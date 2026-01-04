Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam
GĐXH - Axit béo omega-3 trong loại cá này cũng giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư thận và ung thư ruột hiệu quả.
Cá thu - Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư
Món ngon với cá thu
1. Cá thu sốt tỏi ớt
2. Cá thu sốt me chua
3. Cá thu tẩm bột chiên xù
4. Cá thu sốt cà chua
5. Cá thu kho tiêu xanh
6. Cá thu om nước dừa
7. Cá thu sốt chanh leo
8. Chả cá thu
9. Cá thu nướng
10. Cá thu kho sấu
