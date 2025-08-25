Thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, người phụ nữ 37 tuổi phát hiện viêm tủy hiếm gặp
GĐXH - Bệnh nhân viêm tủy hiếp gặp nhập viện trong tình trạng chóng mặt kéo dài, nôn kéo dài, yếu tứ chi không đi lại được...
Người bệnh mắc rối loạn phổ viêm tuỷ thị thần kinh hiếm gặp
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận điều trị một trường hợp rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh thể hiếm gặp. Đó là người bệnh nữ, 37 tuổi, trú tại Xuân Ái, Lào Cai, nhập viện trong tình trạng chóng mặt kéo dài, nôn kéo dài, yếu tứ chi không đi lại được.
Được biết khoảng 2 năm nay, người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, buồn nôn, thỉnh thoảng có kèm theo các đợt táo bón, chướng bụng. Người bệnh đã đi khám tại một vài cơ sở y tế và được chẩn đoán liệt ruột chưa rõ nguyên nhân.
1 tháng trước khi vào viện, người bệnh xuất hiện chóng mặt kéo dài, nôn khi ngồi dậy, mất thăng bằng, run 2 chân, đi lại khó khăn. Người bệnh đến cơ sở y tế tại địa phương khám thì được điều trị theo hướng rối loạn tiền đình nhưng không đỡ.
Người bệnh tiếp tục đến khám tại một bệnh viện ở Hà Nội và được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú nhưng tình trạng bệnh không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nôn, run 2 chân, yếu 2 chân khi đi lại, táo bón,… tăng dần, thỉnh thoảng nhìn mờ 2 mắt.
Tình trạng ngày càng nghiêm trọng khiến người bệnh không thể ra khỏi giường, khi muốn đi lại cần 2 người hỗ trợ 2 bên. Sau 1 tháng ở nhà điều trị theo đơn ngoại trú nhưng không đỡ, gia đình đã đưa người bệnh đến Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra.
Tại đây, người bệnh được các bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm máu, chọc dịch não tuỷ, chụp cộng hưởng từ sọ não,… Sau hội chẩn lâm sàng, người bệnh được kết luận bị rối loạn Phổ viêm tuỷ thị thần kinh thể tổn thương thần kinh thị, sàn não thất IV, hành tuỷ lưng bên.
Hành trình thoát khỏi căn bệnh rối loạn Phổ viêm tuỷ thị thần kinh
Người bệnh được điều trị theo phác đồ tấn công ức chế miễn dịch, sau đó điều trị ức chế miễn dịch dự phòng kết hợp với các thuốc điều trị triệu chứng khác. Sau 14 ngày điều trị, người bệnh cải thiện hoàn toàn các triệu chứng, hết chóng mặt, không còn bị nôn, đi lại bình thường, hết táo bón, chướng bụng và được ra viện.
Hạnh phúc khi thoát khỏi những triệu chứng khó chịu, mệt mỏi suốt 2 năm qua, người bệnh vui mừng cho biết việc đi từ Lào Cai về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị là quyết định sáng suốt nhất của chị.
Viêm tủy thị thần kinh là bệnh gì?
Theo ThS.BS. Tạ Văn Hải – Phó Trưởng khoa Điều trị Thần kinh – Đột quỵ bán cấp: Viêm tủy thị thần kinh là bệnh tiến triển từng đợt với các triệu chứng về cảm giác, vận động, thị lực, chức năng bàng quang tích lũy theo thời gian.
Triệu chứng đặc trưng của rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh là viêm thị thần kinh hoặc viêm tủy. Trong đó, Viêm thị thần kinh là viêm dây thần kinh thị giác, gây đau nhức trong mắt, đau tăng khi cử động mắt và thường tiến triển nhanh tới giảm thị lực hoặc mù lòa. Triệu chứng thông thường khởi phát từ 1 mắt, tuy nhiên cũng có thể xảy ra đồng thời cả 2 mắt hoặc tiến triển từ một bên sang 2 bên.
Viêm tủy (hay còn gọi là viêm tủy cắt ngang) là hội chứng đặc trưng khác của bệnh, thường gây ra cả triệu chứng về vận động, cảm giác hoặc triệu chứng thần kinh tự động ở phần cơ thể dưới mức tổn thương viêm tủy. Người bệnh có thể đau lưng, liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi, kèm tê bì, giảm cảm giác hoặc đau các chi.
Với trường hợp người bệnh trên, nếu không được các bác sĩ phát hiện đúng bệnh và điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến những nguy cơ biến chứng nguy hiểm như mất thị lực, liệt, rối loạn nuốt gây sặc phổi, suy hô hấp, bí tiểu tiện… hoặc thậm chí tử vong.
Để việc điều trị rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh đạt hiệu quả, thì việc phát hiện bệnh sớm là rất quan trọng. Vì vậy, ThS.BS. Tạ Văn Hải khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm 1 lần để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và được điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
