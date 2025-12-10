Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Giáo sư Nhật chỉ mặt 10 món ăn người Việt “nghiện” mỗi ngày đang âm thầm "phá thận"

Thứ tư, 16:09 10/12/2025 | Dân số và phát triển

GS Masahiro Kozuki, chuyên gia thận học hàng đầu Nhật Bản mới đây đã chia sẻ “danh sách đen” 10 thực phẩm gây hại thận mà nhiều người mê ăn hàng ngày.

Bạn tin không? Gói mì tôm nóng hổi đêm, miếng bánh mì trắng thơm nức buổi sáng hay vài lát giăm bông tiện lợi đều có điểm chung ngon, rẻ, nhanh nhưng theo cảnh báo từ GS. Masahiro Kozuki, chuyên gia thận học hàng đầu Nhật Bản, chúng có thể đang bào mòn thận của bạn từng ngày mà không để lại bất kỳ triệu chứng nào.

Báo cáo của ông được công bố trên Weekly Women’s Prime khiến dư luận Nhật Bản chấn động vì cứ 5 người trưởng thành Nhật thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính. Nhiều người chỉ phát hiện khi đã quá muộn, đứng trước lựa chọn nghiệt ngã là đối diện nguy cơ tử vong hoặc chạy thận 3 lần mỗi tuần, cả thể chất lẫn kinh tế đều kiệt quệ.

Giáo sư Kozuki nhấn mạnh thận là cơ quan nhạy cảm nhất với những gì bạn ăn. Mọi thứ cơ thể hấp thu, từ nước, muối, đường đến chất thải của protein đều phải đi qua thận. Nhưng sự thật gây sốc hơn là muối và phốt pho, hai thành phần phổ biến trong thực phẩm chế biến, lại là “cơn ác mộng” đối với thận.

Phốt pho được các nhà sản xuất thêm vào để giữ màu, tạo độ dai, bảo quản lâu. Ngon miệng hơn, bắt mắt hơn, nhưng cực khó đào thải, tích tụ lâu dài tạo gánh nặng cho thận.

10 thực phẩm Giáo sư Nhật yêu cầu “hạn chế tối đa”

Và đây là “danh sách đen” mà Giáo sư Kozuki đưa ra, đọc xong bạn sẽ hiểu vì sao thận ngày càng xuống cấp:

- Mì gói, mì ly: chỉ một khẩu phần kèm nước súp đã chứa 5-6g muối, gần bằng cả ngày cơ thể cần. Chưa kể phụ gia phốt pho trong mì ăn liền nhiều đến mức “thận phải kêu cứu”.

Giáo sư Nhật chỉ mặt 10 món ăn người Việt “nghiện” mỗi ngày đang âm thầm &quot;phá thận&quot; - Ảnh 1.

- Xúc xích, giăm bông, thịt xông khói: tiện lợi, bắt mắt nhưng lại ngập phốt pho; ăn thường xuyên chẳng khác gì “ép thận tăng ca không lương”.

- Chả cá, surimi, chả cá chiên: các dòng sản phẩm ghi “chất điều chỉnh độ pH”, “chất nhũ hóa”… chính là phốt phát dưới một tên khác.

- Phô mai chế biến: lớp mịn mượt hấp dẫn đến từ muối nhũ hóa chứa phốt pho.

- Dưa muối, kim chi, dưa chua: lượng muối cao gây rối loạn cân bằng nước, tăng huyết áp mà huyết áp lại chính là “kẻ thù thân thiết” của thận.

Giáo sư Nhật chỉ mặt 10 món ăn người Việt “nghiện” mỗi ngày đang âm thầm &quot;phá thận&quot; - Ảnh 2.

- Bánh mì trắng: bột mì tinh luyện khiến đường huyết tăng nhanh; thay bằng bánh mì nguyên cám sẽ tốt hơn nhiều.

- Bánh kem, bánh ngọt, bánh bao: lượng đường cao phá hủy các mạch máu nhỏ trong thận.

- Khoai tây chiên, bánh gạo, đồ ăn vặt: giàu muối, giàu carb; càng ăn, đường huyết càng leo thang.

- Nước ép trái cây, nước rau củ đóng chai, nước tăng lực: một chai có thể chứa 25g carbohydrate, tương đương 6 viên đường. Giáo sư khuyên hãy ăn trái cây thay vì uống.

