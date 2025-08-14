Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếp
Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.
Kylie, đến từ Australia, đã gây chấn động khi lên sóng chương trình radio nổi tiếng Kyle & Jackie O Show để trực tiếp đối mặt với Sophie - tình nhân của chồng.
Cuộc đối đầu giữa "chính thất" và "tiểu tam" đã thổi bùng lên một cuộc tranh luận về vai trò, trách nhiệm và định kiến giới trong các vụ ngoại tình.
"Cô đang phá hủy cuộc đời tôi"
Trong chương trình, Kylie cầu xin Sophie chấm dứt quan hệ bất chính với chồng cô. "Cô ngủ với chồng tôi, cô hủy hoại cuộc sống của tôi", Kylie nói trong nước mắt.
Sophie làm cùng công ty với chồng Kylie. Cô ta thừa nhận mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình vì nhu cầu tình dục.
Điều đáng chú ý, Sophie biết người tình đã có vợ nhưng vẫn duy trì quan hệ.
Kylie cho biết, cô phát hiện chồng ngoại tình khi vô tình đọc được một tin nhắn trên điện thoại anh ta và sau đó tìm thấy nhiều bằng chứng khác.
Trong lúc bế tắc, cô đã tìm đến chương trình phát thanh để đối mặt với "kẻ thứ ba", chen ngang vào cuộc hôn nhân của cô, News đưa tin hôm 4/8.
Trách ai – chồng hay tình nhân?
Cuộc đối chất đã thu hút người dùng mạng. Mặc dù hành động của Sophie bị xem là sai trái về đạo đức, song vẫn có người hướng mũi dùi chỉ trích nhằm vào Kylie.
Không ít người nhận định Kylie đang nhắm sai đối tượng, rằng lẽ ra người cô cần đối mặt là chồng mình vì anh ta đã phản bội lời thề hôn nhân.
"Trách nhiệm thuộc về người chồng. Anh ta mới là người phá vỡ cam kết hôn nhân"; "Tình nhân có thể sai trái, nhưng cô ta đâu có thề nguyện gì với Kylie. Người phá hoại gia đình là chồng cô ấy"... người dùng mạng bình luận.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc xã hội thường đổ lỗi cho người phụ nữ trong các vụ ngoại tình phản ánh sự thiên lệch trong cách nhìn nhận giữa nam và nữ.
Theo TS Lauren Rosewarne, nhà xã hội học tại Đại học Melbourne, phản ứng của dư luận cho thấy xã hội vẫn còn giữ những định kiến giới sâu sắc.
"Khi đổ lỗi cho tiểu tam, chúng ta đang cố gắng biến người đàn ông thành nạn nhân, như thể anh ta bị chính ham muốn của mình lôi kéo, thay vì là người trưởng thành có thể đưa ra quyết định", TS Lauren Rosewarne nói.
Bà cũng nhấn mạnh rằng, trong mọi trường hợp, nếu người đàn ông đã có gia đình mà ngoại tình, thì chính anh ta là người phá vỡ mái ấm.
