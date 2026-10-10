65 năm Báo Sức khỏe và Đời sống: Cầu nối ý Đảng - lòng Dân trong truyền thông chính sách y tế

Lời tòa soạn: Trải qua hành trình 65 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Sức khỏe và Đời sống - Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế - luôn khẳng định vị thế là tiếng nói tin cậy của đội ngũ cán bộ y tế và diễn đàn sức khỏe uy tín của nhân dân cả nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đặc biệt trong bối cảnh ngành y tế bước qua những đợt đổi mới mang tính bản lề, vai trò của Báo không chỉ dừng lại ở chức năng thông tin y học thường thức, mà chủ động và sắc sảo trong công tác truyền thông xây dựng, hoàn thiện thể chế ngành Y.

Đưa chính sách y tế đến gần người dân

Những năm gần đây, ngành Y chứng kiến nhiều bước chuyển quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. Nhận thức rõ thể chế là nền tảng kiến tạo và khơi thông các nguồn lực phát triển, hàng loạt luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được Quốc hội xem xét, thông qua, tạo hành lang pháp lý mới đồng bộ, vững chắc cho hoạt động của toàn ngành.

Từ Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đến Luật Phòng bệnh, Luật Dân số và các chính sách mới về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hệ thống pháp luật y tế đang từng bước được hoàn thiện theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Dân số, đánh dấu bước phát triển mới trong hoàn thiện chính sách dân số, với nhiều nội dung liên quan đến mức sinh, cơ cấu dân số, già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số.

TS.BS Bùi Long cùng ê-kíp thực hiện ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI) thứ 6 tại Bệnh viện Hữu Nghị, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Với những chính sách có tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân, việc thông tin đầy đủ, chính xác và dễ hiểu có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là lĩnh vực Báo Sức khỏe và Đời sống xem là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động tuyên truyền.

Không chỉ đưa tin về quá trình xây dựng, thảo luận và thông qua các chính sách, Báo còn tập trung phân tích những điểm mới, giải thích các quy định có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, đồng thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn triển khai tại các cơ sở y tế. Qua đó, thông tin chính sách không dừng lại ở những văn bản pháp luật với ngôn ngữ chuyên môn mà được chuyển tải thành những nội dung gần gũi, thiết thực hơn với người dân và đội ngũ cán bộ y tế.

Tiếng nói thực tiễn từ cơ sở y tế

TS.BS Bùi Long - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Một điểm quan trọng trong công tác truyền thông chính sách là phản ánh được thực tế triển khai ở cơ sở. Sau khi chính sách được ban hành, quá trình tổ chức thực hiện luôn phát sinh những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ, điều chỉnh và hoàn thiện.

Với lợi thế của một cơ quan báo chí chuyên ngành, Báo Sức khỏe và Đời sống có điều kiện tiếp cận trực tiếp với các nhà quản lý, chuyên gia, bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh và người dân. Đây là nguồn thông tin quan trọng để Báo vừa truyền tải chủ trương, chính sách, vừa phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Từ góc nhìn của một đơn vị khám chữa bệnh tuyến Trung ương trực tiếp chịu tác động của các quy định mới, TS.BS Bùi Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, nhận định việc truyền thông chính sách có vai trò đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực y tế, bởi đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe và đời sống của người dân, đồng thời các quy định thường xuyên được cập nhật và có tính chuyên môn cao.

Theo ông, truyền thông chính sách không chỉ đơn thuần là phổ biến văn bản, mà quan trọng hơn là chuyển những quy định có tính pháp lý, chuyên môn thành những thông tin dễ hiểu, dễ tiếp cận và có thể áp dụng trong thực tế. Đặc biệt, cần tăng cường truyền thông từ những tình huống thực tiễn tại cơ sở để cán bộ y tế và người dân hiểu rõ chính sách được áp dụng như thế nào.

Đánh giá về mối quan hệ phối hợp giữa Bệnh viện Hữu Nghị và Báo Sức khỏe và Đời sống, TS.BS Bùi Long khẳng định hiệu quả phối hợp truyền thông giữa Báo với Bệnh viện là rất thiết thực và ngày càng hiệu quả. Báo chí có khả năng tiếp cận công chúng rộng và cách truyền tải thông tin sinh động, dễ hiểu; trong khi đơn vị y tế có nguồn thông tin chuyên môn và thực tiễn từ hoạt động khám, chữa bệnh. Sự phối hợp giữa hai bên giúp thông tin chính sách vừa đúng về chuyên môn, chính xác về nội dung, vừa gần gũi và dễ tiếp cận đối với người dân.

