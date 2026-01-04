Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Theo một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, các axit béo không bão hòa đơn có trong cá thu có thể có liên quan đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu và kháng insulin trong cơ thể. Theo đó, loại cá này rất giàu protein nhưng ít chất béo bão hòa giúp người tiểu đường cảm thấy no lâu, ổn định lượng đường trong máu. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cũng chỉ ra rằng lượng đường trong máu giảm đáng kể sau bữa ăn gồm các loại cá có dầu như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá cơm và cá thu. Do đó, cá thu là một trong những thực phẩm người tiểu đường nên ưu tiên bổ sung vào chế độ ăn để giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức kiểm soát.