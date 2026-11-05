6 mâm cơm gia đình nấu vội, sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng sơn hào hải vị, khiến cộng đồng thổn thức
GĐXH - Chỉ là những mâm cơm được nấu vội sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng có sơn hào hải vị, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho gia đình.
"Chỉ là những mâm cơm được nấu vội sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng có sơn hào hải vị, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho gia đình". Chị Nguyễn Thi chia sẻ về những mâm cơm giản dị của gia đình mình trên một nhóm cộng đồng yêu bếp.
"Với mình, mỗi bữa cơm không chỉ là để no bụng, mà còn là khoảng thời gian cả nhà được quây quần bên nhau, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện sau một ngày dài. Dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần nhìn chồng con ăn ngon miệng là mọi mệt mỏi dường như cũng tan biến.
Mỗi mâm cơm là một niềm vui nho nhỏ, là động lực để mình tiếp tục vào bếp mỗi ngày. Hy vọng những bữa cơm giản dị của gia đình mình sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho các chị em mỗi khi băn khoăn: "Hôm nay nấu món gì?".
Những chia sẻ của chị Thi nhận được nhiều sự đồng cảm từ các thành viên cộng đồng. Bởi với đa số, bữa cơm gia đình không chỉ là nơi cung cấp dinh dưỡng, đó còn là chốn của kết nối, của yêu thương mà các thành viên dành cho nhau.
6 mâm cơm gia đình nấu vội
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