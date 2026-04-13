3 kiểu 'bữa sáng độc hại' đang âm thầm lấy đi chiều cao của trẻ
GĐXH - Vì bận rộn, nhiều gia đình lựa chọn những món ăn nhanh, tiện lợi mà không biết rằng chính chúng có thể âm thầm ảnh hưởng đến chiều cao, cân nặng và sức khỏe lâu dài của con.
Bữa sáng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên, vì bận rộn, nhiều gia đình lựa chọn những món ăn nhanh, tiện lợi mà không biết rằng chính chúng có thể âm thầm ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ, cân nặng và sức khỏe lâu dài của con. Theo cảnh báo từ bác sĩ nhi khoa, có 3 kiểu "bữa sáng độc hại" cha mẹ nên hạn chế tối đa.
Từ khi trẻ bắt đầu đi học, buổi sáng của nhiều gia đình trở nên gấp gáp. Không ít phụ huynh chọn giải pháp "ăn nhanh cho xong" mà bỏ qua yếu tố dinh dưỡng. Chỉ đến khi trẻ có dấu hiệu thấp hơn chuẩn, đường huyết bất ổn… nhiều người mới giật mình nhận ra: vấn đề có thể bắt đầu từ chính bữa sáng mỗi ngày.
Dưới đây là 3 kiểu bữa sáng được các bác sĩ cảnh báo cần đặc biệt lưu ý.
3 kiểu bữa sáng cần tránh để cải thiện chiều cao của trẻ và ngăn chặn tăng cân
1. Đồ chiên rán, nướng ở quán ăn sáng
Những món như quẩy, bánh rán, bánh mì kẹp thịt nướng, gà chiên… hấp dẫn bởi mùi thơm và sự tiện lợi, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho trẻ nhỏ.
Thứ nhất, dầu ăn được đun đi đun lại ở nhiệt độ cao dễ sinh ra chất béo chuyển hóa (trans fat) và các hợp chất có hại. Khi trẻ ăn vào lúc dạ dày còn "chưa thức hẳn", hệ tiêu hóa sẽ bị quá tải.
Thứ hai, khói dầu từ quá trình chiên rán chứa nhiều chất độc như hydrocacbon thơm đa vòng, có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp và hệ nội tiết, từ đó gián tiếp tác động đến quá trình tiết hormone tăng trưởng.
Giải pháp: Nếu trẻ thích ăn đồ chiên, cha mẹ có thể tự chế biến tại nhà bằng nồi chiên không dầu để giảm lượng chất béo, đảm bảo an toàn hơn.
2. Bánh mì ngọt, mứt, sữa chua – "quả bom đường" buổi sáng
Các loại bánh mì mềm, bánh sừng bò, bánh mì phết mứt hay sữa chua, nước trái cây đóng chai… thường được xem là lựa chọn nhanh gọn.
Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm chứa nhiều carbohydrate tinh chế và đường.
Khi ăn vào, đường huyết tăng rất nhanh Sau đó giảm đột ngột, khiến trẻ nhanh đói, buồn ngủ, mất tập trung
Đáng lo hơn, nhiều loại "sữa ăn sáng", sữa chua có đường hay nước ép đóng hộp thực chất chứa lượng đường cao, thậm chí vượt cả nước ngọt có gas.
Việc tiêu thụ thường xuyên có thể dẫn đến:
Tăng cân, béo phì Dậy thì sớm, ảnh hưởng đến chiều cao (do đóng sớm sụn tăng trưởng)
Giải pháp: Thay bánh ngọt bằng bánh mì nguyên cám, ngũ cốc không đường; Thay nước ép đóng chai bằng sữa tươi không đường hoặc sữa đậu nành; Ăn trái cây tươi thay vì uống nước ép.
3. Thực phẩm đông lạnh tiện lợi
Nhiều gia đình dự trữ các món như bánh kếp đông lạnh, há cảo, nem rán, bánh cuốn đông lạnh… để "cứu cánh" buổi sáng.
Dù tiện lợi, nhưng những thực phẩm này thường chứa:
Nhiều chất béo ẩn, muối, đường cao, bột tinh chế
Đây là kiểu bữa sáng giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng, dễ khiến trẻ tăng cân nhưng không tăng chiều cao và hình thành thói quen ăn mặn, ăn đậm vị từ sớm
Giải pháp: Cha mẹ có thể chủ động chuẩn bị thực phẩm đông lạnh "tự làm" như: hoành thánh, há cảo nhân tôm thịt, bánh bao nhân rau thịt. Chỉ cần luộc hoặc nấu nhanh vào buổi sáng, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo dinh dưỡng.
