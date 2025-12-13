4 loại viêm âm đạo thường gặp trong thai kỳ và cách xử lý

Viêm âm đạo gây ngứa vùng kín, khí hư bất thường là nỗi phiền toái với bất kỳ phụ nữ nào, với mẹ bầu, đây thực sự là một sự khó chịu. Không chỉ là cảm giác ngứa rát tăng gấp đôi do vùng kín nhạy cảm khi mang thai, mà còn là nỗi lo âu thường trực về sự an toàn của em bé trong bụng. Cảm giác ẩm ướt cả ngày dài khiến mẹ bầu càng thêm mệt mỏi...

1. Viêm âm đạo dễ xảy ra trong thai kỳ

Phụ nữ mang thai cần đi khám để phát hiện và điều trị viêm âm đạo.

Mang thai có thể mang lại một số thay đổi bất thường trong cơ thể mẹ bầu, bao gồm việc gia tăng nguy cơ mắc nhiều loại nhiễm trùng âm đạo phổ biến. Các nghiên cứu cho thấy sự thay đổi nồng độ hormone, lưu lượng máu tăng lên và những thay đổi khác của hệ miễn dịch xảy ra trong thai kỳ thường là nguyên nhân chính.

Mặc dù hầu hết các bệnh nhiễm trùng âm đạo gây khó chịu nhiều hơn là nguy hiểm nhưng nếu không được điều trị, có thể gây hại cho mẹ bầu và thai nhi. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các biện pháp điều trị đơn giản như thuốc kháng sinh hoặc kem chống nấm không kê đơn (OTC) có thể điều trị các vấn đề này một cách an toàn trong thai kỳ.

2. 4 loại viêm âm đạo mẹ bầu thường gặp

Viêm âm đạo do vi khuẩn (BV)

Âm đạo khỏe mạnh là nơi cư trú của nhiều loại vi khuẩn và các vi sinh vật khác như nấm men, đôi khi chúng có thể bị mất cân bằng. Viêm âm đạo do vi khuẩn (BV) xảy ra khi có sự phát triển quá mức của các vi khuẩn thường sống trong âm đạo. Tình trạng nhiễm trùng này được chẩn đoán bằng phương pháp xét nghiệm vi sinh dịch âm đạo.

Nếu tình trạng viêm gây ngứa này không được điều trị và kéo dài có nguy cơ dẫn đến các biến chứng thai kỳ nghiêm trọng như sinh non hoặc trẻ sinh ra nhẹ cân. Do đó, hãy đi khám nếu mẹ bầu nhận thấy bất kỳ kích ứng, đau, có mùi ở âm đạo hoặc các triệu chứng đáng lo ngại khác.

Viêm âm đạo do vi khuẩn đôi khi tự khỏi nhưng thường cần một đợt điều trị bằng kháng sinh để giải quyết triệt để tình trạng nhiễm trùng. Gel hoặc kem bôi theo toa cũng có thể được sử dụng để điều trị BV.

Viêm âm đạo do vi khuẩn thường biểu hiện với các triệu chứng sau:

Khí hư màu trắng xám, thường có kết cấu lỏng.

Ngứa ở trong và xung quanh âm đạo.

Đi tiểu đau/buốt.

Mùi âm đạo nồng, thường được mô tả là mùi tanh (mùi cá).

Nếu mẹ bầu vẫn tiếp tục có triệu chứng mặc dù đã dùng kháng sinh, hãy nhớ kiểm tra lại với bác sĩ, vì có thể cần thay sang loại thuốc khác phù hợp hơn. Tình trạng tái nhiễm viêm âm đạo do vi khuẩn là rất phổ biến.

Dù nguyên nhân chưa rõ ràng, có thể giảm nguy cơ bằng cách dùng bao cao su và tuyệt đối không thụt rửa âm đạo. Ngoài ra, có thể dùng men vi sinh (probiotics) nhưng cần hỏi ý kiến bác sĩ để giữ an toàn tuyệt đối cho thai kỳ.

Nhiễm nấm men

Do sự gia tăng estrogen và progesterone, nhiễm nấm men trở nên phổ biến hơn trong thai kỳ nhưng dễ dàng được chẩn đoán bằng xét nghiệm vi sinh dịch âm đạo.

Nhiễm nấm men trong thai kỳ được điều trị giống như với phụ nữ không mang thai, bằng kem chống nấm hoặc thuốc uống. Các loại kem và thuốc chống nấm này an toàn để sử dụng trong thai kỳ nhưng cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc mới nào.

Mẹ bầu có thể giảm nguy cơ nhiễm nấm men bằng cách ăn các thực phẩm lên men như sữa chua thường xuyên, giữ cơ thể đủ nước, thay ngay quần áo tập thể dục hoặc đồ bơi bị ướt, tránh mặc quần áo bó sát ở phần thân dưới và không mặc đồ lót khi ngủ.

Các dấu hiệu điển hình của nhiễm nấm men:

Khó chịu khi quan hệ tình dục.

Đau và ngứa ở trong và xung quanh âm đạo.

Đỏ và sưng âm đạo.

Khí hư đặc, màu trắng vàng, vón cục (như bã đậu).

Các triệu chứng nhiễm nấm men sẽ giảm bớt sau vài ngày điều trị. Điều quan trọng cần lưu ý là viên đặt acid boric, đôi khi được sử dụng để ngăn ngừa hoặc kiểm soát nhiễm trùng, không được khuyến cáo sử dụng trong thai kỳ.

Liên cầu khuẩn nhóm B

Nếu khám thai định kỳ , mẹ bầu sẽ được xét nghiệm liên cầu khuẩn nhóm B (streptococcus) trong khoảng từ tuần 35 đến 37 của thai kỳ. Nếu kết quả dương tính, sẽ được dùng kháng sinh trong quá trình chuyển dạ để không truyền bệnh cho thai nhi.

Tuy không có cách nào để ngăn ngừa nhiễm trùng liên cầu khuẩn nhóm B nhưng kháng sinh giúp giảm nguy cơ lây truyền. Mặc dù hiếm gặp, trẻ sơ sinh mắc liên cầu khuẩn nhóm B có thể bị bệnh rất nặng.

Thông thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào khi bị nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B, một số thai phụ bị viêm đường tiết niệu do liên cầu khuẩn nhóm B, dẫn đến đi tiểu đau và nước tiểu đục.

Nhiễm trùng roi (Trichomoniasis)

Nhiễm trùng roi Trichomonas là một bệnh lây truyền qua đường tình dục , vì vậy cách tốt nhất là phòng ngừa. Hãy đi xét nghiệm để đảm bảo cả mẹ bầu và chồng đều không mắc bệnh để không lây qua lây lại cho nhau. Sử dụng bao cao su và chung thủy để giảm thêm nguy cơ. May mắn thay, trùng roi trichomonas dễ dàng được điều trị bằng kháng sinh đường uống, chẳng hạn như metronidazole và tinidazole.

Các triệu chứng điển hình của nhiễm trùng roi bao gồm:

Khí hư màu vàng xanh, có mùi hôi.

Đi tiểu đau.

Ngứa, rát và kích ứng âm đạo, đặc biệt là khi quan hệ tình dục.

Đỏ và sưng âm hộ.

Nếu không được điều trị, nhiễm trùng roi trichomonas có liên quan đến sinh non, trẻ nhẹ cân và các biến chứng khác trong thai kỳ.