Từ củ khoai vùi tro bếp đến các món ăn từ khoai lang dân dã, đậm vị quê nhà

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GĐXH - Khoai lang luộc bùi ngọt, khoai nướng thơm lừng hay bánh khoai chiên vàng ruộm là những món ăn dân dã gắn với tuổi thơ của nhiều người. Không cầu kỳ nguyên liệu, chẳng cần cách chế biến phức tạp, những món quà quê bình dị ấy vẫn khiến người ta nhớ mãi bởi hương vị thân quen của một thời đã xa.

Từ những củ khoai lang vùi trong tro bếp, ruột khoai vàng ươm, tỏa hương thơm ngọt ngào, đến nồi khoai luộc nghi ngút khói hay chiếc bánh khoai chiên vàng ruộm, giòn tan bên ngoài, mềm bùi bên trong, tất cả đều gợi nhắc một miền ký ức thân thương.

Ngày ấy, chẳng cần những món quà đắt tiền, chỉ một củ khoai nóng hổi mẹ vừa lấy ra khỏi bếp, một chiếc bánh khoai mua vội nơi góc phố hay vài miếng khoai khô ngọt dẻo cũng đủ khiến lũ trẻ vui suốt cả buổi chiều.

Năm tháng trôi qua, cuộc sống đủ đầy hơn, những món ăn dân dã ấy có thể không còn xuất hiện thường xuyên trong mỗi gia đình, nhưng hương vị mộc mạc vẫn âm thầm neo lại trong ký ức.

Để rồi đôi khi, giữa nhịp sống vội vã, chỉ cần thoảng nghe mùi khoai nướng thơm lừng cũng đủ khiến người ta bồi hồi nhớ về căn bếp cũ, về dáng mẹ tảo tần và những ngày thơ bé bình yên.

Từ củ khoai vùi tro bếp đến các món ăn từ khoai lang dân dã, đậm vị quê nhà - Ảnh 1.Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế

Đây là 5 gợi ý làm các món ăn ngon từ khoai lang mà bạn có thể áp dụng để chế biến cho gia đình thưởng thức. Các món ăn này vừa nhanh, ngon lại có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế đói bụng.

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