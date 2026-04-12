Chuyên gia chỉ rõ: Ăn nấm đúng cách - lợi đủ đường nhưng sai một bước có thể gây hại
GĐXH - Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản sai, loại thực phẩm này có thể tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ.
Nấm tốt nhưng không phải nguồn đạm hoàn chỉnh
Trong những năm gần đây, nấm ngày càng được ưa chuộng trong bữa ăn gia đình nhờ giá trị dinh dưỡng và sự đa dạng trong chế biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ cách sử dụng nấm sao cho an toàn và hiệu quả. Theo các chuyên gia, bên cạnh lợi ích, nấm vẫn tồn tại những nguy cơ nếu không được bảo quản và sử dụng hợp lý.
Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), nấm là thực phẩm đặc biệt khi có tới 85–90% thành phần là nước, phù hợp với những người thừa cân hoặc gặp rối loạn chuyển hóa.
Bên cạnh đó, nấm cung cấp một lượng protein nhất định, dao động khoảng 2–4g/100g, đồng thời chứa các acid amin thiết yếu. Ngoài ra, nấm còn giàu vitamin nhóm B như B2, B3, B5 – những vi chất hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng. Các khoáng chất như kali và selen trong nấm cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và khả năng chống oxy hóa.
Đáng chú ý, nấm còn chứa beta-glucan là một dạng chất xơ sinh học có vai trò điều hòa miễn dịch. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy việc bổ sung nấm thường xuyên có thể liên quan đến cải thiện miễn dịch, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Tuy nhiên, TS Giang nhấn mạnh rằng nấm không thể xem là nguồn đạm hoàn hảo và càng không thể thay thế rau xanh. Hàm lượng protein trong nấm không cao và thiếu sự cân đối so với nguồn đạm từ thịt, cá, trứng. Đồng thời, nấm cũng không cung cấp đầy đủ các vi chất như vitamin C, beta-caroten hay folate - những dưỡng chất dồi dào trong rau xanh.
"Chất xơ trong nấm tuy có lợi nhưng không đa dạng bằng hệ chất xơ từ rau củ. Vì vậy, nếu chỉ ăn nấm thay rau hoặc thay hoàn toàn nguồn đạm khác, cơ thể có thể bị thiếu hụt dinh dưỡng thiết yếu" - TS Giang cảnh báo.
Nấm không 'an toàn tuyệt đối' như nhiều người nghĩ
Một lý do khiến nhiều người tin tưởng nấm là vì cho rằng loại thực phẩm này ít tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hơn rau xanh, do không cần phun thuốc trong quá trình trồng. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Giang, điều này không đồng nghĩa với việc nấm hoàn toàn an toàn.
Trên thực tế, nấm có khả năng hấp thu mạnh các chất từ môi trường nuôi trồng. Nếu nguyên liệu như rơm, mùn cưa bị nhiễm hóa chất hoặc kim loại nặng, nấm hoàn toàn có thể tích lũy các chất này. Bên cạnh đó, môi trường ẩm – điều kiện lý tưởng để trồng nấm cũng dễ phát sinh vi sinh vật nếu quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh.
Ngoài ra, khâu bảo quản sau thu hoạch cũng là yếu tố đáng lo ngại. Nấm rất dễ hỏng, nhanh biến chất và có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu để lâu ở nhiệt độ phòng hoặc bảo quản không đúng cách.
Cách sử dụng nấm hợp lý để đảm bảo sức khỏe
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nấm nên được xem là thực phẩm bổ sung, không phải thành phần chính trong khẩu phần ăn. Khi sử dụng đúng cách, nấm có thể phát huy lợi ích mà không gây mất cân đối dinh dưỡng.
Tiến sĩ Giang khuyến nghị người trưởng thành nên ăn nấm khoảng 3-4 lần mỗi tuần, với lượng từ 100–150g mỗi lần. Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, nên kết hợp nấm với rau xanh nhằm bổ sung vitamin và chất xơ, đồng thời ăn cùng các nguồn đạm như thịt, cá hoặc đậu đỗ để đáp ứng nhu cầu protein.
"Nấm cần được nấu chín kỹ, hạn chế ăn sống. Người dân tuyệt đối không sử dụng nấm đã có dấu hiệu nhớt, có mùi lạ hoặc để quá lâu ngoài môi trường. Với người mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim mạch hay ung thư, nấm là lựa chọn tốt nhưng vẫn phải nằm trong tổng thể khẩu phần cân đối, có sự tư vấn của chuyên gia" - TS Giang nhấn mạnh.
Không nên biến nấm thành 'thực phẩm thay thế hoàn toàn'
Một sai lầm phổ biến hiện nay là xem nấm như giải pháp thay thế hoàn toàn cho rau xanh hoặc nguồn đạm động vật. Thực tế, không có loại thực phẩm nào đủ khả năng đáp ứng toàn bộ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
Một chế độ ăn khoa học cần dựa trên sự đa dạng và cân bằng giữa các nhóm chất. Vì vậy, nấm nên được sử dụng như một phần bổ sung thông minh trong bữa ăn, thay vì trở thành thành phần chính.
Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, việc lạm dụng hoặc hiểu sai vai trò của nấm trong khẩu phần có thể dẫn đến mất cân đối dinh dưỡng. Do đó, người dùng cần kết hợp nấm với các nhóm thực phẩm khác để đảm bảo chế độ ăn đầy đủ và khoa học.
Ngủ đủ vẫn mệt? 3 thói quen buổi tối tưởng vô hại nhưng đang âm thầm 'rút cạn năng lượng' của bạnBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Ngủ đủ nhưng sáng nào cũng mệt rã rời, đầu óc nặng trĩu và chẳng còn chút năng lượng? Có thể bạn đang tự “bào mòn” cơ thể mỗi tối mà không hề nhận ra.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phảiBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mìnhBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"Bệnh thường gặp - 2 tuần trước
Ngay cả khi không hút thuốc hay hít phải khói thuốc thụ động, thói quen ăn uống không lành mạnh vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe phổi.
"Người mãi không giảm được cân" thường có 7 đặc điểm của hội mê ăn! Bạn dính bao nhiêu?Bệnh thường gặp - 2 tuần trước
Lý do không giảm được cân cuối cùng cũng lộ diện!
Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ quaBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyênBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.
Những loại trái cây có hạt chứa độc tố, cẩn thận kẻo "ôm bệnh" vào thânBệnh thường gặp - 3 tuần trước
Các loại trái cây này là những loại quả rất ngon và bổ dưỡng, nhưng ít ai biết hạt của chúng lại chứa những chất cực độc khi vô tình ăn phải.
Nhiều 9X phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người hay mắcBệnh thường gặp - 3 tuần trước
GĐXH - Cho rằng mệt mỏi, uể oải, da xanh xao và thỉnh thoảng đau bụng lâm râm là do "áp lực công việc", nhiều bạn trẻ thế hệ 9X (27 - 35 tuổi) đi khám phát hiện bị ung thư đại trực tràng.
7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngàyBệnh thường gặp
GĐXH - Với người mắc suy thận, việc lựa chọn rau phù hợp và chế biến đúng cách là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh và hạn chế biến chứng.