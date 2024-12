6 dấu hiệu bất thường cảnh báo thiếu canxi

Canxi có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với xương mà còn với chức năng thần kinh, sức khỏe tim mạch và điều hòa tâm trạng.

Dưới đây là 6 dấu hiệu ít được biết đến của tình trạng thiếu canxi :

1. Cảm giác ngứa ran ở ngón tay và ngón chân do thiếu canxi

Cảm giác ngứa ran ở ngón tay hoặc ngón chân (dị cảm) có thể là dấu hiệu sớm của tình trạng giảm canxi trong cơ thể, đặc biệt là khi tình trạng này xảy ra thường xuyên.

Thiếu canxi sẽ ảnh hưởng tới việc truyền tín hiệu thần kinh nên làm xuất hiện triệu chứng này. Nếu không có đủ canxi, các dây thần kinh có thể "bắn nhầm", tạo ra các cảm giác như ngứa ran, tê liệt hoặc thậm chí là cảm giác kiến bò trên da.

Thiếu canxi sẽ ảnh hưởng tới việc truyền tín hiệu thần kinh nên làm xuất hiện triệu chứng ngứa ran ở tay, chân…

2. Mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng mệt mỏi, nhưng tình trạng mệt mỏi kéo dài mà không có nguyên nhân cụ thể có thể là do mức canxi thấp. Canxi là thành phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất năng lượng của tế bào. Do đó, thiếu hụt canxi có thể khiến các tế bào hoạt động nhiều hơn, dẫn đến tình trạng chậm chạp và năng lượng thấp. Những người bị thiếu canxi thường cảm thấy mệt mỏi hơn, ngay cả khi đã nghỉ ngơi đầy đủ.

3. Khó nuốt

Gặp khó khăn khi nuốt hoặc cảm thấy cổ họng bị thắt chặt có thể chỉ ra tình trạng thiếu canxi, đặc biệt nếu đây là vấn đề dai dẳng. Điều này xảy ra do canxi thấp ảnh hưởng đến các cơn co thắt cơ, bao gồm cả co thắt cơ thực quản.

Chứng khó nuốt có thể làm gián đoạn quá trình tiêu hóa, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu canxi theo thời gian.

4. Các vấn đề về răng miệng

Răng chứa rất nhiều canxi và sự thiếu hụt có thể dẫn đến các vấn đề về răng miệng, ngay cả khi có thói quen vệ sinh răng miệng tốt.

Các dấu hiệu như răng nhạy cảm hơn, sâu răng hoặc các vấn đề về nướu có thể là dấu hiệu của mức canxi thấp, vì canxi trong máu quá thấp, cơ thể có thể bắt đầu lấy canxi từ răng.

5. Thay đổi tâm trạng thường xuyên hoặc lo lắng

Tình trạng thiếu canxi cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Canxi cần thiết cho chức năng thần kinh và giải phóng chất dẫn truyền thần kinh. Canxi giúp điều chỉnh hormone và chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến sức khỏe cảm xúc. Mức canxi thấp có thể góp phần gây ra thay đổi tâm trạng, cáu kỉnh, lo lắng.

6. Da khô và các triệu chứng giống bệnh chàm

Da khô , ngứa hoặc bong tróc có thể là chỉ báo thiếu canxi. Canxi hỗ trợ tái tạo tế bào da, giúp hình thành hàng rào bảo vệ để giữ ẩm. Thiếu hụt canxi có thể dẫn đến da khô, kích ứng giống như bệnh chàm, đặc biệt là ở các vùng như khuỷu tay và đầu gối.

Nếu các loại kem dưỡng ẩm thông thường dường như không có tác dụng, có thể cân nhắc đến bổ sung canxi theo chỉ định.

7. Làm gì để cải thiện mức canxi thấp trong cơ thể?

Nếu bạn đang gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này, nên đi khám để kiểm tra nồng độ canxi trong cơ thể.

Nếu nồng độ canxi thấp, có thể thực hiện một số thay đổi về chế độ ăn uống và lối sống:

- Bổ sung các loại thực phẩm giàu canxi như sản phẩm từ sữa, rau lá xanh (cải xoăn, rau bina), hạnh nhân và thực phẩm tăng cường (nước cam, ngũ cốc tăng cường)… Đây là những nguồn cung cấp canxi tuyệt vời.

- Nếu chế độ ăn uống không đủ, thực phẩm bổ sung canxi có thể giúp thu hẹp khoảng cách thiếu hụt này. Tuy nhiên, hãy nhớ tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi bắt đầu bổ sung bất kỳ sản phẩm nào để đảm bảo liều lượng phù hợp.

- Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn. Tiếp xúc đủ với ánh sáng mặt trời, ăn thực phẩm giàu vitamin D (như cá béo và sữa tăng cường) hoặc cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung nếu được khuyến nghị.