Cha mẹ cần nhớ: Nhanh không đồng nghĩa với kém lành mạnh
Bữa sáng không cần cầu kỳ, nhưng cần đúng cách. Đặc biệt vào giai đoạn trẻ phát triển chiều cao (như mùa xuân), việc đảm bảo dinh dưỡng càng quan trọng.
Một bữa sáng hợp lý nên có:
Đạm (trứng, thịt, cá, sữa)
Tinh bột tốt (ngũ cốc nguyên cám)
Rau hoặc trái cây Ít đường, ít dầu mỡ.
Khi được ăn uống đúng cách:
Trẻ ít đói giữa buổi
Tập trung học tốt hơn
Phát triển chiều cao và thể chất ổn định.
Chăm chút bữa sáng - đầu tư cho tương lai của trẻ
Những lựa chọn tưởng chừng tiện lợi mỗi sáng có thể đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Vì sức khỏe của con, bạn cần hạn chế đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, tránh thực phẩm nhiều đường, tinh bột tinh chế và cẩn trọng với đồ ăn đông lạnh chế biến sẵn.
Chăm chút bữa sáng không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là cách cha mẹ đầu tư cho tương lai của con – từ chiều cao, sức khỏe đến khả năng học tập lâu dài.
Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.
Người phụ nữ 66 tuổi phát hiện dấu hiệu suy tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim phì đại kèm hở van hai lá và dấu hiệu suy tim từ dấu hiệu mệt, đau tức ngực và hồi hộp trống ngực, đặc biệt khi gắng sức.
Người đàn ông bất ngờ phát hiện dị dạng mạch máu não ở tuổi 59: Ai có dấu hiệu đau đầu, ù tai cần cảnh giácBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Chịu đựng tình trạng đau đầu, ù tai kéo dài, người đàn ông 59 tuổi đi khám lại phát hiện dị dạng mạch máu não.
5 thói quen buổi sáng giúp ổn định huyết áp: Thói quen đầu tiên nhiều người biết mà không làmSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen cầm điện thoại ngay khi vừa mở mắt để kiểm tra email, tin tức hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này có thể khiến huyết áp tăng nhanh.
Nắng nóng, 6 việc người Việt nên làm để phòng ngừa nguy cơ suy thận và bệnh lý đường tiết niệuSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, thời tiết nắng nóng nếu không bù đủ nước và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, có thể làm gia tăng nguy cơ suy thận và nhiều bệnh lý đường tiết niệu.
Người phụ nữ đột ngột vỡ u thận khi đang tắm: Bác sĩ cảnh báo biến chứng dễ gây tử vongSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Đang tắm, một người phụ nữ bất ngờ bị vỡ khôi u thận, gây đau bụng dữ dội, tụt huyết áp, xuất huyết sau phúc mạc, đe dọa tính mạng.
Chuyên gia chỉ rõ: Ăn nấm đúng cách - lợi đủ đường nhưng sai một bước có thể gây hạiBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản sai, loại thực phẩm này có thể tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ.
Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đỏ mắt, sưng đau và mờ mắt kéo dài, người phụ nữ 65 tuổi đi kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện mắc bệnh mạch máu não nguy hiểm.
Thói quen bỏ bữa sáng: Khiến bạn đói nhanh, dễ tăng cân và hại sức khỏeSống khỏe - 1 ngày trước
Nhiều người bỏ bữa sáng để tiết kiệm thời gian hoặc giảm cân, nhưng thói quen này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn trong ngày, dễ tăng cân và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.
Phẫu thuật thành công khối u sau phúc mạc khổng lồ nằm ở vị trí phức tạpSống khỏe - 1 ngày trước
BVĐK Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u sau phúc mạc nặng gần 1 kg nằm sâu trong ổ bụng của một bệnh nhân cao tuổi, ở vị trí phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
5 loại thực phẩm tốt nhất cho xương khớp khỏe mạnhSống khỏe - 1 ngày trước
Chủ động chăm sóc xương khớp từ sớm thông qua chế độ ăn uống là cách đơn giản và thiết thực nhất để phòng tránh tình trạng loãng xương hay thoái hóa khi tuổi tác tăng cao.
Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ quaSống khỏe
GĐXH - Ngứa da tưởng chừng là vấn đề ngoài da thông thường nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận. Nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi đi khám mới phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng.