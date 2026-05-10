6 thực phẩm nhiều chất xơ hơn gạo lứt

Vai trò của chất xơ đối với sức khỏe

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng và sức khỏe đường tiêu hóa nói chung. Có hai dạng chất xơ chính thường được nhắc đến, mỗi loại đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt:

Chất xơ hòa tan: Tan trong nước tạo thành dạng gel, làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp no lâu và làm mềm phân.

Chất xơ không hòa tan: Giữ nguyên cấu trúc khi đi qua đường ruột, giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột.

Sự cân bằng giữa hai loại chất xơ này mang lại nhiều lợi ích như: ngăn ngừa táo bón, ổn định đường huyết, giảm nguy cơ ung thư đại tràng và viêm túi thừa.

Trong các loại thực phẩm giàu chất xơ, gạo lứt thường được coi là một "thước đo" tiêu chuẩn. 1 cốc (khoảng 100 g) gạo lứt hạt trung bình chưa nấu chín chứa 3,4 g chất xơ, đáp ứng khoảng 12% nhu cầu hằng ngày (28 g) của người trưởng thành. Tuy nhiên, 6 thực phẩm dưới đây sẽ cung cấp lượng chất xơ vượt trội hơn hẳn trên mỗi khẩu phần.

Nhiều thực phẩm khác sở hữu hàm lượng chất xơ cao hơn gạo lứt.

1. Lúa mạch (Barley) giàu chất xơ và khoáng chất

Hàm lượng chất xơ: 31,8 g (khoảng 114% nhu cầu hằng ngày) trên 1 cốc.

Đây là ngũ cốc nguyên hạt giàu vitamin A, B1, C, E cùng các hoạt chất như GABA, saponarin và polyphenol. Lúa mạch còn chứa khoáng chất quan trọng như canxi, kali, magie và selenium.

Chất xơ trong lúa mạch hỗ trợ kiểm soát cân nặng, điều hòa đường huyết, cải thiện giấc ngủ và tăng cường nhận thức. Để hấp thụ tốt nhất, nên sử dụng lúa mạch ở dạng chế biến tối thiểu trong các món súp, cháo hoặc granola.

2. Lúa mì Bulgur

Hàm lượng chất xơ: 17,1 g (chiếm 61,1% nhu cầu hằng ngày) trên 1 cốc. Bulgur giàu protein, magie, kali và acid folic.

Chất xơ trong thực phẩm này giúp no lâu và thúc đẩy sản xuất butyrate – một acid béo chuỗi ngắn giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng . Quá trình luộc sơ khi sản xuất Bulgur giúp giảm acid phytic, từ đó cải thiện khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể.

3. Đậu đen

Hàm lượng chất xơ: 16,6 g (chiếm khoảng 59% nhu cầu hằng ngày) trên 1 cốc. Ngoài chất xơ, đậu đen là nguồn protein thực vật dồi dào, không chứa cholesterol và ít chất béo bão hòa. Nó cung cấp lượng lớn sắt, kẽm và vitamin K.

Nghiên cứu cho thấy đậu đen giúp giảm phản ứng viêm và cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ đắc lực cho sức khỏe tim mạch và kiểm soát đường huyết .

4. Yến mạch

Hàm lượng chất xơ: 14,5 g (chiếm khoảng 52% nhu cầu hằng ngày) trên 1 cốc chưa nấu chín. Yến mạch chứa nhiều thiamine, magie, kẽm và vitamin B6.

Các loại yến mạch bao gồm: nguyên hạt, cán dẹt, ăn liền, yến mạch cán và cám yến mạch. Mặc dù tất cả đều có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng nhưng yến mạch nguyên hạt và yến mạch cán dẹt là hai loại ít qua chế biến nhất, có hàm lượng chất xơ cao nhất. Tuy nhiên, loại ăn liền và yến mạch cán lại tiết kiệm thời gian chế biến hơn và dễ tiêu hóa hơn.

5. Hạt diêm mạch (Quinoa)

Hàm lượng chất xơ: 11,9 g (chiếm 42,5% nhu cầu hằng ngày) trên 1 cốc. Được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đánh giá là "nguồn dinh dưỡng dồi dào", quinoa cung cấp đầy đủ protein và các vitamin nhóm B cần thiết cho quá trình trao đổi chất.

Quinoa hoàn toàn không chứa gluten, là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho những người mắc bệnh celiac hoặc gặp các vấn đề rối loạn tiêu hóa liên quan đến gluten.

6. Khoai lang

Hàm lượng chất xơ: 8,2 g (chiếm 29,3% nhu cầu hằng ngày) trên 1 cốc nghiền nhuyễn. Khoai lang giàu vitamin A, C, polyphenol và anthocyanin.

Quá trình nấu chín chuyển hóa tinh bột thành đường maltose giúp khoai dễ tiêu hóa hơn. Mặc dù khoai lang sống chứa ít đường hơn và giúp điều hòa đường huyết tốt hơn, nhưng chúng có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa đối với một số người.