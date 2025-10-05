Mới nhất
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

7 mẹo xử lý món canh bị mặn, không cần đổ đi

Chủ nhật, 15:34 05/10/2025 | Ăn
GĐXH - Trong quá trình nấu nướng, đôi khi chỉ cần “lỡ tay” một chút khi nêm gia vị, bạn đã có ngay nồi canh mặn chát, khó ăn. Đừng vội buồn hay đổ bỏ nồi canh đó! Với 7 mẹo đơn giản sau, bạn hoàn toàn có thể “cứu vãn” món canh bị mặn, vừa tiết kiệm lại vừa giữ được hương vị.

1. Thêm nước lọc

7 Mẹo xử lý canh bị mặn đơn giản , không cần đổ bỏ - Ảnh 1.

Cách nhanh và dễ nhất là cho thêm nước lọc vào nồi canh. Tuy nhiên, bạn cần thêm từng chút một, nêm nếm lại để tránh làm canh bị loãng quá. Sau khi thêm nước, có thể cần điều chỉnh lại rau củ hoặc gia vị để cân bằng hương vị.

2. Thả vài lát khoai tây sống

7 Mẹo xử lý canh bị mặn đơn giản , không cần đổ bỏ - Ảnh 2.

Khoai tây sống thái lát mỏng hoặc cắt khối nhỏ có khả năng hút muối khá tốt. Chỉ cần thả vào nồi canh đang sôi, đun thêm 5–10 phút rồi vớt ra. Không chỉ làm giảm độ mặn, cách này còn không ảnh hưởng đến màu sắc hay mùi vị món canh.

3. Dùng lòng trắng trứng

7 Mẹo xử lý canh bị mặn đơn giản , không cần đổ bỏ - Ảnh 3.

Cho 1–2 lòng trắng trứng vào nồi canh nóng, khuấy nhẹ. Lòng trắng sẽ đông lại, kết dính một phần muối thừa. Sau đó, bạn chỉ cần vớt trứng ra. Đây là cách ít người biết nhưng khá hiệu quả, đặc biệt với canh trong.

4. Bỏ thêm cà chua hoặc rau củ

7 Mẹo xử lý canh bị mặn đơn giản , không cần đổ bỏ - Ảnh 4.

Một số loại rau củ như cà chua, củ cải, bí đỏ… không chỉ trung hòa vị mặn mà còn làm phong phú thêm món canh. Khi cho vào, bạn nấu thêm vài phút để rau củ tiết vị ngọt tự nhiên, giúp món canh hài hòa hơn.

5. Dùng cơm nguội

7 Mẹo xử lý canh bị mặn đơn giản , không cần đổ bỏ - Ảnh 5.

Cho một bát cơm nguội sạch vào túi vải hoặc khăn xô, buộc kín rồi thả vào nồi canh đang sôi. Cơm sẽ hút bớt lượng muối thừa. Sau khoảng 5 phút, bạn lấy túi cơm ra, nêm nếm lại. Cách này rất hiệu quả và tiện dụng.

6. Chia nhỏ nồi canh

7 Mẹo xử lý canh bị mặn đơn giản , không cần đổ bỏ - Ảnh 6.

Nếu nồi canh quá mặn và bạn có thời gian, hãy chia nồi canh ra làm hai phần. Một phần giữ nguyên, phần còn lại pha loãng hoặc nấu thêm rau củ rồi trộn đều lại với nhau. Kết quả là một nồi canh vừa vị, lại thêm lượng thức ăn.

7. Thêm sữa tươi hoặc nước dừa (với một số món đặc biệt)

7 Mẹo xử lý canh bị mặn đơn giản , không cần đổ bỏ - Ảnh 7.

Đối với một số món canh như canh cá, canh chua Thái hay lẩu, bạn có thể thử thêm một chút sữa tươi không đường hoặc nước dừa tươi. Chúng vừa làm dịu độ mặn, vừa tăng hương vị béo ngậy hấp dẫn.

Lưu ý nhỏ để tránh nêm quá tay lần sau

Nêm gia vị từng chút, nếm lại sau mỗi lần cho.

Nêm khi món gần chín, nhất là với các món canh có nước bốc hơi nhiều.

Dùng muỗng đong hoặc muôi quen tay để kiểm soát lượng muối, nước mắm.

Với những mẹo nhỏ nhưng hiệu quả trên, bạn hoàn toàn có thể “cứu” nồi canh bị mặn một cách dễ dàng. 

