Vi khuẩn 'sát thủ' sống 1 năm ở âm 20°C trong tủ lạnh, bỏ ngay cách bảo quản sai
Nguy cơ nhiễm khuẩn từ thói quen bảo quản thực phẩm sai cách trong tủ lạnh đang khiến nhiều gia đình đối mặt rối loạn tiêu hóa, ngộ độc và các biến chứng nặng.
Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, tủ lạnh trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhất là khi nhu cầu tích trữ thực phẩm ngày càng lớn. Nhờ môi trường lạnh và kín, thực phẩm được giữ tươi lâu hơn, đồ ăn khó hỏng hơn và đồ uống luôn mát. Tuy nhiên, chính sự yên tâm quá mức này lại khiến tủ lạnh trở thành “ổ” tiềm ẩn vi khuẩn, đặc biệt khi người dùng bảo quản sai cách.
PGS Ninh cho biết nhiều trường hợp rối loạn tiêu hóa, thậm chí phải nhập viện cấp cứu, bắt nguồn từ thực phẩm nhiễm khuẩn trong tủ lạnh. Đáng lo ngại nhất là listeria – loại vi khuẩn có thể sống tới một năm ở -20°C, âm thầm sinh sôi dù môi trường lạnh.
Khi xâm nhập vào đường ruột, listeria có thể gây ngộ độc, viêm màng não , tổn thương hệ thần kinh trung ương và dẫn tới hôn mê, tử vong; tỷ lệ tử vong ghi nhận 20-30%.
Listeria có khả năng chịu lạnh và áp suất cao nhưng bị tiêu diệt khi nấu chín, vì vậy con đường lây nhiễm chủ yếu đến từ thói quen bảo quản thiếu an toàn. Vi khuẩn này có thể xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm như thịt, đặc biệt thịt bò, trứng, hải sản, sữa hay dầu. Một tủ lạnh có mức nhiễm listeria vượt 10% được xem là mối nguy nghiêm trọng với sức khỏe.
Chuyên gia cho biết nhiều gia đình đang vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi từ những thói quen tưởng vô hại. Phổ biến nhất là để thức ăn thừa ngoài bàn 2-3 giờ rồi mới cất vào tủ lạnh. Thời gian này đủ để vi khuẩn phát triển mạnh, khi đưa vào ngăn mát, nguy cơ nhiễm khuẩn càng tăng.
Một thói quen sai lầm khác là đặt nguyên nồi, tô hoặc xoong thức ăn vào tủ lạnh, sau đó lại mang ra hâm nóng và dùng tiếp. Cách bảo quản này dễ gây nhiễm khuẩn chéo giữa thực phẩm, khiến món ăn nhanh hỏng và làm tăng nguy cơ ngộ độc.
Nhiều người còn cất thịt cá mua ở chợ vào tủ lạnh mà không sơ chế hoặc rửa sạch. Vi khuẩn bám trên bề mặt thực phẩm có thể lây sang các món khác, biến tủ lạnh thành nguồn lây nhiễm thay vì nơi bảo quản an toàn.
Tình trạng nhồi nhét tủ lạnh cũng khiến hơi lạnh không thể lưu thông, nhiệt độ không ổn định, làm giảm hiệu quả bảo quản. Thực phẩm chất đầy khiến người dùng khó theo dõi đồ để lâu, hư hỏng, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.
Bên cạnh đó, việc để lẫn đồ sống – chín, bảo quản thực phẩm quá lâu và ít vệ sinh tủ lạnh là những sai lầm phổ biến ở nhiều gia đình Việt. Trong khi đó, chỉ cần sắp xếp gọn gàng, làm sạch định kỳ và bảo quản đúng cách, tủ lạnh mới thực sự phát huy vai trò là thiết bị bảo vệ sức khỏe.
Việc chọn đúng biện pháp tránh thai không chỉ giúp tránh được tình trạng mang thai ngoài ý muốn, mà còn đảm bảo sức khỏe cho các bạn nữ. Tuy nhiên, giữa vô vàn biện pháp tránh thai hiện đại, đâu sẽ là lựa chọn phù hợp với nàng? Hãy cùng tìm hiểu ngay tại bài viết bên dưới nhé!
GS Masahiro Kozuki, chuyên gia thận học hàng đầu Nhật Bản mới đây đã chia sẻ "danh sách đen" 10 thực phẩm gây hại thận mà nhiều người mê ăn hàng ngày.
GĐXH - Sáng 10/12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12), với chủ đề "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững".
GĐXH - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, dự án Luật Dân số đánh dấu sự thay đổi căn bản, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
Thuốc ức chế bơm proton (PPI) được dùng rộng rãi để giảm ợ nóng và acid dạ dày. Tuy nhiên, việc lạm dụng kéo dài có thể dẫn đến thiếu vitamin B12, hạ magiê và tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương – đặc biệt ở người cao tuổi.
Hiểu rõ về cơ hội mang thai theo từng độ tuổi sẽ giúp các cặp đôi đưa ra quyết định sáng suốt trong việc lập kế hoạch sinh con.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội, dù sự thực rất phũ phàng nhưng kết quả ADN đã được phân tích luôn có độ chính xác tuyệt đối và không thể thay đổi.
GĐXH - Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.
GĐXH - Sau 3 năm uống thuốc vẫn không có thai, vợ chồng chị Hạnh đi khám biết chị cạn kiệt trứng, chồng không có tinh trùng, cần thụ tinh ống nghiệm mới có con.
GĐXH - Ngày 5/12, Trung tâm Y tế Thuận Hóa (TP Huế) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững".
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.