Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Sai lầm trong bữa cơm khiến đường huyết tăng vọt: Ai có thói quen này cần thay đổi sớm

Thứ sáu, 19:22 08/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người có thói quen ăn cơm đầu tiên trong bữa ăn mà không biết điều này có thể khiến đường huyết tăng nhanh, dễ tăng cân và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Trong thói quen ăn uống của nhiều gia đình Việt, cơm trắng thường là món được ăn đầu tiên và chiếm phần lớn trong bữa ăn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu y khoa trong những năm gần đây cho thấy thứ tự ăn thực phẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết, cân nặng và nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc để tinh bột xuống cuối bữa ăn giúp đường huyết sau ăn ổn định hơn rõ rệt. Đây được xem là phương pháp đơn giản, dễ áp dụng hơn nhiều so với việc tính toán calo hay chia tỷ lệ dinh dưỡng phức tạp.

Sai lầm trong bữa cơm khiến đường huyết tăng vọt: Ai có thói quen này cần thay đổi sớm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thứ tự ăn uống giúp ổn định đường huyết

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn theo thứ tự: rau xanh trước, tiếp theo là protein như thịt, cá, trứng, đậu phụ và cuối cùng mới ăn cơm, bún, phở hoặc các thực phẩm giàu tinh bột.

Theo các chuyên gia, cách ăn này giúp đường ruột tiết hormone GLP-1, có tác dụng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, tăng cảm giác no và hạn chế ăn quá mức.

Ngoài ra, khi rau xanh và protein được đưa vào cơ thể trước, chúng tạo thành một “lớp đệm” giúp làm chậm quá trình hấp thu đường từ tinh bột, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng vọt sau ăn.

Ngược lại, nếu ăn cơm hoặc tinh bột ngay từ đầu bữa, lượng đường hấp thu vào máu sẽ tăng nhanh hơn, dễ khiến cơ thể nhanh đói và ăn nhiều hơn trong các bữa tiếp theo.

Ổn định đường huyết: Nên ưu tiên đạm lành mạnh

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên các nguồn protein chất lượng cao như cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ. Trong khi đó, các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói cần được hạn chế vì có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Tuy nhiên, dù nguyên tắc “rau trước, cơm sau” được đánh giá có lợi cho sức khỏe, người trên 60 tuổi cần áp dụng linh hoạt. Việc kiểm soát ăn uống quá mức hoặc cắt giảm đạm kéo dài có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ suy giảm cơ bắp và ảnh hưởng sức khỏe tổng thể.

3 việc nên làm sau ăn để hỗ trợ ổn định đường huyết

Sai lầm trong bữa cơm khiến đường huyết tăng vọt: Ai có thói quen này cần thay đổi sớm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đi bộ nhẹ sau ăn

Vận động nhẹ giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, hạn chế đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Các chuyên gia cho biết chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút sau ăn cũng có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn. Nếu không thể ra ngoài, bạn có thể vận động trong nhà như dọn dẹp, rửa bát hoặc leo cầu thang nhẹ.

Ăn trái cây giàu chất xơ

Sau bữa chính, có thể ăn thêm các loại trái cây giàu chất xơ như táo, lê, ổi, cam, quýt hoặc dâu tây. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế đường huyết tăng nhanh.

Uống đủ nước 

Uống nước sau ăn giúp cơ thể duy trì thể tích máu ổn định và hỗ trợ thận đào thải lượng glucose dư thừa. Dù không thể thay thế vận động hay chế độ ăn hợp lý, đây vẫn là thói quen đơn giản có lợi cho việc kiểm soát đường huyết.

Người đàn ông 28 tuổi đường huyết tăng gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn hoa quả để giảm cânNgười đàn ông 28 tuổi đường huyết tăng gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn hoa quả để giảm cân

GĐXH - Người đàn ông hôn mê vì đường huyết tăng vọt sau khi áp dụng chế độ ăn chỉ gồm trái cây trong 10 ngày để giảm cân.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 kiểu kết hợp thực phẩm 'tai hại' khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày

4 kiểu kết hợp thực phẩm 'tai hại' khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày

Cảnh giác: 7 món ăn không hề ngọt nhưng lại âm thầm khiến đường huyết tăng vọt

Cảnh giác: 7 món ăn không hề ngọt nhưng lại âm thầm khiến đường huyết tăng vọt

Cách chọn tinh bột thông minh không làm tăng đường huyết

Cách chọn tinh bột thông minh không làm tăng đường huyết

Hạ đường huyết nguy hiểm thế nào? Cách xử trí đúng để kiểm soát đường huyết ngay lập tức

Hạ đường huyết nguy hiểm thế nào? Cách xử trí đúng để kiểm soát đường huyết ngay lập tức

Tiết lộ các biểu hiện tăng đường huyết từ sớm, bỏ qua là nguy!

Tiết lộ các biểu hiện tăng đường huyết từ sớm, bỏ qua là nguy!

