6 thói quen đàn ông làm mỗi ngày đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ
GĐXH - Sự thật ít ai nói: nhiều đàn ông đang tự làm giảm tuổi thọ của mình mỗi ngày chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại. Và nguy hiểm hơn, họ vẫn nghĩ mọi thứ hoàn toàn bình thường.
6 thói quen phổ biến khiến sức khỏe đàn ông suy giảm nhanh chóng
Tuổi thọ nam giới không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nhiều hành vi tưởng chừng vô hại như thức khuya, uống rượu bia hay lười vận động lại có thể âm thầm gây hại, làm suy giảm sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ theo thời gian.
Trong đó, 6 thói quen phổ biến gồm thức khuya, uống rượu bia, hút thuốc lá, ít vận động, ăn uống không lành mạnh và căng thẳng kéo dài được xem là những "kẻ thù thầm lặng". Những thói quen này không gây tác động ngay lập tức nhưng tích tụ lâu dài, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, gan, phổi và rối loạn chuyển hóa.
Việc nhận biết sớm và thay đổi các thói quen xấu là chìa khóa giúp cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học và kiểm soát căng thẳng, nam giới hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ bệnh tật.
