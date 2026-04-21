Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phải

Suy gan cấp vì giảm cân sai cách

Anh Linh (34 tuổi, Đồng Nai) được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng lơ mơ, bụng trướng to, vàng da, vàng mắt, đi ngoài phân đen trên nền béo phì, thừa cân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số bilirubin toàn phần tăng gần 250 mmol/L – mức rất cao, phản ánh chức năng gan suy giảm nghiêm trọng. Người bệnh được chẩn đoán suy gan cấp, lập tức được truyền dịch, điều trị hỗ trợ gan, cân bằng điện giải và duy trì natri máu để phòng biến chứng phù não.

Trước đó khoảng 2 tuần, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như vàng da, đau hạ sườn phải, buồn nôn, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu. Dù đã tự dùng thuốc “mát gan”, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng, dẫn đến mất ý thức.

ThS.BSCKII Trần Nguyễn Quỳnh Trâm tư vấn điều trị cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Sai lầm giảm cân: Chỉ ăn thịt, bỏ hoàn toàn tinh bột và rau

Chia sẻ với bác sĩ, anh Linh cho biết để giảm cân từ 105kg xuống 70kg, anh áp dụng chế độ ăn cực đoan: chỉ ăn thịt (bò, gà, heo), loại bỏ hoàn toàn tinh bột, rau xanh và trái cây. Đồng thời, anh có thói quen uống rượu thuốc ngâm nhiều năm.

Trong tháng đầu tiên, anh giảm được 6kg, nhưng sau đó bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, đau bụng vùng gan.

ThS.BSCKII Trần Nguyễn Quỳnh Trâm – Phó khoa Nội tiết – Đái tháo đường của bệnh viện cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh béo phì độ 2, rối loạn lipid máu, men gan tăng rất cao: ALT lên tới 240 IU/L (bình thường <35 IU/L), AST 280 IU/L (bình thường <40 IU/L).

Gan “quá tải”, suy gan cấp vì chế độ ăn mất cân đối

Theo bác sĩ Trâm, chế độ ăn chỉ gồm đạm và chất béo khiến gan phải hoạt động quá mức để chuyển hóa, dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng.

Việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột buộc cơ thể phải đốt mỡ để tạo năng lượng, có thể giúp giảm cân nhanh trong thời gian ngắn nhưng gây rối loạn chuyển hóa. Đồng thời, việc thiếu rau xanh và trái cây khiến cơ thể thiếu hụt chất chống oxy hóa – yếu tố quan trọng hỗ trợ gan thải độc.

Ngoài ra, thực phẩm giàu đạm động vật, đặc biệt thịt đỏ chế biến, còn chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và nitrit – những yếu tố thúc đẩy viêm và làm tổn thương tế bào gan.

“Cân nặng giảm nhanh chủ yếu là do mất nước, không phải giảm mỡ thực sự, đồng thời gây áp lực lớn lên gan và toàn bộ hệ chuyển hóa”, bác sĩ Trâm nhấn mạnh.

Hồi phục sau khi điều chỉnh chế độ ăn

Sau khi được điều trị tích cực, anh Linh được tư vấn dừng hoàn toàn chế độ ăn cực đoan. Bác sĩ dinh dưỡng xây dựng lại thực đơn cân bằng, kết hợp thuốc hỗ trợ và tập luyện thể chất đều đặn.

Sau 1 tháng, men gan giảm đáng kể, chỉ số cholesterol xấu cải thiện. Sau 3 tháng, men gan gần về mức bình thường, người bệnh giảm được 10kg mà không còn tình trạng mệt mỏi, buồn nôn như trước.

Cảnh báo: Giảm cân sai cách có thể gây suy gan, bệnh tim và thận

Bác sĩ Trâm cảnh báo, chế độ ăn giàu đạm động vật kéo dài có liên quan đến nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu, có thể tiến triển thành xơ gan, suy gan và ung thư gan.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa còn làm tăng cholesterol LDL-C, kéo theo nguy cơ tim mạch, tăng huyết áp và bệnh thận.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi muốn giảm cân, người dân nên đến cơ sở y tế để được tư vấn chế độ ăn và phác đồ phù hợp, tránh áp dụng các phương pháp cực đoan gây hại cho sức khỏe.