7 Mẹo xử lý canh bị mặn đơn giản , không cần đổ bỏ - Ảnh 8.Cảnh báo tới bà nội trợ dấu hiệu hành lá 'ngậm' hoá chất

GĐXH - Khi rửa hành, nếu thấy lớp bột hoặc giọt thuốc màu xanh da trời còn bám thì có thể hành vừa được phun thuốc bảo vệ thực vật, chưa kịp phân hủy.

7 Mẹo xử lý canh bị mặn đơn giản , không cần đổ bỏ - Ảnh 9.Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

GĐXH - Nhiều người có thói quen vò rau ngót trước khi nấu nhưng nếu không biết cách dễ làm hao hụt dinh dưỡng.

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

8 món cực dễ nấu lại ngon miệng, giúp bạn chuẩn bị sẵn cho thực đơn cơm nhà thêm phong phú và khỏe mạnh

8 món cực dễ nấu lại ngon miệng, giúp bạn chuẩn bị sẵn cho thực đơn cơm nhà thêm phong phú và khỏe mạnh

Ăn - 4 giờ trước

Dưới đây là gợi ý 8 món ăn ngon và dễ nấu để bạn có thể luân phiên thay đổi, chế biến cho gia đình thưởng thức.

Những loại bánh Trung thu độc đáo, hot trend 'khuấy đảo nền ẩm thực' Trung thu năm nay

Những loại bánh Trung thu độc đáo, hot trend 'khuấy đảo nền ẩm thực' Trung thu năm nay

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Trung thu 2025 chứng kiến sự bùng nổ của nhiều xu hướng bánh độc đáo, vừa giữ hồn truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại.

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng

Ăn - 13 giờ trước

Đảm bảo với mẹo này thì một nồi cháo thơm phức, nóng hổi sẽ sẵn sàng cho bạn ăn sảng chỉ trong chốc lát.

Nhà thiết kế xinh đẹp hướng dẫn cách làm chú chó bằng bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu

Nhà thiết kế xinh đẹp hướng dẫn cách làm chú chó bằng bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Với từng bước được hướng dẫn một cách tỉ mỉ, cụ thể dưới đây, bạn sẽ dễ dàng làm được một chú chó bông bằng bưởi xinh xắn cho mùa Trung thu năm nay.

Cách phân biệt các loại bột mì làm bánh thông dụng

Cách phân biệt các loại bột mì làm bánh thông dụng

Ăn - 1 ngày trước

Phân biệt được các loại bột mì làm bánh thông dụng, bạn sẽ chọn đúng bột cho từng loại bánh, đảm bảo thành phẩm luôn thơm ngon, chuẩn vị như ý.

'2 nên, 1 tránh' khi phá cỗ đón Tết Trung thu để không tăng cân, không lo hại thận

'2 nên, 1 tránh' khi phá cỗ đón Tết Trung thu để không tăng cân, không lo hại thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mâm cỗ trung thu không chỉ có bánh mà còn có nhiều loại trái cây khác, vì thế khi thưởng thức cần hết sức lưu ý.

Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Khám phá mâm cỗ Trung thu độc đáo của chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội. Mâm cỗ độc đáo với bánh trung thu, trái cây và hình ảnh đẹp mắt mang nhiều ý nghĩa.

Mâm cỗ trông trăng đêm Trung thu gồm những gì?

Mâm cỗ trông trăng đêm Trung thu gồm những gì?

Ăn - 1 ngày trước

Mâm cỗ trông trăng Trung thu không đơn thuần là thức quà ngon mà còn chứa đựng giá trị tinh thần, giúp gắn kết gia đình và lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Học cách một Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN nấu đồ uống để tăng kích cỡ vòng một

Học cách một Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN nấu đồ uống để tăng kích cỡ vòng một

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Phạm Ngọc Phương Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã từng chia sẻ việc tăng kích cỡ vòng 1 bằng cách tự nấu sữa đậu nành uống suốt một tháng rưỡi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhờ đó cải thiện vòng một từ 82 lên 87 cm.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ đảm ở Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Mâm cỗ Trung thu của mẹ đảm ở Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên hội Yêu bếp, chị Thu Hoài (sinh năm 1990, Hải Phòng) đã nhận về nhiều lời khen khi chia sẻ mâm cỗ Trung thu tự làm mang phong cách hoài cổ, lãng mạn, vừa điểm xuyết yếu tố truyền thống, vừa đan xen những 'công cụ' hiện đại.

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn
Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Ăn
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn
Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Ăn