Giáo sư Nhật chỉ mặt 10 món ăn người Việt “nghiện” mỗi ngày đang âm thầm &quot;phá thận&quot; - Ảnh 3.

Nói cách khác, nhiều thứ chúng ta nghĩ “nhẹ nhàng vô hại” lại là áp lực âm thầm khiến thận suy yếu nhanh hơn tuổi.

Không cần kiêng hoàn toàn, nhưng cần tỉnh táo

Giáo sư Kozuki không yêu cầu bạn sống khổ hạnh, chỉ ăn luộc hấp, không gia vị. Điều ông nhấn mạnh là tần suất và liều lượng.

Bạn có thể ăn mì nhưng đừng coi đó là bữa chính mỗi ngày. Có thể uống nước ép nhưng hãy coi như món tráng miệng, không phải nước uống hàng ngày. Và với đồ chế biến sẵn càng ít càng tốt.

Bởi bệnh thận không ồn ào, không báo hiệu bằng đau đớn rõ rệt. Nó âm thầm, lặng lẽ, và chỉ xuất hiện khi đã thực sự quá muộn.

Một gói mì, một ly nước ngọt, một miếng xúc xích đều rất nhỏ. Nhưng nếu ngày nào cũng lặp lại, chúng có thể trở thành cái giá mà cơ thể phải trả bằng cả sức khỏe.

Theo Weekly Women's Prime, Eating Well

null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hà Nội phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Hà Nội phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 10/12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12), với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.

ĐBQH bấm nút thông qua Luật Dân số: Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

ĐBQH bấm nút thông qua Luật Dân số: Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, dự án Luật Dân số đánh dấu sự thay đổi căn bản, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Loại thuốc phổ biến nếu dùng dài ngày có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng và tăng nguy cơ loãng xương

Loại thuốc phổ biến nếu dùng dài ngày có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng và tăng nguy cơ loãng xương

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thuốc ức chế bơm proton (PPI) được dùng rộng rãi để giảm ợ nóng và acid dạ dày. Tuy nhiên, việc lạm dụng kéo dài có thể dẫn đến thiếu vitamin B12, hạ magiê và tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương – đặc biệt ở người cao tuổi.

Cơ hội mang thai thay đổi ra sao theo từng độ tuổi?

Cơ hội mang thai thay đổi ra sao theo từng độ tuổi?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Hiểu rõ về cơ hội mang thai theo từng độ tuổi sẽ giúp các cặp đôi đưa ra quyết định sáng suốt trong việc lập kế hoạch sinh con.

Xét nghiệm ADN, người đàn ông bàng hoàng '3 bố con không cùng huyết thống'

Xét nghiệm ADN, người đàn ông bàng hoàng '3 bố con không cùng huyết thống'

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội, dù sự thực rất phũ phàng nhưng kết quả ADN đã được phân tích luôn có độ chính xác tuyệt đối và không thể thay đổi.

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.

Tưởng không thể làm cha mẹ, cặp vợ chồng hiếm muộn bất ngờ đón con gái 3,2kg

Tưởng không thể làm cha mẹ, cặp vợ chồng hiếm muộn bất ngờ đón con gái 3,2kg

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 3 năm uống thuốc vẫn không có thai, vợ chồng chị Hạnh đi khám biết chị cạn kiệt trứng, chồng không có tinh trùng, cần thụ tinh ống nghiệm mới có con.

Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững

Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 5/12, Trung tâm Y tế Thuận Hóa (TP Huế) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững".

Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em

Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Hội nghị tập huấn tuyên truyền viên măng non trong một số trường học trên địa bàn.

7 lợi ích sức khỏe của thực phẩm bổ sung vitamin A

7 lợi ích sức khỏe của thực phẩm bổ sung vitamin A

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Vitamin A là loại vitamin tan trong chất béo, một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu, nghĩa là cơ thể bạn không thể tự tổng hợp đủ mà phải bổ sung từ chế độ ăn uống.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững

Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
Xét nghiệm ADN, người đàn ông bàng hoàng '3 bố con không cùng huyết thống'

Xét nghiệm ADN, người đàn ông bàng hoàng '3 bố con không cùng huyết thống'

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top