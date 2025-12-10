ĐBQH bấm nút thông qua Luật Dân số: Chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển
GĐXH - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, dự án Luật Dân số đánh dấu sự thay đổi căn bản, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
Sáng nay (10/12), Quốc hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua Luật Dân số bằng hình thức bấm nút điện tử. Với 448/450 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,71%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Dân số.
Trước khi các ĐBQH biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, trình bày tóm tắt dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, dự án Luật Dân số lần này đánh dấu sự thay đổi căn bản, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
Những nội dung này được thể hiện qua việc giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số trong mối quan hệ với phát triển kinh tế – xã hội.
- Về phạm vi điều chỉnh của luật: Để phản ánh đúng bản chất của luật về dân số, dự thảo đã được rà soát, bổ sung các nội dung liên quan đến giải thích từ ngữ. Chính phủ đã tiếp thu ý kiến đại biểu, tập trung quy định về duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, truyền thông – vận động – giáo dục về dân số và các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số.
- Về chính sách dân số của Nhà nước: Chính phủ đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo, bổ sung Điều 7 "Chính sách của Nhà nước về dân số". Đây là các quy định mang tính nguyên tắc, định hướng chung, thể hiện nhóm chính sách tổng thể, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định về duy trì mức sinh thay thế, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, tiếp cận theo vòng đời, bảo đảm các biện pháp dài hạn, căn cơ, khả thi dựa trên đánh giá thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế.
- Về chính sách duy trì mức sinh thay thế: Dự thảo đã bổ sung khoản 4 Điều 7 theo hướng quy định khung chính sách tổng thể như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và các chính sách khác nhằm gia tăng tỷ lệ sinh, hướng tới mức sinh thay thế bền vững.
Việc hỗ trợ trong thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con được phân theo nhóm đối tượng, địa phương; có ưu tiên trong thuê, mua và thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở.
- Về chính sách thích ứng với già hóa dân số: Dự thảo đã chỉnh lý, bổ sung các quy định về chủ động cho tuổi già như chuẩn bị về sức khỏe, tài chính, tâm lý; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng xã hội; tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi.
Dự thảo cũng bổ sung quy định về chăm sóc người cao tuổi, phát triển đa dạng hình thức chăm sóc tại nhà và cộng đồng; phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi, phân tách nhóm chăm sóc chính thức và không chính thức, từ đó có cơ chế hỗ trợ đào tạo kỹ năng phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao.
Loại thuốc phổ biến nếu dùng dài ngày có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng và tăng nguy cơ loãng xươngDân số và phát triển - 2 ngày trước
Thuốc ức chế bơm proton (PPI) được dùng rộng rãi để giảm ợ nóng và acid dạ dày. Tuy nhiên, việc lạm dụng kéo dài có thể dẫn đến thiếu vitamin B12, hạ magiê và tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương – đặc biệt ở người cao tuổi.
Cơ hội mang thai thay đổi ra sao theo từng độ tuổi?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Hiểu rõ về cơ hội mang thai theo từng độ tuổi sẽ giúp các cặp đôi đưa ra quyết định sáng suốt trong việc lập kế hoạch sinh con.
Xét nghiệm ADN, người đàn ông bàng hoàng '3 bố con không cùng huyết thống'Dân số và phát triển - 4 ngày trước
Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội, dù sự thực rất phũ phàng nhưng kết quả ADN đã được phân tích luôn có độ chính xác tuyệt đối và không thể thay đổi.
Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân sốDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.
Tưởng không thể làm cha mẹ, cặp vợ chồng hiếm muộn bất ngờ đón con gái 3,2kgDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Sau 3 năm uống thuốc vẫn không có thai, vợ chồng chị Hạnh đi khám biết chị cạn kiệt trứng, chồng không có tinh trùng, cần thụ tinh ống nghiệm mới có con.
Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vữngDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Ngày 5/12, Trung tâm Y tế Thuận Hóa (TP Huế) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững".
Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ emDân số và phát triển - 5 ngày trước
Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Hội nghị tập huấn tuyên truyền viên măng non trong một số trường học trên địa bàn.
7 lợi ích sức khỏe của thực phẩm bổ sung vitamin ADân số và phát triển - 6 ngày trước
Vitamin A là loại vitamin tan trong chất béo, một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu, nghĩa là cơ thể bạn không thể tự tổng hợp đủ mà phải bổ sung từ chế độ ăn uống.
Phát huy vai trò cộng tác viên dân số trong chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH – Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cộng tác viên dân số (CTV DS) và cán bộ y tế Trạm Y tế phường Hà Đông đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Chiến dịch bổ sung Vitamin A tại phường được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ bao phủ cao và bảo đảm an toàn.
Chăm sóc sức khỏe 'vùng kín' khi bước vào tuổi dậy thìDân số và phát triển - 1 tuần trước
Các bạn gái trong tuổi dậy thì cần hiểu về những thay đổi trên cơ thể mình và biết rõ cách chăm sóc sức khỏe 'vùng kín'. Để biết cách bảo vệ sức khỏe sinh sản, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.