Bất ngờ món ăn yêu thích của cụ ông sống thọ 126 tuổi là loại quả đang bán đầy chợ Việt
GĐXH - Món ăn mà cụ ông sống thọ ăn hàng ngày là quả bơ. Đây gần như là món ăn không thể thiếu trong khẩu phần ăn và thường được cụ dùng vào bữa sáng.
Món ăn yêu thích nhất của cụ ông sống thọ 126 tuổi: Quả bơ
Theo truyền thông quốc tế, cụ ông sống thọ Marcelino Abad Tolentino, còn được biết đến với biệt danh “Mashico”, qua đời tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Huanuco, miền trung Peru, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 126.
Dù danh hiệu người sống thọ nhất thế giới chưa được xác nhận chính thức do thiếu giấy tờ khai sinh, tuổi thọ của cụ vẫn gây chú ý vì vượt xa mức tuổi thọ trung bình của phần lớn dân số toàn cầu.
Theo thông tin được truyền thông đăng tải, cụ Abad không kết hôn, không có con và dành phần lớn cuộc đời gắn bó với cuộc sống lao động ở vùng núi. Về già, cụ sống nhờ nguồn hỗ trợ xã hội và được chăm sóc tại viện dưỡng lão địa phương.
Điều khiến nhiều người quan tâm là chế độ ăn uống hằng ngày của cụ khá đơn giản, chủ yếu dựa vào thực phẩm tự nhiên sẵn có tại địa phương, ít qua chế biến công nghiệp.
Đặc biệt, nhân viên tại viện dưỡng lão cho biết cụ rất thích ăn quả bơ. Đây gần như là món ăn không thể thiếu trong khẩu phần mỗi ngày và thường được cụ dùng vào bữa sáng.
Vì sao những người sống thọ thường có lối sống giản dị?
Các chuyên gia cho rằng tuổi thọ là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố như di truyền, môi trường sống, chế độ ăn uống, vận động thể chất, tinh thần và khả năng tiếp cận chăm sóc y tế.
Trong trường hợp của cụ Abad, việc duy trì lao động đều đặn, sống trong môi trường tự nhiên yên tĩnh và sử dụng thực phẩm ít chế biến có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe lâu dài.
Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn ưu tiên thực phẩm tự nhiên, rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh không có “bí quyết trường thọ” duy nhất áp dụng cho tất cả mọi người. Tuổi thọ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân và tình trạng sức khỏe tổng thể.
6 lý do ăn bơ có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ
Giúp kiểm soát cân nặng
Bơ có hàm lượng chất béo lành mạnh và chất xơ cao, giúp mang lại cảm giác no sớm và kéo dài. Do đó, nó hỗ trợ trong việc khắc phục cảm giác thèm ăn thường xuyên và ăn quá nhiều, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Tốt cho tiêu hóa
Sức khỏe đường ruột là rất quan trọng để kiểm soát lượng đường trong máu và tăng cường khả năng miễn dịch. Một quả bơ có khoảng 6-10g chất xơ, giúp hỗ trợ nhu động ruột thường xuyên và sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Bơ có thể hỗ trợ giảm táo bón, tăng cường sức khỏe đường ruột.
Giúp giảm viêm
Viêm dai dẳng ở mức độ thấp là dấu hiệu của các rối loạn mãn tính như bệnh đái tháo đường. Một nghiên cứu cho thấy, quả bơ có đặc tính chống viêm giúp giảm các triệu chứng viêm. Ngoài ra, trong quả bơ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các mô và cơ quan trong cơ thể khỏi tác động bất lợi của các chất hóa học độc hại được gọi là các gốc tự do.
Giúp hỗ trợ tim mạch
Ăn một trái bơ mỗi ngày giúp giảm huyết áp, giảm lượng chất béo triglyceride và làm chậm sự phát triển của mảng bám động mạch, giảm khả năng nhịp tim bất thường, đau tim và đột quỵ. Trên thực tế, một quả bơ mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột tử do tim.
Giúp bảo vệ khớp
Hơn 100 loại viêm khớp, nhưng tất cả đều liên quan đến cứng khớp, đau và gây có khăn trong chuyển động. Bơ có nhiều Vitamin E giúp giảm viêm khớp. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn một chế độ ăn giàu Vitamin E liên quan đến việc giảm nguy cơ tổn thương khớp.
Giúp tăng miễn dịch
Bơ chứa nhiều vi chất dinh dưỡng là khoáng chất và vitamin thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh. Sắt, canxi, magiê, phốt pho, kali và kẽm là một trong những khoáng chất có trong quả bơ. Ngoài ra, bơ còn giàu các loại vitamin như vitamin C, vitamin B, vitamin K và E là những chất dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch, duy trì sức khỏe tốt và giảm các nguy cơ sức khỏe khác.
Mỗi ngày ăn bao nhiêu bơ là đủ?
Các chuyên gia khuyến cáo, mặc dù nhiều dinh dưỡng quý nhưng không nên ăn quá nhiều bơ trong 1 ngày do lượng chất béo cao trong bơ có thể gây dư thừa cân, nhất là đối với các món bơ xay cùng sữa.
Hơn nữa, bơ có nhiều kali nên nếu ăn quá nhiều trái cây này một lúc có thể làm tăng kali máu. Biểu hiện rõ ràng nhất là chân tay bị tê và các cơ xương hoạt động yếu đi. Đây là một sai lầm gây ảnh hưởng tới sức khỏe, biểu hiện rõ nhất là gây tăng cân.
Vì vậy, để an toàn, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên ăn nửa quả bơ 1 ngày là phù hợp. Còn nếu bạn có thói quen tập thể dục thể thao thường xuyên thì có thể ăn nhiều hơn.
