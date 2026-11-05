Quán bánh trôi tàu mỗi năm chỉ bán 6 tháng, đông khách ngày mở cửa
'Bánh trôi tàu Phạm Bằng' chỉ bán vào mùa đông với ba món truyền thống gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù, hút đông thực khách.
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