Từ củ khoai vùi tro bếp đến các món ăn từ khoai lang dân dã, đậm vị quê nhà

Từ những củ khoai lang vùi trong tro bếp, ruột khoai vàng ươm, tỏa hương thơm ngọt ngào, đến nồi khoai luộc nghi ngút khói hay chiếc bánh khoai chiên vàng ruộm, giòn tan bên ngoài, mềm bùi bên trong, tất cả đều gợi nhắc một miền ký ức thân thương.

Ngày ấy, chẳng cần những món quà đắt tiền, chỉ một củ khoai nóng hổi mẹ vừa lấy ra khỏi bếp, một chiếc bánh khoai mua vội nơi góc phố hay vài miếng khoai khô ngọt dẻo cũng đủ khiến lũ trẻ vui suốt cả buổi chiều.

Năm tháng trôi qua, cuộc sống đủ đầy hơn, những món ăn dân dã ấy có thể không còn xuất hiện thường xuyên trong mỗi gia đình, nhưng hương vị mộc mạc vẫn âm thầm neo lại trong ký ức.

Để rồi đôi khi, giữa nhịp sống vội vã, chỉ cần thoảng nghe mùi khoai nướng thơm lừng cũng đủ khiến người ta bồi hồi nhớ về căn bếp cũ, về dáng mẹ tảo tần và những ngày thơ bé bình yên.