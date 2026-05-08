Sai lầm trong bữa cơm khiến đường huyết tăng vọt: Ai có thói quen này cần thay đổi sớm

Trong thói quen ăn uống của nhiều gia đình Việt, cơm trắng thường là món được ăn đầu tiên và chiếm phần lớn trong bữa ăn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu y khoa trong những năm gần đây cho thấy thứ tự ăn thực phẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết, cân nặng và nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc để tinh bột xuống cuối bữa ăn giúp đường huyết sau ăn ổn định hơn rõ rệt. Đây được xem là phương pháp đơn giản, dễ áp dụng hơn nhiều so với việc tính toán calo hay chia tỷ lệ dinh dưỡng phức tạp.

Thứ tự ăn uống giúp ổn định đường huyết

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn theo thứ tự: rau xanh trước, tiếp theo là protein như thịt, cá, trứng, đậu phụ và cuối cùng mới ăn cơm, bún, phở hoặc các thực phẩm giàu tinh bột.

Theo các chuyên gia, cách ăn này giúp đường ruột tiết hormone GLP-1, có tác dụng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, tăng cảm giác no và hạn chế ăn quá mức.

Ngoài ra, khi rau xanh và protein được đưa vào cơ thể trước, chúng tạo thành một “lớp đệm” giúp làm chậm quá trình hấp thu đường từ tinh bột, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng vọt sau ăn.

Ngược lại, nếu ăn cơm hoặc tinh bột ngay từ đầu bữa, lượng đường hấp thu vào máu sẽ tăng nhanh hơn, dễ khiến cơ thể nhanh đói và ăn nhiều hơn trong các bữa tiếp theo.

Ổn định đường huyết: Nên ưu tiên đạm lành mạnh

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên các nguồn protein chất lượng cao như cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ. Trong khi đó, các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói cần được hạn chế vì có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Tuy nhiên, dù nguyên tắc “rau trước, cơm sau” được đánh giá có lợi cho sức khỏe, người trên 60 tuổi cần áp dụng linh hoạt. Việc kiểm soát ăn uống quá mức hoặc cắt giảm đạm kéo dài có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ suy giảm cơ bắp và ảnh hưởng sức khỏe tổng thể.

3 việc nên làm sau ăn để hỗ trợ ổn định đường huyết

Đi bộ nhẹ sau ăn

Vận động nhẹ giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, hạn chế đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Các chuyên gia cho biết chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút sau ăn cũng có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn. Nếu không thể ra ngoài, bạn có thể vận động trong nhà như dọn dẹp, rửa bát hoặc leo cầu thang nhẹ.

Ăn trái cây giàu chất xơ

Sau bữa chính, có thể ăn thêm các loại trái cây giàu chất xơ như táo, lê, ổi, cam, quýt hoặc dâu tây. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế đường huyết tăng nhanh.

Uống đủ nước

Uống nước sau ăn giúp cơ thể duy trì thể tích máu ổn định và hỗ trợ thận đào thải lượng glucose dư thừa. Dù không thể thay thế vận động hay chế độ ăn hợp lý, đây vẫn là thói quen đơn giản có lợi cho việc kiểm soát đường huyết.

