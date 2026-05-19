Mẹo phong thủy giúp sĩ tử thêm tự tin, may mắn trong mùa thi năm 2026
GĐXH - Nhiều sĩ tử trước các kỳ thi quan trọng thường áp dụng những mẹo phong thủy mang tính động viên tinh thần với mong muốn thi cử thuận lợi, tâm lý vững vàng và đạt kết quả tốt. Khám phá mẹo phong thủy để sĩ tử tự tin hơn trong mùa thi 2026.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mùa thi năm 2026 diễn ra trong các tiết khí Tiểu Mãn và Hạ Chí nên ngoài việc ôn luyện kỹ càng, sĩ tử cũng cần chú trọng cân bằng tinh thần, giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng.
Sĩ tử nên mang theo gì khi đi thi năm 2026?
Trong năm 2026 có 2 nhóm tuổi sau thi các kỳ thi quan trọng:
Nhóm thi vào lớp 10
Các học sinh sinh năm 2010 và 2011 âm lịch được cho là phù hợp với các gam màu xanh lam, xanh dương hoặc đen. Có thể mang theo: Chai nước lọc nhỏ để giữ sự tỉnh táo, thanh nhiệt. Đá phong thủy màu xanh lam, xanh dương hoặc đá đen.
Học sinh sinh năm 2010 mang phong bao may mắn màu xanh với biểu tượng những chú cún, bên trong chứa 7 đồng 20.000 VND polyme màu xanh lam với nam sinh và 9 đồng 20.000 VND polyme màu xanh lam với nữ sinh. Sinh năm 2011 chỉ khác là các phong bao may mắn màu xanh lam, xanh dương, xanh da trời nên có hình biểu tượng là những chú dê.
Nhóm thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh sinh năm 2007 hợp các loại đá vàng, nâu, đá mắt hổ. Thí sinh sinh năm 2008 phù hợp đá xanh lá, xanh ngọc, thạch anh hồng hoặc mã não đỏ. Nhiều gia đình chuẩn bị phong bao may mắn nhỏ đặt trong balo hoặc ví như một cách tiếp thêm động lực tinh thần cho con em trước ngày thi. Trong phong bao may mắn nên chứa bên trong chứa 7 đồng 50.000 VND polyme màu hồng với nam sinh và 9 đồng 50.000 VND polyme màu hồng với nữ sinh.
Những việc nên làm trước ngày thi
Đi đình, đền, chùa cầu an
Nhiều gia đình Việt giữ thói quen đến chùa hoặc đền trước kỳ thi quan trọng để cầu bình an, tinh thần sáng suốt. Việc này chủ yếu mang ý nghĩa tâm lý, giúp sĩ tử ổn định cảm xúc và giảm áp lực.
Ăn các món mang ý nghĩa "đỗ đạt"
Theo quan niệm dân gian, các món từ đậu tượng trưng cho "thi đậu". Xôi gấc, táo đỏ, dưa hấu… những thức ăn mang sắc đỏ tượng trưng may mắn được xem là mang may mắn. Nên ăn nhẹ, đủ chất để tránh mệt mỏi trong phòng thi. Ngoài yếu tố tâm linh, đây đều là những thực phẩm giúp bổ sung năng lượng, giữ tinh thần ổn định khi sử dụng hợp lý.
Thắp hương ông bà tổ tiên
Nhiều gia đình coi đây là nghi thức quan trọng trước ngày thi. Việc thắp hương thể hiện lòng thành kính, đồng thời giúp sĩ tử cảm thấy được tiếp thêm động lực tinh thần từ gia đình.
Bước chân phải khi ra khỏi nhà
Quan niệm "ra chân phải" tượng trưng cho sự thuận lợi, hanh thông. Dù không có cơ sở khoa học, hành động nhỏ này lại giúp nhiều bạn cảm thấy tự tin hơn trước giờ thi.
Chế độ ăn uống phù hợp trong mùa thi 2026
Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, kỳ thi năm 2026 rơi vào giai đoạn thời tiết nóng nên cần ưu tiên thực phẩm thanh nhiệt.
Trong tiết Tiểu Mãn nên dùng dưa chuột, bí đao, cà rốt, dưa hấu, lê, chuối, cá trắm cỏ, cá trích.... Các món ăn thanh đạm, ít dầu mỡ; tránh dùng những đồ cay nóng, thực phẩm quá ngọt hay nhiều dầu mỡ.
Trong tiết Hạ Chí nên ăn đậu xanh, hạt sen, bí đao, rau cần, canh thanh nhiệt. Cần hạn chế các đồ nướng, lẩu cay, thức ăn quá lạnh, nước ngọt nhiều đường...
