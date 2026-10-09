7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn
GĐXH - 7 mâm cơm gia đình dưới đây của chị Nguyễn Thu đăng tải trong cộng đồng chị em yêu bếp là những gợi ý hữu ích cho những chị em mong một cuối tuần có bữa ăn đầy đủ mà không quá tốn thời gian vào bếp.
Với chị Nguyễn Thu, việc nấu một bữa ăn gia đình không đơn giản chỉ là một hoạt động ăn uống thường nhật. Chị luôn ý thức về việc đó sẽ là những khoảnh khắc gieo vào con cái những kỷ niệm đẹp, ấm áp từ gia đình.
"Rồi một ngày nào đó, khi con rời xa gia đình để học tập, làm việc hay xây dựng tổ ấm riêng, tôi hy vọng con sẽ không thấy căn bếp là gánh nặng. Ngược lại, con sẽ nhớ về căn bếp nhỏ của tuổi thơ, nơi từng có mùi cơm mới, tiếng dao thớt quen thuộc và những bữa cơm đầy ắp tiếng cười.
Biết đâu, điều con nhớ nhất về tuổi thơ không phải là món đồ chơi đắt tiền hay chuyến đi xa nào đó.Mà chính là những buổi chiều đứng cạnh mẹ trong căn bếp nhỏ, cùng nấu một mâm cơm giản dị". Chị Thu cho biết.
7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn
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