Thịt kho tàu ngày lạnh: Bí quyết để thịt mềm, trứng thấm vị, nước kho lên màu đẹp

Một lỗi thường gặp là cho trứng vào nồi ngay từ đầu rồi kho trong thời gian quá dài. Khi đó, lòng trắng trứng dễ trở nên dai, bề mặt trứng co lại và kém hấp dẫn. Tốt hơn nên cho trứng vào khi thịt đã gần mềm, tiếp tục kho ở lửa nhỏ để trứng ngấm nước kho mà không bị quá lửa. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.