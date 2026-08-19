5 mâm cơm gia đình nấu vội khiến cộng đồng thích thú

Thứ tư, 16:28 19/08/2026 | Ăn
Phương Nghi
Phương Nghi
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ là những mâm cơm được nấu vội sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng có sơn hào hải vị, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho gia đình.

"Với mình, mỗi bữa cơm không chỉ là để no bụng, mà còn là khoảng thời gian cả nhà được quây quần bên nhau, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện sau một ngày dài. Dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần nhìn chồng con ăn ngon miệng là mọi mệt mỏi dường như cũng tan biến". Chị Nguyễn Thi chia sẻ trên một hội nhóm dành cho các chị em yêu bếp.

"Mỗi mâm cơm là một niềm vui nho nhỏ, là động lực để mình tiếp tục vào bếp mỗi ngày. Hy vọng những bữa cơm giản dị của gia đình mình sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho các chị em mỗi khi băn khoăn: "Hôm nay nấu món gì?". Chia sẻ của chị nhận được nhiều lượng tương tác, yêu thích từ cộng đồng.

Mâm cơm gia đình

Mâm cơm gia đình 1:

5 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng đầy yêu thương cho bữa tối 2026 - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

5 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng đầy yêu thương cho bữa tối 2026 - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

5 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng đầy yêu thương cho bữa tối 2026 - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

5 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng đầy yêu thương cho bữa tối 2026 - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

5 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng đầy yêu thương cho bữa tối 2026 - Ảnh 5.

5 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng đầy yêu thương cho bữa tối 2026 - Ảnh 6.7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

5 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng đầy yêu thương cho bữa tối 2026 - Ảnh 7.6 mâm cơm gia đình đơn giản, dễ nấu, khỏi vắt óc nghĩ món ngon mỗi ngày

GĐXH - Điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Lễ hội 'Tự hào đặc sản Việt 2026': Lan tỏa Chương trình Sinh kế Cộng đồng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Lễ hội 'Tự hào đặc sản Việt 2026': Lan tỏa Chương trình Sinh kế Cộng đồng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Mẹo nấu nướng -

GĐXH - Không chỉ là điểm hẹn mua sắm kích cầu tiêu dùng chào mừng Quốc khánh 2/9 với hơn 200 đặc sản hội tụ, Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt 2026" còn mang ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc thông qua Chương trình Sinh kế Cộng đồng, góp phần kết nối vùng nguyên liệu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân tại các vùng khó khăn trên cả nước.

Chàng trai Hàn Quốc thừa nhận từng "coi thường" món ăn Việt, đến khi thử 3 món mắm thì đổi ý hoàn toàn

Chàng trai Hàn Quốc thừa nhận từng "coi thường" món ăn Việt, đến khi thử 3 món mắm thì đổi ý hoàn toàn

Ăn -

Từ thái độ e dè ban đầu, Jongrak bỗng chốc trở thành "fan cứng" của ẩm thực Việt Nam chỉ sau một lần trải nghiệm. Thậm chí, cách anh chàng người Hàn Quốc này tìm hiểu từng món, từ cách ăn đến cách kết hợp rau hay bún còn khiến nhiều người Việt cũng phải bất ngờ vì quá sành sỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.