Cùng chuyên mục

Người đàn ông 53 tuổi phát hiện u tuyến giáp lạc chỗ to như quả bưởi trong lồng ngực

Người đàn ông 53 tuổi phát hiện u tuyến giáp lạc chỗ to như quả bưởi trong lồng ngực

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Đau ngực âm ỉ kéo dài, người đàn ông 53 tuổi đi khám phát hiện khối u khổng lồ nằm sâu trong lồng ngực. Sau phẫu thuật, bác sĩ xác định đây là mô tuyến giáp lạc chỗ hiếm gặp.

Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

Mẹ và bé - 6 giờ trước

GĐXH - Cá thu là loại cá quen thuộc trong bữa cơm Việt, nổi tiếng nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào tốt cho tim mạch và não bộ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, loại cá này cũng có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và người dị ứng hải sản.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 9 giờ trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Chỉ 7 bài plank này nhưng có thể 'đánh bay' mỡ toàn thân: ai tập đúng mới thấy hiệu quả thật sự!

Chỉ 7 bài plank này nhưng có thể 'đánh bay' mỡ toàn thân: ai tập đúng mới thấy hiệu quả thật sự!

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Plank không chỉ giúp siết cơ bụng mà còn hỗ trợ đốt mỡ toàn thân hiệu quả. Chỉ với 7 biến thể đơn giản tại nhà, bạn có thể cải thiện vóc dáng rõ rệt nếu tập đúng cách và kiên trì.

Sai lầm khi ăn sáng làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính và giảm tuổi thọ, nhiều người Việt đang mắc phải

Sai lầm khi ăn sáng làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính và giảm tuổi thọ, nhiều người Việt đang mắc phải

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Bỏ bữa sáng, ăn sáng quá muộn hay chỉ ăn qua loa... là những sai lầm phổ biến khiến cơ thể rối loạn chuyển hóa và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện khối u ruột non nặng 3kg từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện khối u ruột non nặng 3kg từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị nhưng chủ quan không điều trị, người đàn ông 43 tuổi không ngờ mang trong mình khối u ruột non khổng lồ nặng tới 3kg.

Loại quả 'gây nghiện' mùa hè nhưng chuyên gia cảnh báo 4 kiểu người này nên hạn chế ăn

Loại quả 'gây nghiện' mùa hè nhưng chuyên gia cảnh báo 4 kiểu người này nên hạn chế ăn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chứa lượng năng lượng và đường khá lớn nên không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang có bệnh lý nền liên quan chuyển hóa và tim mạch.

Ung thư bàng quang tái phát lần 3: Dấu hiệu cảnh báo bệnh rất dễ bị bỏ qua

Ung thư bàng quang tái phát lần 3: Dấu hiệu cảnh báo bệnh rất dễ bị bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Từng 2 lần phẫu thuật ung thư bàng quang nhưng bệnh vẫn tái phát, người đàn ông 64 tuổi được chỉ định cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình bàng quang mới bằng ruột.

Nhiều người 'đổ xô' ăn cơm nguội để giảm cân: Sự thật có như kỳ vọng?

Nhiều người 'đổ xô' ăn cơm nguội để giảm cân: Sự thật có như kỳ vọng?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người đua nhau ăn cơm nguội vì tin rằng có thể giảm cân, ổn định đường huyết mà không cần ăn kiêng khắt khe. Nhưng phía sau “mẹo sức khỏe” đang viral này lại là sự thật khiến không ít người bất ngờ.

5 thói quen ăn uống của người sống thọ: Thói quen thứ 3 nhiều người Việt không làm được

5 thói quen ăn uống của người sống thọ: Thói quen thứ 3 nhiều người Việt không làm được

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người sống thọ trên 90 tuổi thường có 5 thói quen ăn uống đơn giản nhưng hiệu quả. Đáng chú ý, điều thứ 3 lại là sai lầm phổ biến của nhiều người Việt.

Xem nhiều

Thường xuyên có 6 dấu hiệu này, não đang phát tín hiệu 'cầu cứu': Dấu hiệu thứ 3 nhiều người bỏ qua

Thường xuyên có 6 dấu hiệu này, não đang phát tín hiệu 'cầu cứu': Dấu hiệu thứ 3 nhiều người bỏ qua

Sống khỏe

GĐXH - Bạn có từng thức dậy với cơ thể rệu rã, vai nặng trĩu dù không làm việc nặng? Đừng lầm tưởng đó chỉ là mệt mỏi nhất thời, mà là dấu hiệu não bộ đang “cầu cứu” khi áp lực tích tụ quá mức.

5 thói quen ăn uống của người sống thọ: Thói quen thứ 3 nhiều người Việt không làm được

5 thói quen ăn uống của người sống thọ: Thói quen thứ 3 nhiều người Việt không làm được

Sống khỏe
Người đàn ông bất ngờ phát hiện 2 loại ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bất ngờ phát hiện 2 loại ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Sống khỏe
Nước mía không 'hiền' như bạn nghĩ: Nguy cơ nằm ở chính cách uống mỗi ngày

Nước mía không 'hiền' như bạn nghĩ: Nguy cơ nằm ở chính cách uống mỗi ngày

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top