Quán bánh trôi tàu mỗi năm chỉ bán 6 tháng, đông khách ngày mở cửa

Suốt nhiều thập kỷ, quán chỉ phục vụ ba món gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù. Dù nhiều khách gợi ý bổ sung món mới, gia đình anh Tùng vẫn giữ nguyên thực đơn. Theo anh, ngày trước ba món được làm thế nào thì đến nay gia đình vẫn giữ cách làm như vậy, chủ yếu dựa trên công thức và cách chế biến của bố mẹ. Trước đây, mẹ anh trực tiếp chuẩn bị và chế biến các món chè. Sau khi bố mẹ qua đời, anh tiếp tục học và giữ lại cách làm cũ, vừa mở lại quán vừa duy trì công việc gia đình. Anh cho biết để làm ra ba món chè mất nhiều công sức, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến đều phải thực hiện cẩn thận. Ba món chè cũng gắn với dấu ấn của cộng đồng người Hoa từng sinh sống tại khu vực phố cổ. Theo anh Tùng, trước đây phố Hàng Giầy có nhiều gia đình người Hoa, từ đó những món ăn và tên gọi như lục tàu xá, chí mà phù được lưu truyền và duy trì tại khu vực này.