6 nhóm thực phẩm giúp gan 'dễ thở', cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Gan là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và đào thải độc tố của cơ thể. Khi gan hoạt động quá tải, cơ thể không chỉ dễ mệt mỏi, uể oải mà làn da cũng có thể trở nên xỉn màu, thiếu sức sống.

Trong cuộc sống hiện đại, thói quen ăn uống nhiều dầu mỡ, thức khuya, căng thẳng kéo dài hay sử dụng rượu bia thường xuyên đang khiến tỷ lệ người gặp các vấn đề về gan ngày càng gia tăng. Nhiều người chỉ chú ý tới gan khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, da xấu, chán ăn hoặc rối loạn tiêu hóa.

Những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và Omega-3 được chuyên gia khuyến nghị giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm và hạn chế nguy cơ gan nhiễm mỡ nếu bổ sung đúng cách trong chế độ ăn hằng ngày.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, việc bổ sung đúng nhóm thực phẩm mỗi ngày có thể hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời góp phần giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và tổn thương tế bào gan.

Ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ gan phục hồi và giảm áp lực chuyển hóa cho cơ quan này. Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm được đánh giá có lợi cho sức khỏe gan nếu sử dụng hợp lý trong khẩu phần ăn hằng ngày.

6 thực phẩm giúp giảm áp lực cho gan và tăng cường thải độc

Rau lá xanh giúp hỗ trợ gan và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, rau bina, cải xoăn… không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và nitrat tự nhiên. Những thành phần này giúp hỗ trợ làm chậm quá trình tiến triển của gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, rau xanh còn giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa, hỗ trợ đào thải chất cặn bã và giảm áp lực cho gan trong quá trình chuyển hóa.

Rau lá xanh giàu chất chống oxy hóa và chất xơ giúp hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn mỗi ngày.

Nhóm đậu và các sản phẩm từ đậu giúp kiểm soát mỡ nội tạng

Theo BS. Bình, các loại đậu như đậu nành, đậu lăng hay đậu Hà Lan là nguồn cung cấp protein thực vật chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ kiểm soát lượng mỡ nội tạng — yếu tố có liên quan mật thiết tới gan nhiễm mỡ.

Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm này còn giúp ổn định đường huyết, cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm viêm trong cơ thể, từ đó góp phần bảo vệ chức năng gan.

Các loại đậu và sản phẩm từ đậu giúp kiểm soát mỡ nội tạng, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe gan.

Ngũ cốc nguyên hạt hỗ trợ phục hồi chức năng gan

Yến mạch, gạo lứt, lúa mạch hay hạt kê đều là những thực phẩm giàu chất xơ hòa tan. Việc bổ sung ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp cải thiện chỉ số mỡ máu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, đây cũng là nhóm thực phẩm phù hợp với những người đang gặp tình trạng gan nhiễm mỡ hoặc cần phục hồi chức năng gan.

Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ hòa tan giúp giảm áp lực chuyển hóa và hỗ trợ phục hồi chức năng gan.

Các loại hạt dinh dưỡng giúp chống oxy hóa và giảm viêm

Các loại hạt như hạt óc chó, hạt mắc ca, hạt hướng dương hay hạt điều chứa nhiều chất béo tốt, vitamin và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Một số nghiên cứu cho thấy người bị gan nhiễm mỡ nếu sử dụng các loại hạt thường xuyên với lượng phù hợp có thể cải thiện chức năng gan và giảm mức độ tổn thương tế bào gan.

Hạt dinh dưỡng chứa nhiều chất béo tốt và hợp chất chống oxy hóa, góp phần giảm viêm và bảo vệ tế bào gan.

Củ nghệ hỗ trợ giảm viêm và cải thiện chuyển hóa tại gan

Hoạt chất curcumin trong nghệ được cho là có khả năng điều hòa quá trình chuyển hóa lipid và đường tại gan. Việc sử dụng nghệ trong chế biến món ăn hoặc bổ sung đúng liều lượng có thể hỗ trợ làm giảm các chỉ số viêm và giúp gan phục hồi tốt hơn.

Tuy nhiên, BS. Bình lưu ý người dân không nên lạm dụng các sản phẩm bổ sung nghệ liều cao mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng lâu dài.

Curcumin trong củ nghệ được cho là có khả năng hỗ trợ giảm viêm và cải thiện chuyển hóa tại gan.

Thực phẩm giàu Omega-3 giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ

Omega-3 được chứng minh có khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ thông qua việc giảm nồng độ chất béo trung tính trong cơ thể.

Những thực phẩm giàu Omega-3 nên được bổ sung trong khẩu phần ăn gồm cá béo như cá thu, cá hồi, cá trích, cùng với quả óc chó, hạt chia và hạt lanh.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, trong trường hợp chế độ ăn chưa cung cấp đủ Omega-3 cần thiết, người dân có thể cân nhắc sử dụng viên uống bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ để hỗ trợ chức năng gan và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Thực phẩm giàu Omega-3 như cá béo, hạt chia hay óc chó có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.

Gan là cơ quan thầm lặng nhưng lại đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng đối với sức khỏe. Theo BS. Bình, việc duy trì chế độ ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và các vấn đề chuyển hóa khác. Tuy nhiên, dinh dưỡng chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp cùng lối sống khoa học, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và duy trì vận động đều đặn mỗi ngày.