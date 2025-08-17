Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới
Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.
Một đám cưới diễn ra vào đầu tháng 8 ở Thiểm Tây đã gây xôn xao cộng đồng mạng bởi màn đòi thêm tiền sính lễ của cô dâu.
Mẹ chồng tên Xi vô cùng lúng túng trước tình huống khó xử vì con dâu không chịu xuống xe. Bà gọi điện hỏi vay tiền và tìm sự giúp đỡ từ người xung quanh nhưng vẫn không thể gom đủ 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) như yêu cầu của cô dâu.
Nghĩ đến đám cưới của con trai và danh dự gia đình, bà cố xuống nước để động viên cô dâu. Tuy nhiên, cô dâu kiên quyết không nhượng bộ, vẫn ngồi im trong xe, không có dấu hiệu bước xuống, khiến không khí ngày vui trở nên căng thẳng.
Sự nhẫn nhịn của bà Xi nhanh chóng nhường chỗ cho sự bức xúc. Nét mặt của bà từ ngượng ngùng chuyển sang bất mãn. Nhiều người chứng kiến tỏ ra phẫn nộ, cho rằng hành động của cô dâu là “không uy tín”, thậm chí khuyên nhà trai nên hủy hôn.
Theo ý kiến của phần lớn cư dân mạng, nếu nhà trai từ chối cưới, họ có thể mất chi phí tổ chức và phải chịu đôi lời dị nghị nhưng về lâu dài lại “thoát” khỏi một cuộc hôn nhân đầy toan tính.
Ngược lại, cô dâu sẽ chịu tổn thất lớn hơn, vừa mất tiền, vừa tan vỡ hôn nhân, danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khó lấy chồng trong tương lai.
Thương con trai nhưng không còn cách nào khác, bà Xi quay vào nhà, không nói thêm một lời với cô dâu và tuyên bố hủy cưới. Cô dâu bàng hoàng trước quyết định của mẹ chồng tương lai. Cô không ngờ bà Xi lại lựa chọn dứt khoát như vậy.
Đám cưới tan vỡ chỉ vì chuyện tiền bạc là điều đáng tiếc cho cả hai gia đình.
Nhiều người nhớ lại vụ việc tương tự xảy ra không lâu trước đó tại một vùng nông thôn ở Hà Nam (Trung Quốc). Cô dâu đòi nhà trai trả hơn 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) phí xuống xe hoa trong ngày cưới. Tuy nhiên, đàng trai không chấp nhận và quyết định hủy hôn, theo trang 163.com .
Sau này, cô gái 30 tuổi ấy vẫn kết hôn, nhưng chồng là người đàn ông từng qua một đời vợ, và tiền sính lễ cũng chưa bằng một nửa so với số tiền mà gia đình bạn trai trước đã chuẩn bị. Sự việc trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Hôn nhân không phải là một thương vụ mặc cả, giữ chữ tín và tôn trọng lẫn nhau mới là nền tảng để xây dựng gia đình bền vững.
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Hành trình tìm thấy hạnh phúc đích thực của cô dâu Lâm Đồng đầy gian nan và trắc trở.
Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câuChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.
Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếpChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.
Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nộiChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.
Gần 400 triệu tiền sính lễ và nỗi đau của người đàn ông mất 2 tay lần đầu yêuChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Được mai mối với bạn gái quen qua mạng, người đàn ông mất 2 tay tin rằng mình đã tìm được tình yêu thực sự, quyết định gửi gần 400 triệu đồng cho cô ta.
Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thầnChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến cuộc sống của cặp đôi đồng giới trở nên mới mẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tình yêu của họ cũng nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.
Quen 1 tháng đã cưới, chồng sốc khi phát hiện vợ hành động lạ vào ban đêmChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Một người đàn ông 35 tuổi tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã lên tiếng tố cáo nhà vợ lừa dối.
Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hônChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Cặp vợ chồng muốn bỏ nhau nhưng không ai chịu nuôi đứa con khuyết tật, cứ đùn đẩy qua lại khiến quan tòa phẫn nộ bác đơn ly hôn.
Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứuChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Nghiện mua sắm online, chồng chi hơn 1 tỷ đồng sắm đủ các món hàng không có giá trị sử dụng, giấu trên gác mái để không ai phát hiện.
Chú rể Thái Nguyên nhập viện giữa đám cưới, cô dâu bần thần và cái kết ấm lòngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe, chú rể quê Thái Nguyên phải nhập viện ngay khi hôn lễ đang diễn ra.
Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thầnChuyện vợ chồng
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến cuộc sống của cặp đôi đồng giới trở nên mới mẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tình yêu của họ cũng nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.