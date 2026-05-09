Vì sao nhiều loại vitamin và thực phẩm chức năng không mang lại lợi ích sức khỏe như quảng cáo?
Nhiều loại thực phẩm chức năng thường được giới thiệu như 'thần dược'. Tuy nhiên việc tin tưởng tuyệt đối vào quảng cáo không tốt cho sức khỏe và túi tiền của người tiêu dùng.
1. Những loại thực phẩm chức năng ít hữu ích nhất
Mặc dù thực phẩm chức năng rất phổ biến, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nhưng một số chuyên gia cho rằng vitamin và thực phẩm chức năng phần lớn là lãng phí tiền bạc.
Vitamin tổng hợp là một trong những loại thực phẩm bổ sung được mua nhiều nhất nhưng nhìn chung các nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về việc giảm nguy cơ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong nói chung ở người lớn khỏe mạnh.
Lực lượng đặc nhiệm về dịch vụ phòng ngừa của Hoa Kỳ (USPSTF) cũng khuyến cáo, không nên sử dụng các chất bổ sung vitamin E và beta carotene để phòng ngừa bệnh tim hoặc ung thư ở người lớn khỏe mạnh.
Tiến sĩ John Wong, Giáo sư y học tại Đại học Tufts, thành viên của USPSTF cho biết, các chất bổ sung vitamin E không mang lại lợi ích bảo vệ nào chống lại ung thư hoặc bệnh tim mạch.
Việc bổ sung beta-carotene, chất chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể thậm chí có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở những người đã có một số yếu tố nguy cơ nhất định như hút thuốc hoặc tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng.
Một số thực phẩm chức năng cũng có thể gây tương tác với các loại thuốc nếu dùng thường xuyên. Ví dụ, cây Hypericum perforatum, một loại thảo dược được sử dụng để điều trị trầm cảm và chứng mất ngủ có thể tương tác với thuốc tránh thai.
Ngay cả khi các chất bổ sung không gây hại, việc sử dụng quá nhiều cũng không cần thiết vì cơ thể sẽ không hấp thụ hết chúng.
2. Vì sao mọi người vẫn tin dùng thực phẩm chức năng?
Mặc dù có rất ít bằng chứng cho thấy lợi ích của việc bổ sung vitamin tổng hợp hoặc khoáng chất nhưng người tiêu dùng, đặc biệt là người Mỹ vẫn chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho thực phẩm chức năng.
Theo chuyên gia dinh dưỡng và điều phối viên phẫu thuật giảm béo tại Bệnh viện Đại học Emory Midtown: " Mọi người thích những kết quả cụ thể khi nói đến sức khỏe. Thường thì việc uống thuốc dễ hơn là đầu tư vào thay đổi hành vi, chế độ ăn uống và lối sống ".
Trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào, các chuyên gia khuyên nên cân nhắc khả năng có những tuyên bố sai lệch về sức khỏe trên nhãn sản phẩm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) không đánh giá độ an toàn hoặc hiệu quả của thực phẩm chức năng. Một số nhãn thực phẩm chức năng quảng cáo những tuyên bố chưa được chứng minh rằng sản phẩm "không có tác dụng phụ " hoặc "tốt hơn" thuốc kê đơn.
3. Dưỡng chất nào nên bổ sung?
Acid folic
USPSTF khuyến nghị một số chất bổ sung, ví dụ, acid folic (còn được gọi là vitamin B9) được "xếp hạng A" về việc sử dụng cho phụ nữ mang thai vì nó giúp ngăn ngừa một số dị tật bẩm sinh.
Acid folic rất cần thiết cho việc tạo ra DNA và hỗ trợ sự phân chia tế bào khỏe mạnh. Acid folic có thể giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh và giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt khi kết hợp với một số loại thuốc nhất định.
Điều quan trọng cần trao đổi với bác sĩ trước khi dùng thực phẩm bổ sung folate vì có thể có tương tác với các loại thuốc khác.
Vitamin D
Vitamin D là một chất dinh dưỡng khác khó có thể hấp thụ hoàn toàn thông qua chế độ ăn uống. Cơ thể tự sản sinh vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng cũng có thể hấp thụ qua thực phẩm và thực phẩm bổ sung.
Một số người có thể khó hấp thụ đủ vitamin D thông qua tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và các loại thực phẩm như cá béo và gan bò.
Tình trạng thiếu vitamin D phổ biến hơn ở những người có làn da sẫm màu, những người sống ở vĩ độ phía Bắc và những người tránh tiếp xúc với ánh nắng.
Tuy nhiên, lượng vitamin D dư thừa có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như sỏi thận, lú lẫn và nôn mửa. Do đó mọi người nên đề nghị bác sĩ xét nghiệm máu để xác định xem có cần bổ sung vitamin D hay không.
