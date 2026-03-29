Sáng nào cũng tự nấu ăn cho gia đình, 3 người lần lượt mắc ung thư tụy: Bác sĩ cảnh báo loại thịt nhiều người vẫn mua mỗi ngày

Chủ nhật, 19:00 29/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nhiều người tin rằng tự nấu ăn tại nhà là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, một câu chuyện xảy ra tại Sơn Đông (Trung Quốc) lại cho thấy: nếu chủ quan với chất lượng thực phẩm, thói quen tưởng là “lành mạnh” vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro.

Sáng nào cũng tự nấu ăn cho gia đình, 3 người lần lượt mắc ung thư tụy: Bác sĩ cảnh báo loại thịt nhiều người vẫn mua mỗi ngày - Ảnh 1.

Bi kịch từ thói quen “tiết kiệm” trong bữa sáng

Một người mẹ vì lo ngại đồ ăn bên ngoài chứa nhiều phụ gia nên duy trì thói quen tự nấu ăn mỗi sáng cho gia đình. Để tiết kiệm chi phí, bà thường xuyên mua thịt lợn xay giá rẻ trên mạng về làm hoành thánh.

Ban đầu, cả nhà chỉ xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ trước và sau bữa ăn. Nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường, họ không quá chú ý.

Cho đến khi người con trai sụt cân nghiêm trọng, từ 72kg xuống còn 54kg trong thời gian ngắn, đi khám mới phát hiện khối u ở tụy. Không lâu sau đó, cả cha và mẹ cũng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư tụy.

Câu chuyện khiến nhiều người giật mình: nguy cơ có thể đến từ chính những thực phẩm quen thuộc mỗi ngày.

Bác sĩ cảnh báo: Thịt kém chất lượng có thể làm tăng nguy cơ bệnh lý nguy hiểm

Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, ung thư tụy thường liên quan đến các yếu tố như hút thuốc, rượu bia, di truyền. Tuy nhiên, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Việc tiêu thụ thực phẩm kém chất lượng trong thời gian dài – đặc biệt là thịt không đảm bảo vệ sinh – có thể gây viêm tụy lặp đi lặp lại. Khi tình trạng viêm trở thành mạn tính, nguy cơ tiến triển thành ung thư là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đáng lo ngại là các loại thịt xay giá rẻ trên thị trường thường có nguồn gốc phức tạp. Không ít sản phẩm được làm từ: Thịt vụn, thịt thừa Phần “thịt hạch” (mô bạch huyết) chứa nhiều vi khuẩn Thịt đã hư hỏng nhưng được xử lý lại.

Những loại thịt này có thể chứa vi khuẩn, tồn dư kháng sinh hoặc độc tố nấm mốc – gây gánh nặng lớn cho gan, thận và tụy nếu sử dụng lâu dài.

Làm sao nhận biết thịt lợn không an toàn?

Trên thực tế, không phải ai cũng biết cách phân biệt thịt sạch và thịt kém chất lượng. Dưới đây là những dấu hiệu quan trọng người tiêu dùng nên lưu ý:

1. Màu sắc bất thường

Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt đến đỏ tươi, mỡ trắng trong. Nếu thịt có màu sẫm, tái xanh, hoặc xuất hiện đốm lạ, đó có thể là dấu hiệu thịt đã để lâu hoặc bắt đầu hư hỏng.

2. Mùi lạ, khó chịu

Thịt tươi có mùi đặc trưng nhẹ. Nếu có mùi chua, tanh nồng, hoặc mùi hóa chất, tuyệt đối không nên mua.

3. Bề mặt nhớt, dính tay

Khi chạm vào, thịt tươi có độ đàn hồi tốt, không dính tay. Thịt bị nhớt, chảy nước hoặc nhão là dấu hiệu vi khuẩn đã phát triển.

4. Độ đàn hồi kém

Ấn nhẹ vào miếng thịt, nếu không đàn hồi trở lại mà để lại vết lõm, chứng tỏ thịt đã mất độ tươi.

5. Thịt xay sẵn không rõ nguồn gốc

Đây là loại khó kiểm soát nhất. Khi đã xay nhuyễn, người tiêu dùng gần như không thể nhận biết được thịt có bị trộn lẫn phần kém chất lượng hay không.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên: Mua thịt nguyên miếng, có nguồn gốc rõ ràng. Tự xay tại nhà nếu cần. Hạn chế mua thịt xay sẵn giá rẻ trôi nổi.  Đừng để “tiết kiệm” trở thành cái giá phải trả.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
