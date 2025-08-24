Quả chà là tươi xuất hiện nhiều ở chợ Việt được ví như 'hạt ngọc của sa mạc': Nên ăn chà là tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?

Quả chà là tươi có tốt không?

Quả chà là hay còn được gọi là cây cau nga mi với tên khoa học là Phoenix loureiri, được mệnh danh là “hạt ngọc của sa mạc” không chỉ bởi nó phù hợp với môi trường sa mạc khô cằn, đầy nắng và gió mà còn vì vị ngọt tuyệt vời mà nó mang lại. Chà là có nguồn gốc từ Trung Đông, hiện nay được trồng ở nhiều nơi trên thế giới, hiện chà là tươi nguyên cành hiện đang được bày bán trên thị trường Việt Nam.

Một nghiên cứu tại Luân Đôn đã chỉ ra rằng quả chà là chứa rất nhiều các loại khoáng chất, ít nhất là 15 loại với hàm lượng cao Kali, Selen, Magie…

Ảnh minh họa

Một chén chà là chứa khoảng 964 mg Kali, chiếm khoảng 28% nhu cầu Kali cần thiết hàng ngày của cơ thể. Se-len là loại khoáng chất giúp phòng chống ung thư và xây dựng hệ miễn dịch cơ thể. Một nửa chén chà là chứa 1mg sắt – hàm lượng cao hơn so với nhiều loại trái cây khác.

Chia sẻ trên VNN, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 cho biết, chà là là nguồn cung cấp sắt dồi dào, hỗ trợ bổ máu, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng tiêu hóa và bảo vệ xương. Nghiên cứu hiện đại xác nhận chà là giàu kali, magiê, selen, vitamin A, C, chất xơ, canxi, sắt, phốt pho, lưu huỳnh, đồng và mangan.

Trong y học cổ truyền Trung Đông và Bắc Phi, chà là được dùng như vị thuốc tự nhiên. Phụ nữ mang thai và sau sinh thường sử dụng chà là để tăng cường cơ tử cung, hỗ trợ sinh nở và giảm nguy cơ chảy máu sau sinh. Chà là giàu kali, glycine và threonine, kích thích hormone prolactin, giúp tăng sản xuất sữa mẹ.

Người dân Trung Đông dùng chà là trị viêm họng bằng cách đun sôi với vả, dâm bụt và nho khô; chữa hen phế quản với trái cà ri; làm se đường ruột, chống ngộ độc rượu; đắp chữa vết cắn côn trùng độc.

Bất ngờ công dụng của quả chà là với sức khỏe

Giúp bổ sung năng lượng

Chà là là loại quả chứa nhiều đường tự nhiên như saccarose, glucose và fructose. Đối với những người thường xuyên vận động hoặc tập luyện thể thao, ăn quả chà là sẽ giúp bổ sung năng lượng và hỗ trợ cho các hoạt động của cơ thể.

Ảnh minh họa

Giúp giảm cholesterol

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết, việc bổ sung lượng chất xơ trong các bữa ăn sẽ giúp cải thiện mức cholesterol có trong máu và giảm nguy cơ bị các bệnh tim mạch, đột quỵ. Hàm lượng chất xơ cao có trong quả chà là sẽ giúp tăng lượng chất xơ hòa tan trong cơ thể và giúp làm giảm lượng cholesterol.

Giúp giảm lượng triglycerides

Trong cơ thể người, một loại chất béo với tên gọi triglycerides có khả năng dẫn đến nguy cơ bị đau tim. Các chất chống oxy hóa từ quả chà là sẽ giúp làm giảm mức độ nguy hiểm từ triglycerides.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Chà là chứa chất chống oxy hóa flavonoid giúp giảm viêm và stress oxy hóa trong não, có thể giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Tốt cho xương khớp

Quả chà là sẽ cung cấp hàm lượng canxi, làm giảm nguy cơ bị loãng xương, viêm khớp. Ngoài ta, các khoáng chất như phốt pho, kali cũng sẽ kết hợp với nhau giúp giảm tình trạng tổn thương xương khớp và chống viêm hiệu quả.

Nên ăn quả chà là tươi hay chà là khô?

Chà là khô là một loại sản phẩm của chà là tươi đã qua công đoạn chế biến nghiêm ngặt, lớp vỏ nhăn và sậm màu hơn so với lớp vỏ căng mọng của quả tươi.

Chà là tươi sau khi được hái về bạn có thể ăn trực tiếp chà là mà không qua bất kỳ công đoạn nào. Còn chà là khô là đã được mang đi chế biến và sấy khô thành các món ăn như chà là khô, mứt chà là, các món ăn chà là,..

Về mặt cơ bản, chà là sấy khô và chà là tươi đều mang cho mình những lợi ích dinh dưỡng như nhau. Tuy nhiên, nếu để cân đo chính xác nên ăn quả chà là tươi hay sấy khô thì chà là sau khi sấy khô sẽ giảm thiểu đáng kể lượng nước và cô đọng hàm lượng đường, quả khô có hàm lượng đường cao gấp 3 lần chà là tươi. Bên cạnh đó quả chà là sấy khô dễ bảo quản, khó hư mốc hơn chà là tươi, hạn sử dụng từ 18 – 24 tháng.

Bạn có thể kết hợp sử dụng quả chà là khô để làm bánh, nấu sữa, tinh dầu,… Trong trường hợp bạn sử dụng quả chà là sấy khô như nguồn đường thay thế gia vị thì chỉ nên tiêu thụ khoảng 2 – 3 quả khô/ngày tránh tình trạng hấp thụ nhiều đường hơn mong đợi.

Ảnh minh họa

Ăn quả chà là vào thời điểm nào tốt nhất?

Ăn vào bữa sáng

Nếu ăn chà là vào buổi sáng nó sẽ giúp bạn ăn sáng ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, nhờ thành phần chứa nhiều chất xơ nên bạn cũng sẽ no lâu hơn nhờ ăn chà là.

Ăn nhẹ vào buổi chiều

Bạn có thể ăn chà là như một món ăn nhẹ vào buổi chiều vì chà là sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn nhờ hàm lượng chất xơ cao lẫn lượng đường tự nhiên sẵn có.

Ăn khi bạn đói

Khi bạn cảm thấy đói, ăn quả chà giúp bạn giảm nhanh cơn đói và no lâu hơn. Ngoài ra, kết hợp chà là cùng bơ đậu phộng để tăng cường hơn nữa cho cơ thể lượng chất xơ, carbs, protein dồi dào.

Ăn trước khi tập luyện

Trước khi tập luyện, bạn có thể ăn chà là để cơ thể được cung cấp một loại carb giải phóng chậm, đồng thời tạo ra dòng năng lượng ổn định.

Lưu ý cần tránh khi ăn quả chà là để tốt nhất cho sức khỏe

- Quả chà là tuy mang lại nhiều lợi ích nhưng không nên ăn quá nhiều do hàm lượng đường cao, người tiểu đường và người giảm cân, người mắc bệnh về tiêu hóa cần cân nhắc lượng dùng.

- Không ăn những quả chà là bị mốc, nấm, tránh gặp phải các vấn đề về da liễu.

- Ngoài ra, người bị dị ứng với chà là cũng là điều cần được chú ý.

- Nên ưu tiên chọn quả chà là hữu cơ để tránh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.