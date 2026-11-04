Thịt kho tàu ngày lạnh: Bí quyết để thịt mềm, trứng thấm vị, nước kho lên màu đẹp
GĐXH - Những ngày trời se lạnh, một nồi thịt kho tàu nóng hổi, thơm mùi nước mắm, nước dừa với những miếng thịt mềm béo, trứng vàng nâu óng ả luôn khiến mâm cơm gia đình thêm hấp dẫn. Tuy nhiên, để món ăn ngon đúng điệu, thịt không bị khô, trứng không dai và nước kho có màu cánh gián đẹp mắt, người nội trợ cần chú ý một số bí quyết ngay từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến.
Chọn thịt ba chỉ và sơ chế đúng cách để thịt mềm ngon
Một bí quyết giúp thịt đậm đà là ướp trước khi chế biến được chia sẻ trên VOV, đó là với khoảng 1kg thịt ba chỉ, chuẩn bị 3 thìa canh nước mắm, 1-2 thìa cà phê đường, một chút hạt tiêu, hành tím băm và một ít nước hàng. Trộn đều, để thịt thấm gia vị khoảng 30 phút trong ngăn mát tủ lạnh. Bạn nhớ hãy để trong ngăn mát tủ lạnh cho thịt thật ngấm gia vị.
Thắng nước màu thế nào để thịt kho có màu cánh gián đẹp?
Thêm trứng đúng thời điểm để không bị dai, thấm vị
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