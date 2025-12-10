Hà Nội phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12





Phát biểu tại Lễ phát động, TS Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhấn mạnh công tác dân số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện qua các chính sách xuyên suốt từ năm 1961 đến nay. Gần 65 năm qua, nhiều thành tựu quan trọng về duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội đã được ghi nhận.

Tiến sĩ Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại chương trình

Tuy nhiên, theo ông Chung, những thách thức mới ngày càng hiện hữu như mức sinh xuống thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số nhanh, di dân và phân bố dân cư chưa hợp lý. “Các yếu tố dân số cần được lồng ghép một cách hệ thống trong hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế – xã hội”, TS Trần Văn Chung nói.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, trong những năm qua, Thủ đô đã ưu tiên đầu tư nguồn lực cho dân số và phát triển. Năm 2025, nhiều chỉ số quan trọng đạt kết quả cao. Trong đó, 89% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; 90% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 bệnh phổ biến; 90% trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. Cùng với đó, tỷ số giới tính khi sinh đạt 110 bé trai/100 bé gái. Đặc biệt, Hà Nội đạt 85% cặp nam nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7/2025 đặt ra yêu cầu kiện toàn Ban chỉ đạo dân số ở các cấp và xây dựng kế hoạch phù hợp, bảo đảm công tác dân số không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bà Hoàng Thị Thơm Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thơm, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật về dân số mà ngành Y tế Thủ đô đạt được trong những năm qua. Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) đề nghị Hà Nội tiếp tục tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền và quán triệt Nghị quyết 21 và Kết luận 149, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân trong bối cảnh mới.

Thứ hai, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực, đặc biệt gắn với Luật Dân số và Chương trình mục tiêu quốc gia về Chăm sóc sức khỏe – Dân số – Phát triển giai đoạn 2026-2035.

Thứ ba, tăng cường phối hợp liên ngành, thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu dân số.

“Công tác dân số của Hà Nội cần tiếp tục được coi là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô”, bà Thơm nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn các ban ngành, địa phương, báo chí tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thơm chia sẻ niềm vui khi Luật Dân số được Quốc hội chính thức thông qua cũng trong buổi sáng nay 10/12/2025.

Nhân dịp này, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hà Nội cũng đã công bố và trao giải thưởng cuộc thi "Giải báo chí viết về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2025".

Tiến sĩ Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao giải A cho các tác giả.

Từ gần 200 tác phẩm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương gửi về tham dự, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 15 tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh để trao cho các tác giả đoạt giải A, B, C và Khuyến khích.

Theo đó, loạt bài "Bình đẳng giới – chìa khoá giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh" của nhóm tác giả Hoàng Lan - Hồng Nhung của Báo Phụ nữ Thủ đô đoạt giải A.

Bà Hoàng Thị Thơm, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) trao giải cho tác giả của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các tác giả đoạt giải B.

Tham dự cuộc thi lần này, tác phẩm "Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội" (Loạt bài 3 kỳ:(1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô; (2) Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức; (3) Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị) do tác giả Bùi Thị Việt Hà của Báo Sức khỏe và Đời sống thực hiện đã vinh dự được trao giải B.

Ông Vũ Duy Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hà Nội trao giải cho các tác giả đoạt giải C.

Cuộc thi báo chí viết về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh do Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội tổ chức và chính thức phát động từ tháng 6/2025 nhằm đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời động viên đội ngũ phóng viên, nhà báo, cộng tác viên tích cực tham gia tuyên truyền, lan tỏa các giá trị nhân văn.

Kết thúc chương trình phát động Tháng Hành động quốc gia về dân số, trao giải các tác phẩm báo chí, Hà Nội tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với khí thế tưng bừng.

Đoàn xe tuyên truyền hưởng ứng diễu hành các tuyến đường nội thành Hà Nội với nhiều cờ phướn cổ động, cung cấp kiến thức về lĩnh vực dân số cho người dân.







