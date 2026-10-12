Lưu lại ngay 5 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa đủ chất, khỏi vắt óc nghĩ món ăn mỗi ngày
GĐXH - Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải suy nghĩ mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"
Là một người có đầy kinh nghiệm nấu ăn, chị Vũ Thu Hương vốn được biết đến với rất nhiều những chia sẻ về mâm cơm gia đình. Lần chia sẻ nào, chị cũng khiến người cộng đồng chị em yêu bếp phải thoảng thốt, thán phục, không chỉ bởi sự chỉn chu, chi tiết trong từng mâm cơm, mà còn bởi cách chị tư duy về mỗi bữa cơm nhà.
Với chị Thu Hương, không phải những món ăn cầu kỳ hay đắt tiền, các mâm cơm gây thiện cảm bởi sự gần gũi, đủ đầy và cảm giác ấm áp của một căn bếp luôn có người chờ đợi.
Và để tránh cảm giác "đến giờ nấu ăn lại đau đầu", các bà nội trợ có thể thử một vài cách đơn giản: Thay vì nghĩ món ăn từng ngày, có thể lên thực đơn trước cho 3-5 ngày hoặc cả tuần để chủ động mua nguyên liệu.
Nên lưu lại những món gia đình từng ăn và yêu thích. Khi cần đổi món, chỉ việc tham khảo lại thay vì bắt đầu suy nghĩ từ con số 0.
Có thể chuẩn bị một số nguyên liệu sơ chế sẵn như rau củ đã rửa sạch, thịt cá chia phần để tiết kiệm thời gian trong những ngày bận rộn.
Quan trọng nhất, không cần đặt áp lực rằng mỗi bữa cơm phải thật hoàn hảo. Một bữa ăn đơn giản nhưng được nấu bằng sự quan tâm vẫn luôn có giá trị riêng.
5 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa đủ chất
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
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