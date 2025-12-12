Thai phụ vỡ khối u thận nguy kịch may mắn được cứu sống

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã cấp cứu thành công một trường hợp sốc mất máu nặng do vỡ khối u thận trong thai kỳ 17 tuần, tình huống nguy kịch hiếm gặp và cực kỳ khó khăn trong xử trí.

Bệnh nhân nữ (SN 1996) nhập viện trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, tụt huyết áp, xét nghiệm và hình ảnh học cho thấy dấu hiệu mất máu cấp, khối lượng tuần hoàn giảm nhanh, khối máu tụ lớn phía khoang sau phúc mạc có nguy cơ đến tính mạng thai phụ.

Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn liên khoa chỉ định Chụp CLVT cho bệnh nhân phát hiện khối máu chảy xuất phát từ vị trí khối u 1/3 dưới thận trái bị vỡ, gây mất máu cấp.

Bệnh nhân được chỉ định can thiệp mạch cấp cứu dưới DSA. Chụp mạch ghi nhận thoát thuốc từ nhánh động mạch thận trái, ê-kíp tiến hành tiếp cận và nút tắc vị trí chảy máu bằng hỗn dịch keo sinh học và Lipiodol. Kiểm tra lại cho thấy điểm chảy máu đã được cầm hoàn toàn, các nhánh động mạch còn lại của thận trái được bảo tồn tối đa.

Điều đặc biệt trong ca bệnh này là thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch trong khi bệnh nhân đang mang thai, đòi hỏi phải cân nhắc nhiều yếu tố an toàn cho cả mẹ và thai nhi, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến thai.

Nhờ xử trí nhanh, chính xác, phối hợp nhịp nhàng giữa Tim mạch – Điện quang và Phụ sản, bệnh nhân đã thoát sốc, tình trạng mẹ và thai nhi được bảo tồn an toàn.

Đây tiếp tục là minh chứng cho năng lực cấp cứu tim mạch – điện quang can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, giúp người bệnh được cứu sống ngay tại địa phương mà không phải chuyển tuyến, đặc biệt trong các tình huống nguy cơ tử vong tính bằng từng phút.

