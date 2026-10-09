7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn

Thứ sáu, 11:01 09/10/2026 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - 7 mâm cơm gia đình dưới đây của chị Nguyễn Thu đăng tải trong cộng đồng chị em yêu bếp là những gợi ý hữu ích cho những chị em mong một cuối tuần có bữa ăn đầy đủ mà không quá tốn thời gian vào bếp.

Với chị Nguyễn Thu, việc nấu một bữa ăn gia đình không đơn giản chỉ là một hoạt động ăn uống thường nhật. Chị luôn ý thức về việc đó sẽ là những khoảnh khắc gieo vào con cái những kỷ niệm đẹp, ấm áp từ gia đình.

"Rồi một ngày nào đó, khi con rời xa gia đình để học tập, làm việc hay xây dựng tổ ấm riêng, tôi hy vọng con sẽ không thấy căn bếp là gánh nặng. Ngược lại, con sẽ nhớ về căn bếp nhỏ của tuổi thơ, nơi từng có mùi cơm mới, tiếng dao thớt quen thuộc và những bữa cơm đầy ắp tiếng cười.

Biết đâu, điều con nhớ nhất về tuổi thơ không phải là món đồ chơi đắt tiền hay chuyến đi xa nào đó.Mà chính là những buổi chiều đứng cạnh mẹ trong căn bếp nhỏ, cùng nấu một mâm cơm giản dị". Chị Thu cho biết.

7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn

Mâm cơm gia đình 1:

7 Mâm cơm gia đình cho người bận rộn cuối tuần năm 2026 - Ảnh 1.

Thịt lợn luộc, đậu phụ rán, canh cua mùng tơi mướp hương.

Mâm cơm gia đình 2:

7 Mâm cơm gia đình cho người bận rộn cuối tuần năm 2026 - Ảnh 2.

Ngan luộc, canh măng, lòng mề xào mướp.

Mâm cơm gia đình 3:

7 Mâm cơm gia đình cho người bận rộn cuối tuần năm 2026 - Ảnh 3.

Cá thu rán, canh ngao chua, lạc rang, rau cải xào.

Mâm cơm gia đình 4:

7 Mâm cơm gia đình cho người bận rộn cuối tuần năm 2026 - Ảnh 4.

Thịt kho trứng, đậu phụ rán, lạc rang, dưa chuột.

Mâm cơm gia đình 5:

7 Mâm cơm gia đình cho người bận rộn cuối tuần năm 2026 - Ảnh 5.

Thịt gà luộc, xôi nếp, lòng mề trứng xào mướp.

Mâm cơm gia đình 6:

7 Mâm cơm gia đình cho người bận rộn cuối tuần năm 2026 - Ảnh 6.

Cá sốt cà chua, canh bí đỏ, rau muống xào tỏi.

Mâm cơm gia đình 7:

7 Mâm cơm gia đình cho người bận rộn cuối tuần năm 2026 - Ảnh 7.

Cá rim ớt, dưa chua, thịt viên, canh cải thịt.

7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn - Ảnh 8.7 mâm cơm gia đình thúc đẩy chiều cao cho con

GĐXH - "Mùa hè năm nay trôi qua thật nhanh. Những ngày các con được nghỉ học cũng là khoảng thời gian cả gia đình có nhiều bữa cơm bên nhau hơn. Buổi trưa, ba bố con thường ăn uống đơn giản vì mẹ vẫn đi làm. Đến chiều tan sở, mình lại ghé chợ, lựa vài món tươi ngon, có món bố thích, có món các con yêu thích rồi về vào bếp".

7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn - Ảnh 9.11 mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản, dễ nấu, ngon miệng

GĐXH - "Mình nghĩ điều đặc biệt nhất không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà ở cảm giác sum vầy. Trong mỗi món ăn luôn có một chút quan tâm dành cho chồng, một chút chiều chuộng dành cho các con và thật nhiều yêu thương được gửi gắm qua từng bữa cơm".

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

5 món ăn sáng tưởng lành mạnh nhưng nếu ăn mỗi ngày có thể khiến cơ thể quá tải, đặc biệt món ăn thứ 5

5 món ăn sáng tưởng lành mạnh nhưng nếu ăn mỗi ngày có thể khiến cơ thể quá tải, đặc biệt món ăn thứ 5

Ăn -

GĐXH - Bữa sáng thường được xem là thời điểm lý tưởng để bổ sung năng lượng sau một đêm dài. Thế nhưng, không phải món ăn nào mang vẻ ngoài “lành mạnh” cũng phù hợp nếu ngày nào cũng dùng. Một số món có thể khiến cơ thể phải tiếp nhận quá nhiều đường, muối, chất béo hoặc năng lượng mà bạn không nhận ra.

Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà có gì?

Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà có gì?

Ăn -

GĐXH - Không phải những món ăn cầu kỳ hay bàn tiệc sang trọng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhiều lần chia sẻ những mâm cơm rất đỗi quen thuộc với cá rán, rau luộc, canh bí đỏ, thịt kho… Nàng hậu cũng từng tiết lộ, tình yêu của cô và ông xã Nguyễn Viết Vương bắt đầu từ những điều giản dị, trong đó có những bữa cơm do cô nấu.

Chẳng cần thuốc bổ đắt tiền, 8 món ăn giàu kẽm giúp người cao tuổi chắc khỏe xương khớp

Chẳng cần thuốc bổ đắt tiền, 8 món ăn giàu kẽm giúp người cao tuổi chắc khỏe xương khớp

Ăn -

GĐXH - Thuốc bổ đắt đỏ chưa chắc đã bằng những bữa ăn thanh mát, chuẩn vị và giàu dưỡng chất ngay tại căn bếp gia đình. Dưới đây là 8 món ăn giàu kẽm, chế biến đơn giản với chi phí bình dân, giúp người cao tuổi tăng cường sức đề kháng, củng cố hệ xương và cơ bắp vững chãi.

Gia đình nào đang dùng máy xay sinh tố, cần đặc biệt lưu ý 6 điều này

Gia đình nào đang dùng máy xay sinh tố, cần đặc biệt lưu ý 6 điều này

Ăn -

GĐXH - Máy xay sinh tố là thiết bị quen thuộc trong nhiều căn bếp. Tuy nhiên, càng dùng thường xuyên, người dùng càng dễ hình thành những thói quen tưởng vô hại: xay xong chỉ tráng qua cối, dùng chung cối cho thực phẩm sống và thực phẩm ăn ngay, để sinh tố trong cối hàng giờ hoặc cho nguyên liệu nóng vào máy mà không đọc hướng dẫn.

Sau tuổi 40, bữa tối nên bớt 5 món này: Nhiều người vẫn ăn vì nghĩ 'không sao'

Sau tuổi 40, bữa tối nên bớt 5 món này: Nhiều người vẫn ăn vì nghĩ 'không sao'

Ăn -

GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận thấy cơ thể không còn “dễ tính” như trước. Một bữa ăn nhiều dầu mỡ có thể khiến bụng nặng nề, vài tháng ăn uống thoải mái có thể khiến cân nặng tăng dần, trong khi các chỉ số đường huyết, cholesterol hoặc huyết áp cũng cần được quan tâm hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.