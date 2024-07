5 thời điểm nếu tắm gội sẽ dễ bị đột quỵ

Tắm gội thế nào cho an toàn?

Tắm gội cũng là cách thư giãn, giúp loại bỏ căng thẳng, stress, giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn và giúp máu tuần hoàn tốt hơn.

Tắm không đúng thời điểm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ. Ảnh minh họa

Tắm đúng cách nghĩa là bạn không quên những vùng da có nếp gấp, là nơi tích tụ nhiều môi như nách, kẽ ngón tay, ngón chân, vùng bẹn. Bụi bẩn bám trên cơ thể trong một thời gian dài có thể gây ô nhiễm ở các lỗ chân lông của da. Lỗ chân lông bị tắc nghẽn sẽ ảnh hưởng đến việc "thở" của làn da và có thể dẫn đến nhiễm trùng da, chàm. Việc tắm thường xuyên sẽ giúp mở các lỗ chân lông, loại bỏ bụi và vi sinh vật không tốt cho da.

Tắm gội đúng cách, an toàn là:

Rửa mặt, sau đó tắm toàn thân, cuối cùng là gội đầu.

Khi tắm, nhiệt độ nước có thể nóng hơn một chút để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thúc đẩy tuần hoàn máu, giãn nở lỗ chân lông để thải hết mồ hôi của cơ thể. Tắm nước nóng 40oC trong vòng 10 phút. Tuy nhiên thời gian tắm nên giới hạn và đảm bảo phòng tắm thông gió tốt.

Khi gội đầu, làm ướt toàn bộ tóc, sau đó thoa dầu gội đầu, dùng ngón tay chà xát nhẹ từ đỉnh đầu ra xung quanh theo chân tóc, rồi gội sạch. Tiếp đó thoa dầu xả và massage da đầu nhẹ nhàng từ 3 đến 5 phút cùng với một chiếc lược răng thưa. Cuối cùng xả nước cho sạch.

Thời điểm không nên tắm, gội tránh bị đột quỵ

Không tắm ngay khi vừa thức dậy lúc sáng sớm

Khi vừa ngủ dậy. Cơ thể khi vừa ngủ dậy sẽ chưa thể phục hồi hết các chức năng, bao gồm cả khả năng lưu thông máu. Nếu lúc này ngay lập tức đi tắm gội sẽ gây kích thích đột ngột các mạch máu não, tạo ra cảm giác mệt mỏi, khó chịu.

Ngoài ra, sáng sớm là thời điểm nhiệt độ xuống thấp, nếu tắm gội vào lúc này sẽ gây hại cho sức khỏe, biểu hiện dễ nhận thấy như đau đầu, chóng mặt, nặng hơn là đột quỵ.

Không tắm gội sau khi đi nắng về

Sau khi đi nắng về cơ thể thường rất nóng bức khó chịu nên thường muốn đi tắm nước mát ngay. Tuy nhiên, nếu tắm vào thời điểm này rất dễ bị cảm, nặng hơn sẽ nguy hiểm tính mạng, bởi khi cơ thể toát mồ hôi và tỏa nhiệt, tắm sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Mồ hôi không thoát được ra ngoài làm giảm thân nhiệt, dễ gây cảm lạnh. Vì vậy, tốt nhất bạn phải ngồi quạt một lúc để cơ thể khô mồ hôi và thân nhiệt giảm đi mới được tắm.

Tắm gội ngay khi đang say rượu bia sẽ rất nguy hiểm. Bởi điều này sẽ khiến lượng đường glucose trong cơ thể tiêu hao nhanh, có thể gây chóng mặt, hoa mắt, mất sức, thậm chí dẫn tới hôn mê. Ảnh minh họa

Không tắm gội ngay sau khi ăn no

Sau khi ăn no nếu bạn đi tắm gội ngay sẽ khiến da và mạch máu bị kích thích và mở rộng hơn, từ đó sẽ khiến máu chảy ở các bề mặt cơ thể, gây cản trở quá trình lưu thông máu đến các cơ quan tiêu hóa, vừa hại dạ dày, đường ruột, vừa gây hại đường huyết… Đặc biệt với những người bị bệnh tim mạch, gội đầu ngay sau bữa ăn có thể gây thiếu máu cục bộ tim, từ đó gây các bệnh tim mạch và mạch máu não nghiêm trọng.

Không tắm gội khi say rượu bia

Tắm gội ngay khi đang say rượu bia sẽ rất nguy hiểm. Bởi điều này sẽ khiến lượng đường glucose trong cơ thể tiêu hao nhanh, có thể gây chóng mặt, hoa mắt, mất sức, thậm chí dẫn tới hôn mê. Ngoài ra, nếu như tắm bằng nước nóng sẽ khiến nhiệt độ tích tụ thêm trong cơ thể, làm tăng cảm giác say dẫn đến buồn nôn. Còn nếu tắm bằng nước lạnh lại làm mạch máu co lại, ảnh hướng đến lượng đường huyết khiến bạn dễ bị hoa mắt, chóng mặt và cảm lạnh.

Không tắm gội khuya

Nếu bạn tắm sau 22h đêm sẽ dễ bị đau đầu, mỏi cổ vai gáy đến tai biến, đột quỵ và qua đời, nhất là với những người say rượu bia, người lớn tuổi, yếu mệt, phụ nữ có thai. Đặc biệt, việc tắm quá khuya sẽ nguy hiểm với người lớn tuổi, bởi do đặc thù mạch máu bị vôi hóa, huyết áp cao, nên rất dễ bị đột quỵ . Ngoài ra, những người có tiền sử bị bệnh tăng huyết áp, rối loạn tiền đình, huyết áp thấp cũng phải cẩn thận.

Ngoài ra, việc gội đầu vào đêm khuya cũng sẽ khiến các dây thần kinh bị co lại. Khi mạch máu tắc nghẽn sẽ không cung cấp đủ máu cho các dây thần kinh mặt, dễ dẫn đến tình trạng liệt mặt và méo miệng.