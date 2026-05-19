Mẹo phong thủy giúp sĩ tử thêm tự tin, may mắn trong mùa thi năm 2026

Xem ngày giờ tuần mới 18/5 - 24/5/2026 để thực hiện các công việc được tốt, thu hút tài lộc nhanh chóng GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 18/5 - 24/5/2026, chuyên gia phong thủy khuyên bạn cần lưu ý những việc sau để thực hiện công việc được tốt, thu hút tài lộc nhanh chóng.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mùa thi năm 2026 diễn ra trong các tiết khí Tiểu Mãn và Hạ Chí nên ngoài việc ôn luyện kỹ càng, sĩ tử cũng cần chú trọng cân bằng tinh thần, giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng.

Sĩ tử nên mang theo gì khi đi thi năm 2026?

Trong năm 2026 có 2 nhóm tuổi sau thi các kỳ thi quan trọng:

Nhóm thi vào lớp 10

Các học sinh sinh năm 2010 và 2011 âm lịch được cho là phù hợp với các gam màu xanh lam, xanh dương hoặc đen. Có thể mang theo: Chai nước lọc nhỏ để giữ sự tỉnh táo, thanh nhiệt. Đá phong thủy màu xanh lam, xanh dương hoặc đá đen.

Học sinh sinh năm 2010 mang phong bao may mắn màu xanh với biểu tượng những chú cún, bên trong chứa 7 đồng 20.000 VND polyme màu xanh lam với nam sinh và 9 đồng 20.000 VND polyme màu xanh lam với nữ sinh. Sinh năm 2011 chỉ khác là các phong bao may mắn màu xanh lam, xanh dương, xanh da trời nên có hình biểu tượng là những chú dê.

Nhóm thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh sinh năm 2007 hợp các loại đá vàng, nâu, đá mắt hổ. Thí sinh sinh năm 2008 phù hợp đá xanh lá, xanh ngọc, thạch anh hồng hoặc mã não đỏ. Nhiều gia đình chuẩn bị phong bao may mắn nhỏ đặt trong balo hoặc ví như một cách tiếp thêm động lực tinh thần cho con em trước ngày thi. Trong phong bao may mắn nên chứa bên trong chứa 7 đồng 50.000 VND polyme màu hồng với nam sinh và 9 đồng 50.000 VND polyme màu hồng với nữ sinh.

Những việc nên làm trước ngày thi

Đi đình, đền, chùa cầu an

Nhiều gia đình Việt giữ thói quen đến chùa hoặc đền trước kỳ thi quan trọng để cầu bình an, tinh thần sáng suốt. Việc này chủ yếu mang ý nghĩa tâm lý, giúp sĩ tử ổn định cảm xúc và giảm áp lực.

Ăn các món mang ý nghĩa "đỗ đạt"

Theo quan niệm dân gian, các món từ đậu tượng trưng cho "thi đậu". Xôi gấc, táo đỏ, dưa hấu… những thức ăn mang sắc đỏ tượng trưng may mắn được xem là mang may mắn. Nên ăn nhẹ, đủ chất để tránh mệt mỏi trong phòng thi. Ngoài yếu tố tâm linh, đây đều là những thực phẩm giúp bổ sung năng lượng, giữ tinh thần ổn định khi sử dụng hợp lý.

Thắp hương ông bà tổ tiên

Nhiều gia đình coi đây là nghi thức quan trọng trước ngày thi. Việc thắp hương thể hiện lòng thành kính, đồng thời giúp sĩ tử cảm thấy được tiếp thêm động lực tinh thần từ gia đình.

Bước chân phải khi ra khỏi nhà

Quan niệm "ra chân phải" tượng trưng cho sự thuận lợi, hanh thông. Dù không có cơ sở khoa học, hành động nhỏ này lại giúp nhiều bạn cảm thấy tự tin hơn trước giờ thi.

Chế độ ăn uống phù hợp trong mùa thi 2026

Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, kỳ thi năm 2026 rơi vào giai đoạn thời tiết nóng nên cần ưu tiên thực phẩm thanh nhiệt.

Trong tiết Tiểu Mãn nên dùng dưa chuột, bí đao, cà rốt, dưa hấu, lê, chuối, cá trắm cỏ, cá trích.... Các món ăn thanh đạm, ít dầu mỡ; tránh dùng những đồ cay nóng, thực phẩm quá ngọt hay nhiều dầu mỡ.

Trong tiết Hạ Chí nên ăn đậu xanh, hạt sen, bí đao, rau cần, canh thanh nhiệt. Cần hạn chế các đồ nướng, lẩu cay, thức ăn quá lạnh, nước ngọt nhiều đường...

Điều quan trọng nhất vẫn là kiến thức và tâm lý

Dù các mẹo phong thủy được nhiều người tin tưởng, yếu tố quyết định kết quả thi vẫn là sự chuẩn bị nghiêm túc, sức khỏe ổn định và tinh thần tự tin. Trước ngày thi, các sĩ tử nên ngủ đủ giấc, không học dồn xuyên đêm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ và đến điểm thi sớm.

Người Việt vẫn thường nói "học tài thi phận", nhưng "phận" chỉ thực sự phát huy khi đi cùng sự nỗ lực. Những vật may mắn hay nghi thức cầu an đôi khi không nằm ở giá trị phong thủy, mà ở việc giúp sĩ tử vững tin hơn trước thử thách lớn của tuổi học trò.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.