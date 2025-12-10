ĐBQH bấm nút thông qua Luật Dân số: Chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Sáng nay (10/12), Quốc hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua Luật Dân số bằng hình thức bấm nút điện tử. Với 448/450 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,71%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Dân số.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dân số

Trước khi các ĐBQH biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, trình bày tóm tắt dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, dự án Luật Dân số lần này đánh dấu sự thay đổi căn bản, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Những nội dung này được thể hiện qua việc giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số trong mối quan hệ với phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

- Về phạm vi điều chỉnh của luật: Để phản ánh đúng bản chất của luật về dân số, dự thảo đã được rà soát, bổ sung các nội dung liên quan đến giải thích từ ngữ. Chính phủ đã tiếp thu ý kiến đại biểu, tập trung quy định về duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, truyền thông – vận động – giáo dục về dân số và các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số.

- Về chính sách dân số của Nhà nước: Chính phủ đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo, bổ sung Điều 7 "Chính sách của Nhà nước về dân số". Đây là các quy định mang tính nguyên tắc, định hướng chung, thể hiện nhóm chính sách tổng thể, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định về duy trì mức sinh thay thế, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, tiếp cận theo vòng đời, bảo đảm các biện pháp dài hạn, căn cơ, khả thi dựa trên đánh giá thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế.

- Về chính sách duy trì mức sinh thay thế: Dự thảo đã bổ sung khoản 4 Điều 7 theo hướng quy định khung chính sách tổng thể như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và các chính sách khác nhằm gia tăng tỷ lệ sinh, hướng tới mức sinh thay thế bền vững.

Việc hỗ trợ trong thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con được phân theo nhóm đối tượng, địa phương; có ưu tiên trong thuê, mua và thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở.

- Về chính sách thích ứng với già hóa dân số: Dự thảo đã chỉnh lý, bổ sung các quy định về chủ động cho tuổi già như chuẩn bị về sức khỏe, tài chính, tâm lý; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng xã hội; tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về chăm sóc người cao tuổi, phát triển đa dạng hình thức chăm sóc tại nhà và cộng đồng; phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi, phân tách nhóm chăm sóc chính thức và không chính thức, từ đó có cơ chế hỗ trợ đào tạo kỹ năng phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao.