Giáo sư Nhật chỉ mặt 10 món ăn người Việt “nghiện” mỗi ngày đang âm thầm "phá thận"

Bạn tin không? Gói mì tôm nóng hổi đêm, miếng bánh mì trắng thơm nức buổi sáng hay vài lát giăm bông tiện lợi đều có điểm chung ngon, rẻ, nhanh nhưng theo cảnh báo từ GS. Masahiro Kozuki, chuyên gia thận học hàng đầu Nhật Bản, chúng có thể đang bào mòn thận của bạn từng ngày mà không để lại bất kỳ triệu chứng nào.

Báo cáo của ông được công bố trên Weekly Women’s Prime khiến dư luận Nhật Bản chấn động vì cứ 5 người trưởng thành Nhật thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính. Nhiều người chỉ phát hiện khi đã quá muộn, đứng trước lựa chọn nghiệt ngã là đối diện nguy cơ tử vong hoặc chạy thận 3 lần mỗi tuần, cả thể chất lẫn kinh tế đều kiệt quệ.

Giáo sư Kozuki nhấn mạnh thận là cơ quan nhạy cảm nhất với những gì bạn ăn. Mọi thứ cơ thể hấp thu, từ nước, muối, đường đến chất thải của protein đều phải đi qua thận. Nhưng sự thật gây sốc hơn là muối và phốt pho, hai thành phần phổ biến trong thực phẩm chế biến, lại là “cơn ác mộng” đối với thận.

Phốt pho được các nhà sản xuất thêm vào để giữ màu, tạo độ dai, bảo quản lâu. Ngon miệng hơn, bắt mắt hơn, nhưng cực khó đào thải, tích tụ lâu dài tạo gánh nặng cho thận.

10 thực phẩm Giáo sư Nhật yêu cầu “hạn chế tối đa”

Và đây là “danh sách đen” mà Giáo sư Kozuki đưa ra, đọc xong bạn sẽ hiểu vì sao thận ngày càng xuống cấp:

- Mì gói, mì ly: chỉ một khẩu phần kèm nước súp đã chứa 5-6g muối, gần bằng cả ngày cơ thể cần. Chưa kể phụ gia phốt pho trong mì ăn liền nhiều đến mức “thận phải kêu cứu”.

- Xúc xích, giăm bông, thịt xông khói: tiện lợi, bắt mắt nhưng lại ngập phốt pho; ăn thường xuyên chẳng khác gì “ép thận tăng ca không lương”.

- Chả cá, surimi, chả cá chiên: các dòng sản phẩm ghi “chất điều chỉnh độ pH”, “chất nhũ hóa”… chính là phốt phát dưới một tên khác.

- Phô mai chế biến: lớp mịn mượt hấp dẫn đến từ muối nhũ hóa chứa phốt pho.

- Dưa muối, kim chi, dưa chua: lượng muối cao gây rối loạn cân bằng nước, tăng huyết áp mà huyết áp lại chính là “kẻ thù thân thiết” của thận.

- Bánh mì trắng: bột mì tinh luyện khiến đường huyết tăng nhanh; thay bằng bánh mì nguyên cám sẽ tốt hơn nhiều.

- Bánh kem, bánh ngọt, bánh bao: lượng đường cao phá hủy các mạch máu nhỏ trong thận.

- Khoai tây chiên, bánh gạo, đồ ăn vặt: giàu muối, giàu carb; càng ăn, đường huyết càng leo thang.

- Nước ép trái cây, nước rau củ đóng chai, nước tăng lực: một chai có thể chứa 25g carbohydrate, tương đương 6 viên đường. Giáo sư khuyên hãy ăn trái cây thay vì uống.

Nói cách khác, nhiều thứ chúng ta nghĩ “nhẹ nhàng vô hại” lại là áp lực âm thầm khiến thận suy yếu nhanh hơn tuổi.

Không cần kiêng hoàn toàn, nhưng cần tỉnh táo

Giáo sư Kozuki không yêu cầu bạn sống khổ hạnh, chỉ ăn luộc hấp, không gia vị. Điều ông nhấn mạnh là tần suất và liều lượng.

Bạn có thể ăn mì nhưng đừng coi đó là bữa chính mỗi ngày. Có thể uống nước ép nhưng hãy coi như món tráng miệng, không phải nước uống hàng ngày. Và với đồ chế biến sẵn càng ít càng tốt.

Bởi bệnh thận không ồn ào, không báo hiệu bằng đau đớn rõ rệt. Nó âm thầm, lặng lẽ, và chỉ xuất hiện khi đã thực sự quá muộn.

Một gói mì, một ly nước ngọt, một miếng xúc xích đều rất nhỏ. Nhưng nếu ngày nào cũng lặp lại, chúng có thể trở thành cái giá mà cơ thể phải trả bằng cả sức khỏe.

