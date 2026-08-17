7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Thứ hai, 16:19 17/08/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Tối đi ngủ thì hỏi: "Mẹ ơi, mai ăn cơm gì?"

Sáng ngủ dậy lại hỏi: "Tối nay mẹ nấu món gì?"

Mẹ đi làm về vừa bước vào cửa là câu đầu tiên con nói cũng là: "Hôm nay nhà mình ăn cơm gì hả mẹ?"

Thậm chí có hôm cả nhà ăn bún, con vẫn bảo: "Mẹ cắm thêm nồi cơm cho con nhé!"

Có lẽ vì thế mà con chính là "nhân lực ăn chính" của gia đình. Nhìn con ăn ngon lành từng bữa, mình lại có thêm động lực mỗi ngày đi chợ chọn thực phẩm thật tươi, nghĩ thực đơn mới và cố gắng nấu thật nhiều bữa cơm nhà.

Mình luôn tin rằng, một mâm cơm không cần phải có sơn hào hải vị. Chỉ cần cả nhà quây quần, ăn ngon miệng và háo hức chờ bữa cơm mẹ nấu là đã đủ hạnh phúc.

Chia sẻ của chị Hoàng Huyền khiến chị em thích thú và có thêm động lực vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho gia đình.

7 mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Mâm cơm gia đình 1:

7 Mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu mỗi ngày - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

7 Mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu mỗi ngày - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

7 Mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu mỗi ngày - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

7 Mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu mỗi ngày - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

7 Mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu mỗi ngày - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình 6:

7 Mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu mỗi ngày - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình 7:

7 Mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu mỗi ngày - Ảnh 7.
7 Mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu mỗi ngày - Ảnh 8.Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ung thư gan từ 3 món ăn quen thuộc: Nhiều người càng thích càng khó bỏ

GĐXH - Câu chuyện khiến bác sĩ phải nhắc lại một điều tưởng đơn giản nhưng nhiều người dễ bỏ qua: bảo vệ lá gan không chỉ nằm ở việc điều trị khi bệnh xuất hiện, mà còn bắt đầu từ những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 Mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu mỗi ngày - Ảnh 9.Sự thật về dinh dưỡng của trứng lòng đào và trứng chín kỹ, loại nào tốt hơn?

GĐXH - Một quả trứng lòng đào có thể béo, mềm và hấp dẫn hơn, nhưng không phải ai cũng nên ăn theo cách này. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết độ chín của trứng không chỉ quyết định hương vị mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng tiêu hóa và nguy cơ nhiễm khuẩn.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ăn gì để mỗi tối có giấc ngủ ngon?

Ăn gì để mỗi tối có giấc ngủ ngon?

Ăn -

GĐXH - Có một số loại thực phẩm được đánh giá cao về khả năng cải thiện giấc ngủ tự nhiên nhưng lại thường bị nhiều người bỏ qua. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Mối nguy từ thói quen ăn cơm chan canh

Mối nguy từ thói quen ăn cơm chan canh

Ăn -

GĐXH - Một bát cơm nóng chan ngập nước canh có thể khiến bữa ăn trở nên dễ nuốt và "trôi" nhanh hơn. Nhưng nếu biến đây thành thói quen, nhiều người có thể vô tình nhai ít, ăn nhanh, khó nhận biết cảm giác no và nạp nhiều tinh bột hơn nhu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.