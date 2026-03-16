6 lỗi tưởng nhỏ trong nhà dễ khiến vợ chồng cãi vã: Điều số 4 rất nhiều gia đình đang mắc

6 cấm kỵ phong thủy trong nhà có thể khiến vợ chồng dễ bất hòa

Phong thủy nhà ở được cho là có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sự hòa hợp trong gia đình. Một số chi tiết tưởng chừng nhỏ trong cách bố trí nội thất như vị trí giường ngủ, thiết kế góc nhà hay hệ thống đèn chiếu sáng cũng có thể tác động đến năng lượng trong không gian sống, từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng.

Theo quan niệm phong thủy, có 6 điều cấm kỵ phổ biến dễ khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, bao gồm: sử dụng đèn trang trí 3 bóng tách rời; nhà bị khuyết góc Tây Bắc; phòng ngủ đặt quá gần đường lớn; không gian có quá nhiều góc nhọn; giường ngủ nằm dưới xà ngang; và trang trí phòng ngủ với quá nhiều vật phẩm mang âm khí.

Để tạo không gian sống hài hòa, các gia đình nên chú ý đến cách bố trí nhà cửa, đảm bảo phòng ngủ yên tĩnh, hạn chế thiết kế góc nhọn và sắp xếp nội thất hợp lý. Một môi trường sống cân bằng và thoải mái sẽ góp phần giúp các thành viên trong gia đình duy trì sự gắn kết và hòa thuận lâu dài.