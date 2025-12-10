Đi tìm biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp với nàng

Tình yêu tuổi trẻ luôn đầy nhiệt huyết và mong muốn được thấu hiểu, sẻ chia. Với nhiều cặp đôi, việc gần gũi là một phần tự nhiên trong quá trình gắn kết tình cảm. Nhưng để tận hưởng trọn vẹn mà không phải lo lắng, các bạn cần chủ động tìm hiểu đúng về sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai hiện đại. Bởi "yêu thong thả" chính là yêu có trách nhiệm với sức khỏe và tương lai của cả hai.

Hiểu được điều đó, series talkshow "Ngày không vội vã, thong thả mà yêu" - được phối hợp thực hiện bởi Cục Dân Số và Organon - đã ra đời, với mục đích giáo dục và nâng cao kiến thức cho các bạn trẻ trong việc lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp.

Tránh thai là câu chuyện muôn thuở, nhưng liệu bạn đã hiểu rõ?

Chia sẻ tại buổi talkshow, TS Tâm lý Tô Nhi A cho biết, khía cạnh tình yêu, tình dục luôn là chủ đề muôn thuở, nhưng chưa bao giờ là cũ. Mỗi thế hệ sẽ có cách nhìn khác nhau về tình yêu, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để yêu mà không phải hối tiếc.

Ngày nay, khi nhiều bạn trẻ đã cởi mở hơn trong chuyện yêu đương thì việc chủ động tìm hiểu kiến thức về các biện pháp tránh thai phù hợp cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Thực tế, vẫn còn nhiều bạn sinh viên hoang mang giữa vô số lời đồn sai lệch - từ uống nước dừa, ăn rau răm đến sợ thuốc tránh thai hằng ngày gây vô sinh. Những hiểu lầm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến tình yêu dễ rơi vào những rủi ro không đáng có.

Việc thiếu hiểu biết về tránh thai có thể khiến các bạn nữ đối mặt với nhiều hậu quả không mong muốn.

Dù vậy, cũng có không ít cặp đôi lựa chọn biện pháp tránh thai tự nhiên như: xuất tinh ngoài, tính ngày rụng trứng - vốn đã không còn phù hợp vì hiệu quả thấp, rủi ro cao. Theo TS.BS Sản Phụ khoa Ngô Thị Yên, hiện đang có nhiều biện pháp tránh thai hiện đại, hiệu quả và dễ sử dụng hơn như: thuốc tránh thai hằng ngày, bao cao su, que cấy tránh thai, miếng dán tránh thai,…

Trong đó, thuốc tránh thai hằng ngày là biện pháp tránh thai được nhiều nàng tin tưởng nhờ hiệu quả cao kèm những lợi ích lâu dài:

- Hiệu quả tránh thai lên đến 99% nếu sử dụng đúng theo hướng dẫn.

- Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt

- Giảm đau bụng kinh

- Giảm lượng máu kinh

- Giảm tiết bã nhờn, giúp đẹp da

Và nàng hãy yên tâm vì thuốc tránh thai hàng ngày không gây ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Ngay sau khi ngưng sử dụng thuốc, cơ thể của nàng sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái tự nhiên và có thể bắt đầu kế hoạch mang thai như mong muốn.

Series talkshow "Ngày không vội vã, thong thả mà yêu" đã khép lại với nhiều chia sẻ thiết thực, góp phần nâng cao ý thức cho các bạn trẻ về việc chọn đúng biện pháp tránh thai hiện đại và hiệu quả - giúp bảo vệ bản thân và chủ động tương lai cho chính mình.

