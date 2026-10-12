Lưu lại ngay 5 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa đủ chất, khỏi vắt óc nghĩ món ăn mỗi ngày

Thứ hai, 10:02 12/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải suy nghĩ mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"

Là một người có đầy kinh nghiệm nấu ăn, chị Vũ Thu Hương vốn được biết đến với rất nhiều những chia sẻ về mâm cơm gia đình. Lần chia sẻ nào, chị cũng khiến người cộng đồng chị em yêu bếp phải thoảng thốt, thán phục, không chỉ bởi sự chỉn chu, chi tiết trong từng mâm cơm, mà còn bởi cách chị tư duy về mỗi bữa cơm nhà.

Với chị Thu Hương, không phải những món ăn cầu kỳ hay đắt tiền, các mâm cơm gây thiện cảm bởi sự gần gũi, đủ đầy và cảm giác ấm áp của một căn bếp luôn có người chờ đợi.

Và để tránh cảm giác "đến giờ nấu ăn lại đau đầu", các bà nội trợ có thể thử một vài cách đơn giản: Thay vì nghĩ món ăn từng ngày, có thể lên thực đơn trước cho 3-5 ngày hoặc cả tuần để chủ động mua nguyên liệu.

Nên lưu lại những món gia đình từng ăn và yêu thích. Khi cần đổi món, chỉ việc tham khảo lại thay vì bắt đầu suy nghĩ từ con số 0.

Có thể chuẩn bị một số nguyên liệu sơ chế sẵn như rau củ đã rửa sạch, thịt cá chia phần để tiết kiệm thời gian trong những ngày bận rộn.

Quan trọng nhất, không cần đặt áp lực rằng mỗi bữa cơm phải thật hoàn hảo. Một bữa ăn đơn giản nhưng được nấu bằng sự quan tâm vẫn luôn có giá trị riêng.

5 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa đủ chất

Mâm cơm gia đình 1:

5 Mâm cơm gia đình ngon , đủ chất cho bữa ăn ấm cúng mỗi ngày - Ảnh 1.

Nem thính, tôm rang, đậu tẩm hành, canh cua mướp nếp ăn cùng cà pháo.

Mâm cơm gia đình 2:

5 Mâm cơm gia đình ngon , đủ chất cho bữa ăn ấm cúng mỗi ngày - Ảnh 2.

Tôm rang, thịt luộc, đậu rán, canh tôm bầu.

Mâm cơm gia đình 1:

5 Mâm cơm gia đình ngon , đủ chất cho bữa ăn ấm cúng mỗi ngày - Ảnh 3.

Thịt nhồi sốt cà chua, đậu rán, canh xương hầm dưa chua, mầm đá luộc.

Mâm cơm gia đình 4:

5 Mâm cơm gia đình ngon , đủ chất cho bữa ăn ấm cúng mỗi ngày - Ảnh 4.

Thịt rang cháy cạnh, nem chua, canh bắp cải thịt bằm, dưa chuột, xôi lá nếp cuộn hình hoa.

Mâm cơm gia đình 5:

5 Mâm cơm gia đình ngon , đủ chất cho bữa ăn ấm cúng mỗi ngày - Ảnh 5.

Thịt bò xào rau củ, mực tẩm bột, canh cải thịt, thạch tráng miệng.

5 Mâm cơm gia đình ngon , đủ chất cho bữa ăn ấm cúng mỗi ngày - Ảnh 6.7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn

GĐXH - 7 mâm cơm gia đình dưới đây của chị Nguyễn Thu đăng tải trong cộng đồng chị em yêu bếp là những gợi ý hữu ích cho những chị em mong một cuối tuần có bữa ăn đầy đủ mà không quá tốn thời gian vào bếp.

5 Mâm cơm gia đình ngon , đủ chất cho bữa ăn ấm cúng mỗi ngày - Ảnh 7.7 mâm cơm gia đình thúc đẩy chiều cao cho con

GĐXH - "Mùa hè năm nay trôi qua thật nhanh. Những ngày các con được nghỉ học cũng là khoảng thời gian cả gia đình có nhiều bữa cơm bên nhau hơn. Buổi trưa, ba bố con thường ăn uống đơn giản vì mẹ vẫn đi làm. Đến chiều tan sở, mình lại ghé chợ, lựa vài món tươi ngon, có món bố thích, có món các con yêu thích rồi về vào bếp".

 

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