5 mâm cơm gia đình nấu vội khiến cộng đồng thích thú
GĐXH - Chỉ là những mâm cơm được nấu vội sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng có sơn hào hải vị, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho gia đình.
"Với mình, mỗi bữa cơm không chỉ là để no bụng, mà còn là khoảng thời gian cả nhà được quây quần bên nhau, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện sau một ngày dài. Dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần nhìn chồng con ăn ngon miệng là mọi mệt mỏi dường như cũng tan biến". Chị Nguyễn Thi chia sẻ trên một hội nhóm dành cho các chị em yêu bếp.
"Mỗi mâm cơm là một niềm vui nho nhỏ, là động lực để mình tiếp tục vào bếp mỗi ngày. Hy vọng những bữa cơm giản dị của gia đình mình sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho các chị em mỗi khi băn khoăn: "Hôm nay nấu món gì?". Chia sẻ của chị nhận được nhiều lượng tương tác, yêu thích từ cộng đồng.
Mâm cơm gia đình
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
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