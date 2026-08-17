7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Tối đi ngủ thì hỏi: "Mẹ ơi, mai ăn cơm gì?"

Sáng ngủ dậy lại hỏi: "Tối nay mẹ nấu món gì?"

Mẹ đi làm về vừa bước vào cửa là câu đầu tiên con nói cũng là: "Hôm nay nhà mình ăn cơm gì hả mẹ?"

Thậm chí có hôm cả nhà ăn bún, con vẫn bảo: "Mẹ cắm thêm nồi cơm cho con nhé!"

Có lẽ vì thế mà con chính là "nhân lực ăn chính" của gia đình. Nhìn con ăn ngon lành từng bữa, mình lại có thêm động lực mỗi ngày đi chợ chọn thực phẩm thật tươi, nghĩ thực đơn mới và cố gắng nấu thật nhiều bữa cơm nhà.

Mình luôn tin rằng, một mâm cơm không cần phải có sơn hào hải vị. Chỉ cần cả nhà quây quần, ăn ngon miệng và háo hức chờ bữa cơm mẹ nấu là đã đủ hạnh phúc.

Chia sẻ của chị Hoàng Huyền khiến chị em thích thú và có thêm động lực vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho gia đình.

7 mâm cơm gia đình khiến trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

Mâm cơm gia đình 6:

Mâm cơm gia đình 7:

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