7 lợi ích tuyệt vời nếu bạn ăn cháo yến mạch vào buổi sáng

Ăn yến mạch vào buổi sáng có tốt không?

Yến mạch được cho là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn yến mạch vào buổi sáng bởi đây là một loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nguồn chất xơ dồi dào, đặc biệt là beta glucan và có nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa.

Trong 100g yến mạch thô có chứa: Lượng calo: 389, nước: 8%, protein: 16,9g, carbs: 66,3g, đường: 0g, chất xơ: 10,6g, chất béo: 6,9g.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bắt đầu ngày mới với một bát yến mạch sẽ cung cấp năng lượng dồi dào cho cả buổi sáng. Chất xơ trong yến mạch có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa các cơn đói bất chợt và duy trì năng lượng ổn định khi ta học tập hay làm việc.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy, các dưỡng chất trong yến mạch còn có tác dụng cải thiện tâm trạng, giúp bạn tỉnh táo và tập trung hơn.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn cháo yến mạch buổi sáng?

Giúp ổn định đường huyết

Một trong những điểm đặc biệt của yến mạch là chứa hàm lượng beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate. Kết quả là sau khi ăn, đường huyết không tăng đột ngột - điều cực kỳ quan trọng đối với người bị tiền tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Tăng cường miễn dịch

Ít ai biết rằng beta-glucan trong yến mạch không chỉ giúp giảm cholesterol mà còn kích thích hoạt động của các bạch cầu, nâng cao khả năng miễn dịch. Chúng giúp nhận diện và tiêu diệt vi khuẩn, virus hiệu quả hơn.

Đặc biệt trong những thời điểm giao mùa hoặc dịch bệnh, việc bổ sung yến mạch vào chế độ ăn hằng ngày có thể là một cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe mà không cần đến thuốc bổ.

Làm đẹp da

Yến mạch từ lâu đã được dùng trong các sản phẩm dưỡng da, nhưng ăn yến mạch cũng mang lại hiệu quả không kém. Yến mạch giàu kẽm, silica và các chất chống oxy hóa như avenanthramides, giúp làm dịu viêm, ngăn ngừa mụn và tăng cường khả năng tự phục hồi của làn da.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ hòa tan trong yến mạch hoạt động như một prebiotic - thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong ruột. Từ đó, yến mạch góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm nguy cơ táo bón, đầy bụng và tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Bảo vệ tim mạch

Một lợi ích kinh điển nhưng vẫn ít người tận dụng đúng cách. Beta-glucan có khả năng liên kết với các phân tử cholesterol trong ruột và loại bỏ chúng khỏi cơ thể trước khi chúng được hấp thụ vào máu. Điều này giúp giảm mức LDL - cholesterol xấu, đồng thời duy trì HDL - cholesterol tốt.

Ăn yến mạch hàng ngày giúp bạn duy trì một trái tim khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành và đột quỵ mà không cần dùng thuốc hạ mỡ máu nếu chưa thực sự cần thiết.

Hỗ trợ giảm cân lành mạnh

Không chỉ giúp no lâu, yến mạch còn chứa ít calo hơn so với cùng khối lượng các loại ngũ cốc khác, đồng thời không làm tăng lượng đường trong máu - một trong những nguyên nhân khiến cơ thể tích mỡ.

Ăn yến mạch vào bữa sáng hoặc giữa buổi chiều giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn, hạn chế ăn vặt và từ đó, giúp giảm cân một cách lành mạnh mà không cần ép buộc hay nhịn đói.

Giúp ổn định huyết áp

Các hợp chất chống oxy hóa trong yến mạch, đặc biệt là avenanthramides, đã được chứng minh là có tác dụng giãn mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn và từ đó làm giảm huyết áp.

Việc duy trì huyết áp ổn định là cực kỳ quan trọng, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi - và yến mạch là lựa chọn hoàn toàn tự nhiên để hỗ trợ điều này.

Ăn cháo yến mạch bao nhiêu là đủ?

Mặc dù là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều và không đúng cách cũng có thể gây ra những tác hại. Lượng tối đa nên sử dụng trong một ngày là khoảng 230g yến mạch sống, tương đương với 400g yến mạch nấu chín. Nhu cầu này có thể thay đổi đôi chút tùy theo lứa tuổi và tình trạng sức khỏe. Cụ thể:

- Từ 19 - 30 tuổi: 170g yến mạch sống (đối với nữ) và 226g đối với nam.

- Từ 30 - 50 tuổi: 170g yến mạch sống (đối với nữ) và 198g đối với nam.

- Từ 50 tuổi trở lên: 140g yến mạch sống (đối với nữ) và 170g đối với nam.