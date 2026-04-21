Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phải

Thứ ba, 14:06 21/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Chỉ ăn thịt, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và rau củ để giảm cân nhanh, một người đàn ông 34 tuổi rơi vào suy gan cấp nguy hiểm.

Suy gan cấp vì giảm cân sai cách

Anh Linh (34 tuổi, Đồng Nai) được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng lơ mơ, bụng trướng to, vàng da, vàng mắt, đi ngoài phân đen trên nền béo phì, thừa cân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số bilirubin toàn phần tăng gần 250 mmol/L – mức rất cao, phản ánh chức năng gan suy giảm nghiêm trọng. Người bệnh được chẩn đoán suy gan cấp, lập tức được truyền dịch, điều trị hỗ trợ gan, cân bằng điện giải và duy trì natri máu để phòng biến chứng phù não.

Trước đó khoảng 2 tuần, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như vàng da, đau hạ sườn phải, buồn nôn, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu. Dù đã tự dùng thuốc “mát gan”, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng, dẫn đến mất ý thức.

ThS.BSCKII Trần Nguyễn Quỳnh Trâm tư vấn điều trị cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Sai lầm giảm cân: Chỉ ăn thịt, bỏ hoàn toàn tinh bột và rau

Chia sẻ với bác sĩ, anh Linh cho biết để giảm cân từ 105kg xuống 70kg, anh áp dụng chế độ ăn cực đoan: chỉ ăn thịt (bò, gà, heo), loại bỏ hoàn toàn tinh bột, rau xanh và trái cây. Đồng thời, anh có thói quen uống rượu thuốc ngâm nhiều năm.

Trong tháng đầu tiên, anh giảm được 6kg, nhưng sau đó bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, đau bụng vùng gan.

ThS.BSCKII Trần Nguyễn Quỳnh Trâm – Phó khoa Nội tiết – Đái tháo đường của bệnh viện cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh béo phì độ 2, rối loạn lipid máu, men gan tăng rất cao: ALT lên tới 240 IU/L (bình thường <35 IU/L), AST 280 IU/L (bình thường <40 IU/L).

Gan “quá tải”, suy gan cấp vì chế độ ăn mất cân đối

Theo bác sĩ Trâm, chế độ ăn chỉ gồm đạm và chất béo khiến gan phải hoạt động quá mức để chuyển hóa, dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng.

Việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột buộc cơ thể phải đốt mỡ để tạo năng lượng, có thể giúp giảm cân nhanh trong thời gian ngắn nhưng gây rối loạn chuyển hóa. Đồng thời, việc thiếu rau xanh và trái cây khiến cơ thể thiếu hụt chất chống oxy hóa – yếu tố quan trọng hỗ trợ gan thải độc.

Ngoài ra, thực phẩm giàu đạm động vật, đặc biệt thịt đỏ chế biến, còn chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và nitrit – những yếu tố thúc đẩy viêm và làm tổn thương tế bào gan.

“Cân nặng giảm nhanh chủ yếu là do mất nước, không phải giảm mỡ thực sự, đồng thời gây áp lực lớn lên gan và toàn bộ hệ chuyển hóa”, bác sĩ Trâm nhấn mạnh.

Hồi phục sau khi điều chỉnh chế độ ăn

Sau khi được điều trị tích cực, anh Linh được tư vấn dừng hoàn toàn chế độ ăn cực đoan. Bác sĩ dinh dưỡng xây dựng lại thực đơn cân bằng, kết hợp thuốc hỗ trợ và tập luyện thể chất đều đặn.

Sau 1 tháng, men gan giảm đáng kể, chỉ số cholesterol xấu cải thiện. Sau 3 tháng, men gan gần về mức bình thường, người bệnh giảm được 10kg mà không còn tình trạng mệt mỏi, buồn nôn như trước.

Cảnh báo: Giảm cân sai cách có thể gây suy gan, bệnh tim và thận

Bác sĩ Trâm cảnh báo, chế độ ăn giàu đạm động vật kéo dài có liên quan đến nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu, có thể tiến triển thành xơ gan, suy gan và ung thư gan.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa còn làm tăng cholesterol LDL-C, kéo theo nguy cơ tim mạch, tăng huyết áp và bệnh thận.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi muốn giảm cân, người dân nên đến cơ sở y tế để được tư vấn chế độ ăn và phác đồ phù hợp, tránh áp dụng các phương pháp cực đoan gây hại cho sức khỏe.

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.

Loại quả đang bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ thải độc gan, thận: Ăn đúng cách mới phát huy hiệu quả

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Cháo mực là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên trang của Đại học Cornell cho thấy, chỉ qua ảnh khuôn mặt, các thuật toán có thể ước tính tuổi thọ và nguy cơ tử vong. Nhiều bất thường trên gương mặt chính là “tín hiệu cảnh báo sớm” của cơ thể.

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Dứa chứa nhiều vitamin C, mangan và enzyme bromelain, giúp chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận khi sử dụng hợp lý.

Sống khỏe - 1 ngày trước

Dù bạn hoặc người thân đã bị hoặc chưa bị bệnh tim mạch cũng nên áp dụng những cách sau để duy trì sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ cho trái tim.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa vô vàn phương pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhiều người mải mê tìm kiếm bí quyết bên ngoài mà quên mất một điều cốt lõi: sức khỏe bền vững bắt đầu từ bên trong. Khi tâm an, thân mới ổn. Khi lòng rộng mở, cơ thể cũng dần nhẹ nhõm. Dưỡng sinh, suy cho cùng, chính là dưỡng tâm.

Y tế - 1 ngày trước

"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hai ngày trước phát hiện phình động mạch chủ bụng, người bệnh có cảm giác yêu, tê chân...

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một nghiên cứu quy mô lớn mới đây đã đưa ra kết quả đầy bất ngờ: những món ăn quen thuộc như sữa chua, phô mai và thậm chí là cả socola đều có khả năng kéo dài tuổi thọ con người.

Sống khỏe - 2 ngày trước

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

