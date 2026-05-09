Ở ngưỡng tuổi 50, xuất hiện 10 dấu hiệu này cảnh báo tuổi thọ đang bị đe dọa

Ở tuổi 50, cơ thể bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, thường được ví như thời điểm "giao mùa" của sức khỏe. Giai đoạn này, cơ thể không còn khả năng "tự sửa lỗi" nhanh chóng như thời trẻ.

Có những dấu hiệu đôi khi bị nhầm lẫn là "do tuổi tác nên nó thế", nhưng thực tế lại là những dấu hiệu "đỏ" cảnh báo tuổi thọ có thể bị đe dọa nếu không xử lý kịp thời.

Bước vào ngưỡng tuổi 50, việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của cơ thể chính là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là những dấu hiệu "đỏ" cần đặc biệt đề phòng khi bước vào ngưỡng tuổi 50:

1. Sụt cân nhanh không rõ lý do

Nếu bạn không ăn kiêng hay tập luyện cường độ cao mà cân nặng giảm hơn 5% trọng lượng cơ thể trong vài tháng, đó là dấu hiệu cực kỳ đáng ngại.

Giảm cân không giải thích được có thể do các tình trạng sức khỏe khác như cường giáp, trầm cảm hay bệnh tiêu hóa. Tuy nhiên, ung thư thường gây giảm cân đột ngột. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) nhiều người bị giảm từ 4,5kg trở lên trước khi được chẩn đoán ung thư.

Giảm cân thường gặp nhất trong ung thư: Ung thư thực quản, phổi, tụy, dạ dày.

Ung thư cũng làm thay đổi quá trình trao đổi chất gây ra tình trạng chán ăn và ít cảm thấy đói hơn.

2. Sốt dai dẳng, kéo dài

Sốt là phản ứng của cơ thể khi bị nhiễm trùng hoặc bệnh tật, thường là một triệu chứng phổ biến của bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Tuy nhiên, sốt có thể là một dấu hiệu cảnh báo ung thư nếu:

- Sốt liên tục.

- Sốt xảy ra chủ yếu vào ban đêm.

- Không có dấu hiệu nhiễm trùng nào khác hoặc nhiễm trùng liên tục.

- Bị đổ mồ hôi ban đêm.

Sốt hiếm khi là triệu chứng ban đầu của ung thư, nó thường xuất hiện khi ung thư đã di căn hoặc ở giai đoạn nặng. Tuy nhiên, nó có thể là triệu chứng ban đầu ở người bị ung thư máu (ung thư bạch huyết, ung thư bạch cầu hoặc ung thư hạch).

3. Các dấu hiệu "thầm lặng" từ hệ tim mạch

Ở tuổi 50, đột quỵ và nhồi máu cơ tim là những nguy cơ hàng đầu. Đừng bỏ qua khi có dấu hiệu:

- Nếu trước đây bạn leo cầu thang bình thường nhưng giờ thấy hụt hơi rõ rệt, đây có thể là dấu hiệu tim hoặc phổi đang suy yếu.

- Đôi khi không đau nhói mà chỉ là cảm giác nặng ngực, lan ra cánh tay hoặc lên hàm.

- Huyết áp thường xuyên chạm ngưỡng 140/90 mmHg: Huyết áp cao là "kẻ sát nhân thầm lặng" tàn phá mạch máu não và thận nhanh nhất.

4. Chảy máu bất thường

Một số loại ung thư có thể gây chảy máu. Ví dụ: ung thư đại trực tràng có thể gây ra tình trạng đi phân có máu; ung thư thận hoặc bàng quang có thể xuất hiện máu trong nước tiểu. Đôi khi mất máu có thể khó phát hiện hơn nếu nó chảy máu bên trong như ung thư dạ dày.

Nhiều tình trạng khác như loét ống tiêu hóa, trĩ hoặc nhiễm trùng cũng có thể gây ra đi cầu ra máu; nhiễm trùng, sỏi thận hoặc bệnh thận cũng gây ra tiểu máu.

5. Mệt mỏi và đau

Tình trạng mệt mỏi đến mức suy nhược mà không thuyên giảm kể cả khi nghỉ ngơi có thể là dấu hiệu sớm của ung thư.

Các tế bào ung thư tăng sinh nhanh chóng, chúng lấy đi một lượng lớn chất dinh dưỡng, do đó khiến cơ thể luôn trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi cũng là đặc điểm nổi bật nhất ở bệnh bạch cầu.

Bên cạnh đó, ung thư có thể gây đau theo nhiều cách khác nhau, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do khối u phát triển gây chèn ép hoặc đã di căn khỏi vị trí ban đầu. Ví dụ, đau lưng có thể do ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng hoặc ung thư trực tràng.

