - Rau luộc là một món ăn phổ biến trong các bữa cơm của gia đình. Để tiết kiệm thời gian chế biến, bạn có thể luộc rau bằng lò vi sóng đơn giản mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng.

Thịt lợn luộc thừa biến tấu thành món ngon hấp dẫn

GĐXH - Bạn đang băn khoăn thịt luộc rồi làm món gì ngon để không bị ngán? Đừng lo lắng khi có thịt luộc thừa hôm trước! Bài viết này sẽ biến tấu món thịt luộc thành vô vàn món ngon hấp dẫn.

Những thực phẩm quen thuộc giúp giảm gánh nặng lọc thận cho người trên 40 tuổi

GĐXH - Thận không cần “bổ” bằng thuốc đắt tiền, mà cần được nuôi dưỡng đúng cách qua bữa ăn mỗi ngày. Những thực phẩm quen thuộc dưới đây đặc biệt tốt cho thận, người tuổi trung niên nên bổ sung sớm.

Mẹo 'đổi vận' ngay trong đêm chỉ bằng một loại củ và một món ăn quen thuộc

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người rơi vào trạng thái làm việc vất vả nhưng mọi thứ vẫn “trục trặc”: tiền bạc thất thoát, tinh thần mệt mỏi, dễ cáu gắt. Trong dân gian, đây thường được lý giải là dấu hiệu “khí không thuận”, cơ thể và tâm trí đang mất cân bằng.

Vì sao người Pháp thích ăn phô mai nặng mùi?

Mùi của phô mai Epoisses, Roquefort, Maroilles hay Camembert của Pháp có thể khiến nhiều du khách rùng mình, thế nhưng với người bản địa lại là món ngon khó cưỡng.

Ăn gì để 'bớt thị phi' trong tháng 2 âm lịch?

GĐXH - Tháng 2 âm lịch là thời điểm giao mùa rõ rệt nhất trong năm. Trời ấm lên, độ ẩm tăng, nhịp sống cũng dần. Nhưng chính lúc này, nhiều người lại dễ rơi vào trạng thái bức bối, khó chịu, dễ cáu gắt hơn bình thường.

Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biết

GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.

5 thực phẩm tốt cho gan người tuổi trung niên cần bổ sung để gan khỏe mạnh

Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụng

Những thực phẩm quen thuộc giúp giảm gánh nặng lọc thận cho người trên 40 tuổi

Sau tuổi 40, ăn những món này giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày

