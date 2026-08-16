Loại quả 'nhỏ mà có võ', giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Đậu bắp - Loại quả giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Thông tin từ Bảng thành phần các chất dinh dưỡng của Viện Dinh Dưỡng quốc gia, thì đậu bắp cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin K, folate và một số khoáng chất. Trong mỗi 100g đậu có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như Natri 7mg, Kali 299 mg, Chất xơ 3.2g, Protein 1.9g, Sắt, vitamin C, Vitamin B6, Magie 57mg và các khoáng chất. Đậu bắp có lượng calo thấp chỉ 33 calo và không chứa cholesterol hoặc chất béo bão hòa gây hại cho cơ thể.

Chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và góp phần tạo cảm giác no sau bữa ăn. Một số nghiên cứu cũng quan tâm đến các hợp chất thực vật trong đậu bắp và khả năng chống oxy hóa của chúng.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao và calo thấp của đậu bắp giúp loại thực phẩm này phù hợp với mọi đối tượng đặc biệt là đối với bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường, thiếu máu, táo bón,...

Ngoài ra theo trang tin của BV Melatec, chất insulin chứa trong đậu bắp có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu đối với bệnh nhân tiểu đường. Sử dụng đậu bắp thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày hoặc uống nước đậu bắp kết hợp với điều trị bằng thuốc sẽ giúp ổn định tình trạng đường huyết. Chúng ta nên sử dụng đậu bắp từ 3 - 6 tháng trở lên để có thể thấy sự cải thiện về lượng đường trong máu. Ngoài ra, đậu bắp chứa ít đường và calo nên sẽ không làm tăng lượng đường khi sử dụng nhiều trong các bữa ăn hàng ngày.

Đậu bắp thường được luộc hoặc hấp rồi chấm cùng nước mắm, làm món xào hoặc nấu canh. Khi cắt đôi, loại rau này tiết ra chất nhầy đặc trưng khiến nhiều người không thích, nhưng chính kết cấu đó cũng khiến đậu bắp trở thành nguyên liệu thú vị trong nhiều món ăn. Nói cách khác, ăn đậu bắp thường xuyên là một lựa chọn tốt để đa dạng hóa rau củ trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Món ngon từ đậu bắp giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết

1.Đậu bắp xào chao

Đậu bắp xào chao là một món ăn khá hấp dẫn.

2. Đậu bắp xào tôm

Đậu bắp xào tôm cũng là món chính khá bắt vị.

3. Đậu bắp xào cà chua

Đậu bắp xào cà chua là món xào đơn giản, ai cũng có thể chế biến

4. Đậu bắp xào sả ớt

Đậu bắp xào sả ớt ăn với cơm trắng là ngon lành

5. Đậu bắp hấp xì dầu

Đậu bắp hấp xì dầu sẽ làm bất cứ ai ăn đều không quên được

6. Đậu bắp xào nấm

Đậu bắp xào nấm đảm bảo bất cứ ai nếm đều tấm tắc khen

7. Đậu bắp nhồi thịt

Đậu bắp nhồi thịt là món ăn chơi siêu ngon

8. Đậu bắp nhồi tôm nướng

Đậu bắp nhồi tôm nướng cũng khá dễ làm

9. Đậu bắp chiên giòn

Đậu bắp chiên giòn là một trong những món ngon lành

10. Đậu bắp trộn chua ngọt

Đậu bắp trộn chua ngọt cực bắt mắt với màu xanh mướt

11. Đậu bắp mỡ hành

Đậu bắp mỡ hành thơm ngon, giàu dinh dưỡng

12. Đậu bắp xào tỏi

Đậu bắp xào tỏi thơm lừng, dậy mùi

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