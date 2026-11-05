Quán bánh trôi tàu mỗi năm chỉ bán 6 tháng, đông khách ngày mở cửa

| Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

'Bánh trôi tàu Phạm Bằng' chỉ bán vào mùa đông với ba món truyền thống gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù, hút đông thực khách.

Mới đây, hàng bánh trôi tàu trên phố Hàng Giấy, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở bán trở lại sau khoảng 6 tháng nghỉ. Nhiều thực khách quen gọi đây là 'bánh trôi bác Phạm Bằng', gắn với cố NSƯT Phạm Bằng, người từng trực tiếp bán hàng nhiều năm. Sau khi nghệ sĩ qua đời năm 2016, anh Phạm Minh Tùng tiếp quản hàng bánh. Từ năm 2017, anh cùng các thành viên trong gia đình tiếp tục duy trì cách làm và hương vị những món chè do bố mẹ truyền lại. Không gian quán khá nhỏ, chỉ kê vài dãy bàn sát tường, phần giữa chừa lối đi chung cho khoảng bốn hộ dân sinh sống bên trong.

Tấm biển quen thuộc của 'hàng bánh trôi tàu Phạm Bằng' suốt nhiều năm.

Quán không mở bán quanh năm mà hoạt động theo mùa, chủ yếu từ tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau. Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, gia đình anh Tùng mở cửa phục vụ khách. Đến khoảng tháng 4, khi trời nóng lên, quán nghỉ và mở bán trở lại vào mùa lạnh năm sau. Trong thời gian quán đóng cửa, anh Tùng làm công việc khác để có thêm thu nhập.

Mỗi ngày, quán mở bán từ khoảng 15h30-22h. Để chuẩn bị những bát chè phục vụ khách vào buổi chiều, các thành viên trong gia đình bắt đầu công việc từ sáng, tự tay thực hiện các khâu từ chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu đến nấu chè. Cách làm này được gia đình duy trì nhiều năm, theo phương thức mà thế hệ trước đã truyền lại.

Quán sử dụng hai nồi lớn, một nồi dùng để nấu bánh trôi tàu, nồi còn lại chia hai ngăn, lần lượt đựng lục tàu xá và chí mà phù. Bánh trôi tàu được nặn liên tục rồi thả trực tiếp vào nồi để nấu. Mỗi mẻ mất khoảng 15-20 phút để chín. Trong quá trình nấu, người làm thường xuyên dùng thìa kiểm tra độ mềm của bánh trước khi vớt ra phục vụ khách.

Bánh trôi tàu có hai loại nhân là vừng đen và dừa. Những viên bánh được nặn thủ công, luộc chín rồi chan nước đường gừng nóng. Phần nhân dừa được xào với đường mật trước khi cho vào bánh. Khi ăn, lớp vỏ mềm, dẻo, nhân có vị ngọt nhẹ. Nước đường gừng tạo vị cay ấm, phù hợp với tiết trời lạnh. Quán không thêm lạc, nước cốt dừa hay nhiều nguyên liệu khác như một số nơi mà giữ cách làm truyền thống.

Lục tàu xá là món có tên gọi khá lạ với nhiều thực khách. Chè có đậu xanh làm nguyên liệu chính, kết hợp với vỏ quýt khô, mã thầy và hạt sen. Đậu xanh được nấu nhuyễn tạo độ sánh, vị bùi hòa cùng vị thơm của hạt sen và vỏ quýt. Mã thầy thái nhỏ đem lại độ giòn nhẹ, tạo sự tương phản trong từng thìa chè.

Chí mà phù có màu đen đặc trưng từ vừng đen xay nhuyễn, kết hợp với bột gạo và nước đường. Món chè có độ sánh, mịn và mùi thơm rõ của vừng. Khi ăn nóng, vị vừng đen nổi bật, kết hợp với vị ngọt của nước đường.

Suốt nhiều thập kỷ, quán chỉ phục vụ ba món gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù. Dù nhiều khách gợi ý bổ sung món mới, gia đình anh Tùng vẫn giữ nguyên thực đơn. Theo anh, ngày trước ba món được làm thế nào thì đến nay gia đình vẫn giữ cách làm như vậy, chủ yếu dựa trên công thức và cách chế biến của bố mẹ. Trước đây, mẹ anh trực tiếp chuẩn bị và chế biến các món chè. Sau khi bố mẹ qua đời, anh tiếp tục học và giữ lại cách làm cũ, vừa mở lại quán vừa duy trì công việc gia đình. Anh cho biết để làm ra ba món chè mất nhiều công sức, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến đều phải thực hiện cẩn thận. Ba món chè cũng gắn với dấu ấn của cộng đồng người Hoa từng sinh sống tại khu vực phố cổ. Theo anh Tùng, trước đây phố Hàng Giầy có nhiều gia đình người Hoa, từ đó những món ăn và tên gọi như lục tàu xá, chí mà phù được lưu truyền và duy trì tại khu vực này.

