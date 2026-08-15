Sự thật về dinh dưỡng của trứng lòng đào và trứng chín kỹ, loại nào tốt hơn?

Trứng luộc vốn được xem là một trong những cách chế biến đơn giản nhất. Không cần nhiều dầu mỡ, không cầu kỳ gia vị, một quả trứng có thể trở thành món ăn sáng nhanh gọn hoặc bổ sung protein cho bữa ăn.

Thế nhưng, chỉ cần luộc lâu hơn vài phút, quả trứng đã thay đổi hoàn toàn: lòng đỏ từ mềm mịn chuyển sang bở, khô; thậm chí có thể xuất hiện một vòng xanh xám quanh lòng đỏ.

Nhiều người vì thế cho rằng luộc trứng càng lâu càng làm mất chất. Ngược lại, cũng có người thích trứng lòng đào vì cho rằng cách này giữ được nhiều dưỡng chất hơn.

Vậy trứng lòng đào hay trứng chín kỹ mới là lựa chọn tốt hơn?

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng trả lời trên VOV, "luộc là phương pháp chế biến tương đối đơn giản, không sử dụng thêm nhiều chất béo và giúp giữ được phần lớn giá trị dinh dưỡng của trứng. Tuy nhiên, thời gian gia nhiệt sẽ quyết định độ chín của lòng trắng, lòng đỏ, kết cấu món ăn và quan trọng hơn là mức độ an toàn thực phẩm".

Cụ thể, với một quả trứng gà cỡ trung bình, nếu luộc khoảng 5-6 phút, lòng trắng bắt đầu đông lại trong khi lòng đỏ vẫn mềm, sệt. Đây là kiểu trứng lòng đào được nhiều người yêu thích vì có độ béo và kết cấu mềm mượt.

Nhưng trứng chưa chín hoàn toàn cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ vi khuẩn gây bệnh chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Trong khi đó, luộc khoảng 7-9 phút thường giúp lòng trắng chín hẳn, lòng đỏ chín tới, mềm nhưng không còn quá lỏng. Đây là mức độ chín phù hợp với khẩu vị của nhiều người và cân bằng tốt hơn giữa kết cấu, khả năng tiêu hóa và an toàn.

Nếu luộc khoảng 10-12 phút, lòng đỏ sẽ chín hoàn toàn và cứng hơn. Cách này đặc biệt phù hợp với những người cần ưu tiên an toàn thực phẩm, chẳng hạn trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm.

Vì sao trứng lòng đào không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt?

Điểm hấp dẫn nhất của trứng lòng đào chính là phần lòng đỏ mềm, sánh và béo. Tuy nhiên, đây cũng chính là phần chưa được gia nhiệt hoàn toàn. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống chỉ rõ: Trứng sống hoặc chưa chín kỹ có thể chứa Salmonella - loại vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, dù trứng lòng đào không đồng nghĩa với việc chắc chắn gây bệnh, nguy cơ nhiễm khuẩn vẫn cao hơn so với trứng được nấu chín hoàn toàn.

Đặc biệt, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và người suy giảm miễn dịch là những nhóm nên thận trọng hơn với trứng chưa chín kỹ. Với những người này, chuyện "lòng đỏ phải thật mềm mới ngon" không nên được đặt cao hơn yêu cầu an toàn thực phẩm.

Luộc trứng càng lâu càng mất chất?

Một trong những hiểu lầm phổ biến là trứng phải được luộc thật nhanh để "giữ nguyên chất". Trên thực tế, protein trong trứng sau khi được làm chín sẽ biến tính, từ đó cơ thể có thể tiêu hóa và hấp thu thuận lợi hơn so với trứng sống.

Một số vitamin nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt một phần vitamin nhóm B, có thể hao hụt khi gia nhiệt kéo dài. Tuy nhiên, không nên vì vậy mà cho rằng trứng luộc lâu sẽ "mất hết chất".

Luộc quá lâu khiến lòng đỏ trở nên khô, bở và khó ăn. Nếu trứng được đun quá kỹ, quanh lòng đỏ còn có thể xuất hiện một vòng màu xanh xám.

Nhiều người nhìn thấy màu sắc này liền lo lắng rằng trứng đã bị hỏng hoặc sinh độc tố. Thực tế, đây là kết quả của phản ứng hóa học giữa lưu huỳnh trong lòng trắng và sắt trong lòng đỏ khi trứng được gia nhiệt quá lâu. Vòng xanh xám này không có nghĩa quả trứng trở nên độc, nhưng cho thấy trứng đã bị nấu quá kỹ và chất lượng cảm quan giảm.

Vậy nên luộc trứng bao nhiêu phút?

Kích thước trứng, nhiệt độ ban đầu, lượng nước, nhiệt độ bếp và việc bắt đầu tính thời gian từ lúc nước lạnh hay lúc nước sôi đều có thể làm thay đổi kết quả.

Tuy nhiên, nếu muốn lòng trắng chín hoàn toàn và lòng đỏ vẫn mềm, không quá khô, khoảng 7-9 phút kể từ khi nước sôi có thể là một khoảng thời gian tham khảo đối với trứng gà cỡ trung bình.

Nếu thích lòng đào, thời gian khoảng 5-6 phút có thể tạo ra lòng đỏ mềm, nhưng cần hiểu rằng độ ngon không đồng nghĩa với mức độ an toàn cao nhất.

Còn với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch, lựa chọn thận trọng hơn là nấu trứng cho đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đều chín hoàn toàn.

Một bước nhỏ giúp trứng dễ bóc và không bị "chín quá"

Sau khi trứng đạt độ chín mong muốn, có thể vớt ra và ngâm trong nước mát vài phút.

Cách này giúp quá trình gia nhiệt tiếp tục bên trong quả trứng được hạn chế, đồng thời làm trứng dễ bóc vỏ hơn.

Một lưu ý khác là không nên chọn những quả trứng đã nứt vỏ hoặc có dấu hiệu bất thường. Trứng nên có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách.

Nếu chưa ăn ngay sau khi luộc, cần bảo quản trứng phù hợp thay vì để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Tỏi mọc mầm xanh có ăn được không? Nhiều người vội vứt cả củ nhưng chuyên gia nói điều này GĐXH - Nhiều người nghĩ tỏi đã mọc mầm là bị hỏng, thậm chí lo ngại phần mầm xanh có thể chứa độc tố nên lập tức bỏ cả củ. Thực tế không hẳn như vậy.