Điều quan trọng nhất vẫn là kiến thức và tâm lý
Dù các mẹo phong thủy được nhiều người tin tưởng, yếu tố quyết định kết quả thi vẫn là sự chuẩn bị nghiêm túc, sức khỏe ổn định và tinh thần tự tin. Trước ngày thi, các sĩ tử nên ngủ đủ giấc, không học dồn xuyên đêm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ và đến điểm thi sớm.
Người Việt vẫn thường nói "học tài thi phận", nhưng "phận" chỉ thực sự phát huy khi đi cùng sự nỗ lực. Những vật may mắn hay nghi thức cầu an đôi khi không nằm ở giá trị phong thủy, mà ở việc giúp sĩ tử vững tin hơn trước thử thách lớn của tuổi học trò.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Năm 2026 nên trồng cây gì? Top loại cây "hút lộc", dễ chăm sóc và hợp phong thủy nhấtỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, yếu tố phong thủy có sự kết hợp đặc biệt giữa hành Hỏa và nạp âm Thiên Hà Thủy. Thế nên khi bạn lựa chọn cây trồng vừa phải dựa vào sở thích, vừa cần cân nhắc yếu tố ngũ hành để đạt hiệu quả tốt nhất.
Nhà vệ sinh thơm như khách sạn 5 sao nhờ các mẹo khử mùi thần tốc nàyỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn, nếu không vệ sinh kỹ càng thì sẽ gây ra mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
Ngắm nhìn màn "lột xác" phòng bếp cũ kỹ thành không gian đậm chất Bắc Âu với giá thành rẻỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, phòng bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian gắn kết các thành viên trong gia đình. Phòng bếp phong cách Bắc Âu đang ngày càng được ưa chuộng nhờ sự tinh tế, tối giản và gần gũi với thiên nhiên.
Cây kim tiền hợp tuổi nào nhất? Bí mật phong thủy giúp gia chủ tiền vào như nướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây kim tiền là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất hiện nay với ngụ ý chiêu tài hút lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp để bài trí loại cây này trong nhà hay văn phòng.
Đại kỵ khi làm cổng nhà vào thế 'xung môn sát' có thể ảnh hưởng sức khỏe và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy thì cổng nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng khi nó đóng vai trò như nơi lưu chuyển các luồng khí ra vào. Thiết kế cổng cần phù hợp với hướng nhà và những yếu tố phong thủy khác nhằm tạo ra dòng chảy năng lượng tốt.
Trồng ngay cây dừa cạn này: 'Máy lọc không khí' tự nhiên lại cho hoa đẹp bốn mùaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây dừa cạn không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực khi trồng trong nhà. Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc đưa loại cây này vào không gian sống của mình.
Mẹo sắp xếp phòng ngủ để tiền vào ào ào, lại không lo bệnh tậtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn đã biết cách bố trí phòng ngủ để mang đến tài lộc, vượng khí, bình an cho gia đình chưa? Hãy khám phá những bí mật này qua bài viết sau.
Tháng 4 âm lịch năm 2026 có gì đặc biệt? Nhiều ngày tốt hiếm gặp, ai muốn cầu an, cầu tài nên lưu ýỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Tháng 4 âm lịch năm nay có nhiều ngày đặc biệt, còn được xem là giai đoạn “chuyển vận” của cả năm. Đây là thời điểm lý tưởng để cầu an và cầu tài cho gia đình. Hãy lưu ý các ngày lễ lớn và cơ hội tốt trong tháng này để thu hút tài lộc.
Mẹo làm sạch đáy xoong nồi bị cháy đen chỉ bằng thứ có sẵn này trong bếpỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Nồi bị cháy đen là một sự cố phổ biến trong bếp. Sự cố này thường xảy ra khi bạn lơ là hoặc phân tâm khi nấu nướng.
Tuyệt chiêu 'Bếp sạch không hóa chất' chỉ bằng công thức tự chế nước tẩy rửa từ vỏ trái câyỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Tự chế nước tẩy rửa từ vỏ trái cây là giải pháp "Bếp sạch không hóa chất" an toàn, tiết kiệm và bảo vệ da tay. Các loại tinh dầu tự nhiên kết hợp cùng axit lên men giúp đánh bay dầu mỡ nhanh chóng.
Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 4 âm lịch 2026 để phúc lộc viên mãn, gia đạo bình anỞ
GĐXH - Ngày mai 17/5/2026 là mùng 1 tháng 4 âm lịch 2026. Chuyên gia phong thủy cho biết, chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 4 âm lịch để phúc lộc viên mãn, gia đạo bình an cả tháng, gia chủ nên tham khảo điều dưới đây.