Minh Hoàng (trái) lần đầu ăn bánh trôi tàu tại đây sau khi được một người bạn giới thiệu. Anh nhận xét món ăn khá ngon, hợp miệng nhưng cho rằng không gian hơi nóng. Hoàng vốn ít khi ăn bánh trôi tàu và thấy trải nghiệm tại quán khá ổn.

Đinh Hương (trái) cho biết cô ấn tượng với vị gừng cay ấm trong bát bánh trôi tàu, giúp tạo cảm giác ấm bụng khi thời tiết se lạnh. Theo Hương, đây là món ăn phù hợp để thưởng thức vào những ngày đầu đông.

Bên cạnh khu vực ngồi trong nhà, quán còn có một số bàn ghế ngoài cửa, thu hút nhiều bạn trẻ. Không gian mở giúp thực khách vừa thưởng thức chè nóng, vừa ngắm nhịp sống trên phố cổ Hà Nội. Đây cũng là vị trí được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc khi ghé quán.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Từ củ khoai vùi tro bếp đến các món ăn từ khoai lang dân dã, đậm vị quê nhà

Từ củ khoai vùi tro bếp đến các món ăn từ khoai lang dân dã, đậm vị quê nhà

Ăn -

GĐXH - Khoai lang luộc bùi ngọt, khoai nướng thơm lừng hay bánh khoai chiên vàng ruộm là những món ăn dân dã gắn với tuổi thơ của nhiều người. Không cầu kỳ nguyên liệu, chẳng cần cách chế biến phức tạp, những món quà quê bình dị ấy vẫn khiến người ta nhớ mãi bởi hương vị thân quen của một thời đã xa.

Thịt kho tàu ngày lạnh: Bí quyết để thịt mềm, trứng thấm vị, nước kho lên màu đẹp

Thịt kho tàu ngày lạnh: Bí quyết để thịt mềm, trứng thấm vị, nước kho lên màu đẹp

Ăn -

GĐXH - Những ngày trời se lạnh, một nồi thịt kho tàu nóng hổi, thơm mùi nước mắm, nước dừa với những miếng thịt mềm béo, trứng vàng nâu óng ả luôn khiến mâm cơm gia đình thêm hấp dẫn. Tuy nhiên, để món ăn ngon đúng điệu, thịt không bị khô, trứng không dai và nước kho có màu cánh gián đẹp mắt, người nội trợ cần chú ý một số bí quyết ngay từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến.

Tuyệt chiêu làm cơm chiên thập cẩm hạt tơi óng vàng, thơm lừng bùi ngậy cả nhà đều mê

Tuyệt chiêu làm cơm chiên thập cẩm hạt tơi óng vàng, thơm lừng bùi ngậy cả nhà đều mê

Mẹo nấu nướng -

GĐXH - Nhiều người có thói quen trút trực tiếp cơm nguội vào chảo xào khiến hạt cơm bị bết dính, ngấm nhiều dầu mỡ và mềm nhão. Trộn lòng đỏ trứng cùng kỹ thuật "sốc nhiệt" lửa lớn sẽ giúp cơm vàng óng, tơi săn và bùi ngậy chuẩn nhà hàng. Dưới đây là quy trình 5 bước chi tiết giúp bạn thực hiện thành công món cơm chiên thập cẩm ngay tại gian bếp gia đình.

Cá kho riềng muốn chắc thịt, không tanh: Đừng bỏ qua bước sơ chế này

Cá kho riềng muốn chắc thịt, không tanh: Đừng bỏ qua bước sơ chế này

Ăn -

GĐXH - Cá kho riềng là món ăn quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt, đặc biệt hấp dẫn vào những ngày trời se lạnh. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cá kho bị tanh, thịt bở, dễ nát hoặc không thấm gia vị. Bí quyết để có nồi cá kho thơm nức, miếng cá săn chắc không chỉ nằm ở cách nêm nếm mà còn bắt đầu từ một bước sơ chế rất quan trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.