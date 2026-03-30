4 nhóm thực phẩm giúp não 'hạ nhiệt', giảm stress trong công việc

Não bộ cũng “mệt” như cơ thể

Khi bạn căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ tăng tiết cortisol – loại hormone liên quan đến stress. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, não bộ dễ rơi vào trạng thái “quá tải”, dẫn đến mất tập trung, dễ cáu gắt và suy giảm hiệu suất làm việc. Một số thực phẩm có thể giúp điều hòa hormone này, từ đó giúp não “hạ nhiệt” tự nhiên.

Cá béo – nguồn “làm dịu” hệ thần kinh

Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi giàu omega-3 – chất béo tốt có khả năng giảm viêm và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể giúp giảm mức cortisol và cải thiện tâm trạng. Một bữa cá hấp hoặc cá kho nhẹ trong tuần không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp bạn “đỡ căng đầu” hơn.

Chuối và yến mạch – giúp ổn định năng lượng

Những ngày làm việc căng thẳng, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái tụt năng lượng. Lúc này, các thực phẩm giàu carbohydrate “tốt” như chuối, yến mạch giúp cung cấp năng lượng ổn định, tránh tình trạng mệt mỏi đột ngột. Chuối còn chứa vitamin B6 – dưỡng chất giúp cơ thể sản sinh serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác thư giãn.



Trà thảo mộc – thay thế cà phê buổi chiều

Thay vì thêm một ly cà phê, nhiều chuyên gia khuyên nên chuyển sang trà hoa cúc hoặc trà bạc hà vào buổi chiều. Những loại trà này không chứa caffeine, giúp cơ thể thư giãn nhẹ nhàng mà không gây mất ngủ về đêm.

Socola đen – “liều an ủi” đúng nghĩa

Socola đen (hàm lượng cacao cao) chứa flavonoid – hợp chất có lợi cho tuần hoàn máu và não bộ. Một lượng nhỏ mỗi ngày có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm cảm giác căng thẳng mà không gây tăng cân nếu dùng hợp lý.

Điều chỉnh nhỏ, hiệu quả lớn

Stress công việc không thể biến mất ngay lập tức. Nhưng nếu cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt: đầu óc bớt “nặng”, phản ứng chậm lại và bình tĩnh hơn trước áp lực.

Đôi khi, giải pháp không nằm ở việc làm ít đi, mà là chăm sóc lại chính mình – bắt đầu từ những gì bạn ăn mỗi ngày.