Không chỉ đồng hành khi chính sách đã được ban hành, Báo Sức khỏe và Đời sống còn tích cực tuyên truyền ngay từ quá trình chính sách được xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện. Các tuyến bài, phỏng vấn chuyên gia, tọa đàm, truyền hình trực tuyến và diễn đàn chính sách tạo thêm không gian để những người trực tiếp thực hiện, các nhà chuyên môn và người dân cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra. Cách làm này góp phần đưa truyền thông chính sách trở thành một phần của quá trình “Thời gian tới, tôi mong muốn sự phối hợp này tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chủ động truyền thông chính sách ngay từ khi có những thay đổi mới, tăng các nội dung giải thích, hỏi – đáp và những trường hợp thực tế, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách y tế” - TS.BS Bùi Long chia sẻ.

Đặc biệt, TS.BS Bùi Long mong Báo và bệnh viện tiếp tục phối hợp giải thích chính sách từ thực tiễn, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người bệnh, BHYT, thuốc, trang thiết bị và hoạt động khám chữa bệnh; phản ánh tiếng nói từ cơ sở, những khó khăn, vướng mắc và sáng kiến của bệnh viện, bác sĩ, điều dưỡng đến cơ quan hoạch định chính sách. Ông cũng đề xuất tăng cường truyền thông lấy người bệnh làm trung tâm, lan tỏa những mô hình, câu chuyện đẹp của ngành Y, đồng thời chủ động truyền thông khoa học, định hướng trước những vấn đề mới trong bối cảnh y học phát triển nhanh và thông tin trên mạng xã hội ngày càng đa chiều.

Bệnh viện 19-8 là bệnh viện tuyến cuối của lực lượng CAND, với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe các đồng chí Trung ương, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân,...

Phát huy sức mạnh báo chí chuyên ngành

Trong môi trường truyền thông số, yêu cầu đối với thông tin chính sách ngày càng cao. Những quy định mới về y tế có thể nhanh chóng trở thành vấn đề được xã hội quan tâm, đồng thời cũng dễ xuất hiện những cách hiểu chưa đầy đủ nếu thông tin chính thống không được cung cấp kịp thời.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn (Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết Bệnh viện 19-8 là bệnh viện tuyến cuối của lực lượng CAND, với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe các đồng chí Trung ương, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, cán bộ hưu trí CAND, thân nhân cán bộ chiến sĩ và nhân dân, tham gia y tế cộng đồng và hỗ trợ chuyên môn cho y tế tuyến dưới. Đảng ủy Ban giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sỹ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, giành được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ quan trọng khác được cấp trên giao phó.

“Tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc nhạy bén và công tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống. Báo không chỉ phản ánh kịp thời tiếng nói của các bệnh viện thuộc Bộ Y tế mà còn tạo diễn đàn để y tế các bộ, ngành - trong đó có y tế CAND - cất lên tiếng nói thực tiễn. Những tuyến bài phân tích chuyên sâu về Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dầu thầu, Luật Dược và Luật BHYT sửa đổi trên Báo đã phản ánh chính xác những “điểm nghẽn” trong vận hành bệnh viện, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện các nghị định, thông tư sát với đặc thù thực tế” – ông nhận định.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn nhắn nhủ: “Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập, chúng tôi mong muốn Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy bản sắc là cơ quan ngôn luận hàng đầu ngành Y tế, giữ vững ngọn lửa nghề, tiếp tục là cầu nối vững chắc đưa tiếng nói từ cơ sở đến với các nhà hoạch định chính sách, vì sự an toàn của người thầy thuốc và sức khỏe của toàn dân”.

Vì vậy, báo chí ngành Y không chỉ có nhiệm vụ đưa tin nhanh mà còn phải giải thích chính sách chính xác, dễ hiểu, có chiều sâu và trách nhiệm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Báo Sức khỏe và Đời sống trong quá trình đổi mới hoạt động báo chí, tăng cường truyền thông chính sách và chủ động cung cấp thông tin chính thống.

Nhìn lại hành trình 65 năm, đồng hành cùng quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế ngành Y là một dấu ấn quan trọng trong hoạt động của Báo Sức khỏe và Đời sống. Từ nghị trường đến bệnh viện, từ những chủ trương lớn đến những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, Báo đã và đang thực hiện vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý, đội ngũ y tế, chuyên gia và cộng đồng.

Trong chặng đường phía trước, khi ngành Y tiếp tục hoàn thiện chính sách về chăm sóc sức khỏe toàn dân, y tế cơ sở, dân số, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, công tác truyền thông chính sách sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Với nền tảng 65 năm xây dựng và phát triển, Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy thế mạnh của một cơ quan báo chí chuyên ngành, góp phần đưa chính sách y tế đến đúng đối tượng, đúng thời điểm; đồng thời phản ánh sinh động thực tiễn để những chính sách khi đi vào cuộc sống ngày càng phù hợp và hiệu quả hơn.