6. Ho dai dẳng hoặc khàn giọng

Những cơn ho dai dẳng có thể là biểu hiện của ung thư phổi, kèm theo các dấu hiệu khác như ho đờm có máu, đau ngực, sụt cân, mệt mỏi và khó thở. Ho dai dẳng đôi khi cũng là một triệu chứng của ung thư tuyến giáp.

7. Sự thay đổi về da

Sự thay đổi về da thường liên quan đến ung thư da và đôi khi là dấu hiệu của các dạng ung thư khác. Ví dụ: các đốm trắng trong miệng có thể là dấu hiệu của ung thư miệng; vàng da và vàng mắt là dấu hiệu của ung thư gan.

Ung thư có thể gây ra những thay đổi trên da như:

- Tăng sắc tố hoặc đốm đen.

- Nốt trên da lớn dần, kích thước có thể lớn hơn cục tẩy bút chì.

- Các nốt có màu sắc không nhất quán, cả màu đen và màu nâu.

- Nốt không đối xứng hoặc có các cạnh răng cưa.

- Vét loét trên da không biến mất hoặc đã lành nhưng tái phát lại.

- Vàng da.

8. Sự thay đổi ở vú

Xuất hiện một khối u trên vú là triệu chứng đặc trưng của ung thư vú, nhưng không phải tất cả khối u đều là ung thư, đó có thể là là u nang hay u lành tính.

Tuy nhiên, hãy đến bệnh viện để kiểm tra nếu nhận thấy bất kỳ sự thay đổi hoặc sự phát triển mới trên vú, bao gồm:

- Một cục u có thể sờ thấy được.

- Da vú sưng, đỏ, đóng vảy, sần sùi.

- Đau vú.

- Thay đổi núm vú như lõm xuống hay màu sắc xung quanh núm vú thay đổi.

- Cục u dưới nách.

- Núm vú tiết dịch hoặc chảy máu.

9. Chức năng tiêu hóa bất thường

Một số bệnh ung thư có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn như khó nuốt, thay đổi cảm giác thèm ăn hoặc đau sau khi ăn.

Khó nuốt hoặc cảm giác thức ăn bị mắc kẹt ở cổ họng kéo dài hơn hai tuần có thể là dấu hiệu của ung thư vòm hầu, phổi hoặc thực quản.

Ung thư đường tiêu hóa (dạ dày, tá tràng, đại trực tràng) có thể gây ra các triệu chứng như khó tiêu, buồn nôn, nôn mửa và đầy hơi. Những triệu chứng này thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa thông thường.

Ung thư buồng trứng cũng có thể gây đầy hơi; trong khi ung thư não gây ra buồn nôn và nôn.

10. Suy giảm khả năng nhận thức và giấc ngủ

- Nếu thường xuyên ngáy to và tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, lượng oxy cung cấp cho não có thể đang bị thiếu hụt nghiêm trọng.

- Sự nhầm lẫn về thời gian, địa điểm hoặc khó khăn trong việc tìm từ ngữ khi giao tiếp là dấu hiệu cần tầm soát sớm về trí tuệ.

Nên đi khám bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Ảnh minh họa: TL

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe ở ngưỡng tuổi 50 cần làm gì?

Khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, việc phản ứng đúng cách và kịp thời là yếu tố quyết định để bảo vệ bản thân. Thay vì lo lắng quá mức hay tự tìm cách điều trị, bạn nên thực hiện theo quy trình dưới đây để đảm bảo an toàn và hiệu quả:

Ghi chép và quan sát kỹ lưỡng

Trước khi gặp bác sĩ, hãy dành thời gian quan sát để cung cấp thông tin chính xác nhất:

- Dấu hiệu xuất hiện khi nào? Sau khi ăn, sau khi vận động, hay vào ban đêm?

- Xảy ra liên tục hay từng cơn? Mỗi cơn kéo dài bao lâu?

- Nếu là đau, thì đau nhói, đau âm ỉ hay đau tức?

- Yếu tố tác động như điều gì làm triệu chứng nặng?

Tránh việc tự chẩn đoán qua mạng

Việc tìm kiếm triệu chứng trên mạng thường dẫn đến ý nghĩ là bệnh nhẹ và bỏ qua "thời điểm vàng" điều trị.

- Có thể nhầm lẫn những triệu chứng các bệnh.

Thăm khám, điều trị tại các cơ sở y tế uy tín

- Khi có dấu hiệu không tốt về sức khỏe nên đến đúng chuyên khoa của các bệnh viện uy tín thăm khám.

- Tuân thủ phác đồ và theo dõi phản ứng

- Uống đúng thuốc, đủ liều theo chỉ định. Không tự ý dừng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm.

- Nếu sau khi dùng thuốc hoặc thực hiện theo hướng dẫn mà có dấu hiệu dị ứng, phát ban hoặc triệu chứng nặng hơn, hãy liên hệ ngay với bác sĩ.

