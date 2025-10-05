7 mẹo xử lý món canh bị mặn, không cần đổ đi

1. Thêm nước lọc

Cách nhanh và dễ nhất là cho thêm nước lọc vào nồi canh. Tuy nhiên, bạn cần thêm từng chút một, nêm nếm lại để tránh làm canh bị loãng quá. Sau khi thêm nước, có thể cần điều chỉnh lại rau củ hoặc gia vị để cân bằng hương vị.

2. Thả vài lát khoai tây sống

Khoai tây sống thái lát mỏng hoặc cắt khối nhỏ có khả năng hút muối khá tốt. Chỉ cần thả vào nồi canh đang sôi, đun thêm 5–10 phút rồi vớt ra. Không chỉ làm giảm độ mặn, cách này còn không ảnh hưởng đến màu sắc hay mùi vị món canh.

3. Dùng lòng trắng trứng

Cho 1–2 lòng trắng trứng vào nồi canh nóng, khuấy nhẹ. Lòng trắng sẽ đông lại, kết dính một phần muối thừa. Sau đó, bạn chỉ cần vớt trứng ra. Đây là cách ít người biết nhưng khá hiệu quả, đặc biệt với canh trong.

4. Bỏ thêm cà chua hoặc rau củ

Một số loại rau củ như cà chua, củ cải, bí đỏ… không chỉ trung hòa vị mặn mà còn làm phong phú thêm món canh. Khi cho vào, bạn nấu thêm vài phút để rau củ tiết vị ngọt tự nhiên, giúp món canh hài hòa hơn.

5. Dùng cơm nguội

Cho một bát cơm nguội sạch vào túi vải hoặc khăn xô, buộc kín rồi thả vào nồi canh đang sôi. Cơm sẽ hút bớt lượng muối thừa. Sau khoảng 5 phút, bạn lấy túi cơm ra, nêm nếm lại. Cách này rất hiệu quả và tiện dụng.

6. Chia nhỏ nồi canh

Nếu nồi canh quá mặn và bạn có thời gian, hãy chia nồi canh ra làm hai phần. Một phần giữ nguyên, phần còn lại pha loãng hoặc nấu thêm rau củ rồi trộn đều lại với nhau. Kết quả là một nồi canh vừa vị, lại thêm lượng thức ăn.

7. Thêm sữa tươi hoặc nước dừa (với một số món đặc biệt)

Đối với một số món canh như canh cá, canh chua Thái hay lẩu, bạn có thể thử thêm một chút sữa tươi không đường hoặc nước dừa tươi. Chúng vừa làm dịu độ mặn, vừa tăng hương vị béo ngậy hấp dẫn.

Lưu ý nhỏ để tránh nêm quá tay lần sau

Nêm gia vị từng chút, nếm lại sau mỗi lần cho.

Nêm khi món gần chín, nhất là với các món canh có nước bốc hơi nhiều.

Dùng muỗng đong hoặc muôi quen tay để kiểm soát lượng muối, nước mắm.

Với những mẹo nhỏ nhưng hiệu quả trên, bạn hoàn toàn có thể “cứu” nồi canh bị mặn một cách dễ dàng.

