Dân số và phát triển

Đi tìm biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp với nàng

Thứ tư, 19:00 10/12/2025 | Dân số và phát triển
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Việc chọn đúng biện pháp tránh thai không chỉ giúp tránh được tình trạng mang thai ngoài ý muốn, mà còn đảm bảo sức khỏe cho các bạn nữ. Tuy nhiên, giữa vô vàn biện pháp tránh thai hiện đại, đâu sẽ là lựa chọn phù hợp với nàng? Hãy cùng tìm hiểu ngay tại bài viết bên dưới nhé!

Tình yêu tuổi trẻ luôn đầy nhiệt huyết và mong muốn được thấu hiểu, sẻ chia. Với nhiều cặp đôi, việc gần gũi là một phần tự nhiên trong quá trình gắn kết tình cảm. Nhưng để tận hưởng trọn vẹn mà không phải lo lắng, các bạn cần chủ động tìm hiểu đúng về sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai hiện đại. Bởi "yêu thong thả" chính là yêu có trách nhiệm với sức khỏe và tương lai của cả hai.

Hiểu được điều đó, series talkshow "Ngày không vội vã, thong thả mà yêu" - được phối hợp thực hiện bởi Cục Dân Số và Organon - đã ra đời, với mục đích giáo dục và nâng cao kiến thức cho các bạn trẻ trong việc lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp.

Tránh thai là câu chuyện muôn thuở, nhưng liệu bạn đã hiểu rõ?

Chia sẻ tại buổi talkshow, TS Tâm lý Tô Nhi A cho biết, khía cạnh tình yêu, tình dục luôn là chủ đề muôn thuở, nhưng chưa bao giờ là cũ. Mỗi thế hệ sẽ có cách nhìn khác nhau về tình yêu, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để yêu mà không phải hối tiếc.

Ngày nay, khi nhiều bạn trẻ đã cởi mở hơn trong chuyện yêu đương thì việc chủ động tìm hiểu kiến thức về các biện pháp tránh thai phù hợp cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Thực tế, vẫn còn nhiều bạn sinh viên hoang mang giữa vô số lời đồn sai lệch - từ uống nước dừa, ăn rau răm đến sợ thuốc tránh thai hằng ngày gây vô sinh. Những hiểu lầm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến tình yêu dễ rơi vào những rủi ro không đáng có.

Đi tìm biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp với nàng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Việc thiếu hiểu biết về tránh thai có thể khiến các bạn nữ đối mặt với nhiều hậu quả không mong muốn.

Dù vậy, cũng có không ít cặp đôi lựa chọn biện pháp tránh thai tự nhiên như: xuất tinh ngoài, tính ngày rụng trứng - vốn đã không còn phù hợp vì hiệu quả thấp, rủi ro cao. Theo TS.BS Sản Phụ khoa Ngô Thị Yên, hiện đang có nhiều biện pháp tránh thai hiện đại, hiệu quả và dễ sử dụng hơn như: thuốc tránh thai hằng ngày, bao cao su, que cấy tránh thai, miếng dán tránh thai,…

Trong đó, thuốc tránh thai hằng ngày là biện pháp tránh thai được nhiều nàng tin tưởng nhờ hiệu quả cao kèm những lợi ích lâu dài:

- Hiệu quả tránh thai lên đến 99% nếu sử dụng đúng theo hướng dẫn.

- Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt

- Giảm đau bụng kinh

- Giảm lượng máu kinh

- Giảm tiết bã nhờn, giúp đẹp da

Và nàng hãy yên tâm vì thuốc tránh thai hàng ngày không gây ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Ngay sau khi ngưng sử dụng thuốc, cơ thể của nàng sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái tự nhiên và có thể bắt đầu kế hoạch mang thai như mong muốn.

Đi tìm biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp với nàng - Ảnh 2.

TS.BS Ngô Thị Yên đang chia sẻ về các biện pháp tránh thai.

Series talkshow "Ngày không vội vã, thong thả mà yêu" đã khép lại với nhiều chia sẻ thiết thực, góp phần nâng cao ý thức cho các bạn trẻ về việc chọn đúng biện pháp tránh thai hiện đại và hiệu quả - giúp bảo vệ bản thân và chủ động tương lai cho chính mình.

Mong rằng sau bài viết này, các bạn nữ đã tìm thấy biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp với mình. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về các biện pháp tránh thai, hãy tìm hiểu ngay tại các kênh bên dưới nhé:

- Website Kiến Thức Tránh Thai - Hành Trình Tôi Chọn (hanhtrinhtoichon.com)

- Trang fanpage Hành Trình Tôi Chọn

- Zalo OA Chương Trình Hành Trình Tôi Chọn

- Hoặc gọi ngay tổng đài 1900.63.33.00

VN-XHB-110247

Tài liệu được chịu trách nhiệm về nội dung bởi Cục Dân Số và được tài trợ bởi Organon cho mục đích giáo dục cộng đồng. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để lựa chọn tránh thai phù hợp.

Organon là một tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Chúng tôi có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 loại thuốc và chế phẩm thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn, chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu sức khỏe của phụ nữ nhằm phát triển các sản phẩm điều trị tốt hơn. Đến năm 2024, các thuốc tránh thai và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Organon đã đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm qua, và chúng tôi tự hào là công ty tiên phong về lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết tại Việt Nam. Với ưu tiên phát triển của Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sẽ được đáp ứng nhiều hơn nữa, giúp cho những người phụ nữ trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam có một sức khỏe tốt hơn vào mỗi ngày.

Thu Nguyễn

