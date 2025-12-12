Quảng Ninh triển khai giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng dân số
GĐXH - Để hoàn thành các mục tiêu dân số trong năm 2025, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp từ cấp tỉnh tới cơ sở; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về mất cân bằng giới tính, phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống… Qua đó, nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
Năm 2025, ngành dân số tỉnh Quảng Ninh đã đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm mức sinh ở địa phương có mức sinh cao, khống chế đà tăng tỷ số giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số. Đồng thời, chuyển trọng tâm vào công tác dân số phát triển và tuyên truyền về các biện pháp tránh thai, kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo quy mô dân số…
Để hoàn thành mục tiêu này, ngành dân số tỉnh tiếp tục tổ chức thường xuyên các hoạt động truyền thông, đặc biệt là đến các nhóm đối tượng khó tiếp cận như người di cư, người tàn tật, người cao tuổi. Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số như tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, mô hình phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh… Đồng thời, công tác phối hợp liên ngành, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tham gia thực hiện công tác dân số trên địa bàn được tiếp tục tăng cường.
Tại các địa phương cũng đồng loạt tổ chức các nội dung tuyên truyền liên quan đến nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình. Tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển.
Cụ thể, trong 9 tháng năm 2025, các hoạt động tư vấn tại hộ gia đình được duy trì thường xuyên với khoảng 24.720 hộ được cán bộ dân số trực tiếp đến vận động, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới.
Tại trạm y tế xã, phường đã có 25.556 lượt người được tuyên truyền về các nội dung chính sách dân số và phát triển sức khỏe sinh sản, sức khỏe tiền hôn nhân... Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, tư vấn trên 1.000 nhóm nhỏ tại các thôn, khu phố về các nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh, các biện pháp tránh thai an toàn…
Các mô hình, đề án như kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; kiểm soát dân số biển đảo và ven biển; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; hoạt động tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; tầm soát trước sinh và sơ sinh... tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm đề ra.
Hiện tại đã có 9.668 phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến; 8.728 trẻ được tầm soát ít nhất 5 bệnh tật bẩm sinh phổ biến; 3.770 cặp được tư vấn về khám sức khỏe trước khi kết hôn (chiếm 98,6%); 3.468 cặp được khám sức khỏe trước khi kết hôn (chiếm 90,8%)…
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, nhiều chỉ tiêu quan trọng về công tác dân số năm 2025 đã đạt được mục tiêu đề ra. Với quyết tâm cao của toàn ngành và sự đồng thuận của người dân, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số. Những nỗ lực này không chỉ mang lại hiệu quả trong năm 2025 mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho chiến lược nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
