Với chị Nguyễn Thu, việc nấu một bữa ăn gia đình không đơn giản chỉ là một hoạt động ăn uống thường nhật. Chị luôn ý thức về việc đó sẽ là những khoảnh khắc gieo vào con cái những kỷ niệm đẹp, ấm áp từ gia đình.

"Rồi một ngày nào đó, khi con rời xa gia đình để học tập, làm việc hay xây dựng tổ ấm riêng, tôi hy vọng con sẽ không thấy căn bếp là gánh nặng. Ngược lại, con sẽ nhớ về căn bếp nhỏ của tuổi thơ, nơi từng có mùi cơm mới, tiếng dao thớt quen thuộc và những bữa cơm đầy ắp tiếng cười.

Biết đâu, điều con nhớ nhất về tuổi thơ không phải là món đồ chơi đắt tiền hay chuyến đi xa nào đó.Mà chính là những buổi chiều đứng cạnh mẹ trong căn bếp nhỏ, cùng nấu một mâm cơm giản dị". Chị Thu cho biết.

7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn

Mâm cơm gia đình 1:

Thịt lợn luộc, đậu phụ rán, canh cua mùng tơi mướp hương.

Mâm cơm gia đình 2:

Ngan luộc, canh măng, lòng mề xào mướp.

Mâm cơm gia đình 3:

Cá thu rán, canh ngao chua, lạc rang, rau cải xào.

Mâm cơm gia đình 4:

Thịt kho trứng, đậu phụ rán, lạc rang, dưa chuột.

Mâm cơm gia đình 5:

Thịt gà luộc, xôi nếp, lòng mề trứng xào mướp.

Mâm cơm gia đình 6:

Cá sốt cà chua, canh bí đỏ, rau muống xào tỏi.

Mâm cơm gia đình 7:

Cá rim ớt, dưa chua, thịt viên, canh cải thịt.

7 mâm cơm gia đình thúc đẩy chiều cao cho con GĐXH - "Mùa hè năm nay trôi qua thật nhanh. Những ngày các con được nghỉ học cũng là khoảng thời gian cả gia đình có nhiều bữa cơm bên nhau hơn. Buổi trưa, ba bố con thường ăn uống đơn giản vì mẹ vẫn đi làm. Đến chiều tan sở, mình lại ghé chợ, lựa vài món tươi ngon, có món bố thích, có món các con yêu thích rồi về vào bếp".