Ăn gì để mỗi tối có giấc ngủ ngon?

Thịt gà

Thịt gà, đặc biệt là loại gà tây, là thực phẩm hiệu quả trong việc giúp cơ thể dễ đi ngủ. Gà tây có một số đặc tính như có chứa Axit amin tryptophan, hoạt chất làm tăng sản xuất Melatonin, từ đó giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, protein trong gà tây cũng có thể góp phần vào khả năng thúc đẩy cảm giác mệt mỏi của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ lượng thịt gà vừa phải trước khi đi ngủ có thể giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ tốt hơn, bao gồm cả việc ít thức dậy hơn vào ban đêm.

Sữa

Sử dụng các loại sữa trong đó đặc biệt là sữa mạch nha ấm có thể làm giảm gián đoạn giấc ngủ. Ngoài vitamin B và vitamin D có trong sữa ra, thì bản thân sữa có chứa Melatonin và một số sản phẩm từ sữa cũng chứa nhiều hoạt chất này.

Sử dụng các loại sữa trong đó đặc biệt là sữa mạch nha ấm có thể làm giảm gián đoạn giấc ngủ.

Đồng thời, hàm lượng canxi có trong loại sữa còn giúp cơ bắp được thư giãn. Do đó, bạn nên uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ để để mang lại cảm giác thoải mái hơn.

Nước dừa

Một ly nước dừa tinh khiết vào buổi tối có thể giúp bạn có một giấc ngủ đêm yên tĩnh. Nước dừa bao gồm các chất điện giải như kali, canxi, magiê, phốt pho và natri. Sự cân bằng của các khoáng chất này rất cần thiết để duy trì hoạt động bình thường của cơ, chức năng thần kinh và bù nước cho cơ thể.

Nếu thiếu hụt hay mất cân bằng các chất trên, có thể gây ra chuột rút vào ban đêm, và do đó giấc ngủ của bạn sẽ không trọn vẹn. Bạn có thể chọn nước dừa từ quả dừa xanh non để uống là tốt nhất.

Thịt bò, cá hồi và cá ngừ

Thông tin từ Bệnh viện Tâm Anh, thịt bò có hàm lượng tryptophan cao, loại axít này có liên quan đến quá trình tạo ra melatonin tự nhiên. Melatonin là một hoocmon giúp điều chỉnh giấc ngủ của bạn. Đồng thời thịt bò có chứa vitamin B3 và sắt cũng có tác dụng làm giúp giảm bớt căng thẳng.

Các axit béo omega-3 trong cá ngừ, cá hồi có thể giúp điều chỉnh giấc ngủ.

Các axit béo omega-3 trong cá ngừ, cá hồi có thể giúp điều chỉnh giấc ngủ. Đây là món ăn lý tưởng cho bữa tối nếu bạn muốn có được một giấc ngủ ngon.

Rau diếp cá, cải xoăn

Rau diếp cá là loại thực phẩm không chỉ hỗ trợ điều trị táo bón mà còn rất tốt cho giấc ngủ. Loại rau xanh này sẽ giúp bạn dễ ngủ và có giấc ngủ sâu hơn. Những người lớn tuổi hay bị mất ngủ kéo dài cũng có thể ăn rau diếp cá để cải thiện tình trạng mất ngủ của mình.

Mặt khác, cải xoăn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, bao gồm vitamin K, A, C… và chúng cũng được cho là chứa các loại khoáng chất như magie và canxi giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Mật ong

Nếu chưa biết ăn gì để dễ ngủ, bạn có thể đưa mật ong vào khẩu phần của mình. Mật ong có chứa insulin, thúc đẩy não bộ giải phóng tryptophan. Vì vậy, ăn một ít mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn và ngủ ngon hơn.

Nếu chưa biết ăn gì để dễ ngủ, bạn có thể đưa mật ong vào khẩu phần của mình.

Quả óc chó, hạnh nhân

Quả óc chó có chứa vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh, bao gồm cả omega-3. Bạn có thể ăn một ít quả óc chó để hỗ trợ cho giấc ngủ của mình được ngủ sâu hơn, không bị thức giấc nửa chừng.

Ngoài ra, người mất ngủ có thể chọn ăn hạt hạnh nhân, bởi loại hạt này giàu magie và khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Mặt khác, hạnh nhân cũng chứa tryptophan và melatonin có tác dụng hỗ trợ bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ nếu bạn ăn thường xuyên nhưng khoa học.

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