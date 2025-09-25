Mới nhất
Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

Thứ năm, 11:40 25/09/2025 | Ăn
GĐXH - Nhiều người có thói quen vò rau ngót trước khi nấu nhưng nếu không biết cách dễ làm hao hụt dinh dưỡng.

Vò rau trước khi nấu - Thói quen vô tình khiến rau ngót 'mất chất'

Có nên vò rau ngót trước khi nấu? - Ảnh 1.

Rau ngót có thể không phổ biến như những loại rau khác như cải thảo, rau muống và cải bó xôi, nhưng nó có một danh sách dài các lợi ích dinh dưỡng mà bạn nên biết. Rau ngót chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, sắt, vitamin A, nhóm B và C. Hơn nữa, chúng không chứa vị chua nhưng lại chứa lượng vitamin C tương đối cao hơn cả cam hoặc ổi, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm thiểu các bệnh về mắt, sinh sản và giúp đẹp da cho nữ giới. Tuy nhiên, để sử dụng rau ngót tối ưu, điều quan trọng nhất là không vò nát chúng trước khi nấu. Theo chuyên gia, việc vò rau này sẽ khiến cho lượng dinh dưỡng bị giảm sút. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc vò nát rau sẽ làm giảm một số chất dinh dưỡng trong rau ngót, nhất là các vitamin. Vò càng sớm, rau càng mất chất, đặc biệt là nếu rửa sau khi vò thì chất dinh dưỡng càng thất thoát nhiều, món ăn kém ngon, chưa kể chất bẩn càng dính vào rau dễ dàng hơn.

Rửa rau ngót thế nào cho đúng?

Có nên vò rau ngót trước khi nấu? - Ảnh 2.

Rửa rau ngót như thế nào cho đúng để loại bỏ bụi bẩn, hóa chất và vi khuẩn mà vẫn giữ nguyên được các giá trị dinh dưỡng là điều mà nhiều người quan tâm. Trước khi rửa rau ngót, bạn cần nhặt bỏ các lá héo, lá vàng hoặc có dấu hiệu bị sâu bệnh. Các lá này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn có thể chứa các vi khuẩn, nấm mốc, sau đó nhẹ nhàng tuốt lá rau ngót.

Có nên vò rau ngót trước khi nấu? - Ảnh 3.

Để làm sạch rau ngót, bạn nên thao tác nhẹ nhàng trong chậu nước đủ rộng để bụi bẩn và tạp chất có thể rơi ra. Sau khi rửa sạch, bạn nên ngâm rau trong dung dịch nước muối loãng (pha theo tỷ lệ 1 thìa muối ăn với 1 lít nước) trong 5 đến 10 phút để loại bỏ các vi khuẩn có thể còn sót lại. Sau đó, bạn vớt rau ra và đặt rổ rau dưới vòi nước sạch để rửa trôi muối và các tạp chất đó.

Có nên vò rau ngót trước khi nấu? - Ảnh 4.

Ngoài nước muối, giấm cũng là một lựa chọn tốt để làm sạch rau ngót. Giấm có tính axit nhẹ, có thể giúp loại bỏ thuốc trừ sâu và các vi khuẩn bám trên bề mặt rau. Bạn có thể pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:10 (1 phần giấm và 10 phần nước). Ngâm rau ngót trong dung dịch giấm khoảng 5 phút, sau đó rửa lại với nước sạch. Một số loại nước rửa rau chuyên dụng cũng có thể được sử dụng để làm sạch rau ngót. Chúng có tác dụng làm sạch vi khuẩn và dư lượng hóa chất, đồng thời giúp rau giữ được độ tươi lâu hơn.

Có nên vò rau ngót trước khi nấu? - Ảnh 5.

Ngoài ra để rửa rau ngót đúng cách, bạn cần lưu ý: Việc ngâm quá lâu trong nước có thể làm mất đi một phần vitamin và khoáng chất có trong rau ngót. Vì vậy, hãy ngâm rau trong thời gian vừa phải. Nếu muốn làm mềm và rau dễ thấm vị hơn khi nấu, các bà nội trợ nên rửa sạch trước, rồi trước khi cho vào nồi canh sôi mới vò nhẹ rồi cho vào. Chú ý vò rau xong, tuyệt đối không rửa lại càng làm dưỡng chất bị mất đi nhiều hơn.

Canh rau ngót nấu thịt - Món ngon nhiều người ưu thích

Có nên vò rau ngót trước khi nấu? - Ảnh 6.

Chuẩn bị các nguyên liệu khác: Tùy theo khẩu vị mà nấu canh rau ngót với đậu xanh kiểu cổ, nấu với thịt nạc, hến, riêu tôm hay tận dụng nước luộc thịt đều ngon ngọt. Trong đó nhanh gọn và phổ biến nhất là dùng thịt nạc băm hoặc xay, ướp chút gia vị cho đậm đà. Hành khô bóc vỏ, thái lát mỏng.

Có nên vò rau ngót trước khi nấu? - Ảnh 7.

Nấu canh: Phi thơm hành khô, trút thịt nạc đã ướp vào xào chín. Đổ nước nóng (căn đủ lượng người ăn) rồi đun sôi. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng, đun to lửa, cho rau ngót vào nhấn chìm xuống. Rau ngót nhanh chín nên chỉ cần sôi trở lại một hai dạo là được, tắt bếp múc rau bát ăn nóng. Chú ý không nên xào rau lâu hay nấu canh rau ngót kỹ quá khiến rau thất thoát vitamin cũng như màu xỉn thẫm kém sắc, kém vị.

Có nên vò rau ngót trước khi nấu? - Ảnh 8.

Yêu cầu thành phẩm: Bát canh rau ngót xanh mềm, không bị khô ráp hay dai cứng, nước canh ngọt thanh, thịt chín thơm. Món canh dân dã này không chỉ thanh mát, giải nhiệt và còn giúp nhuận tràng, giàu canxi tốt cho bà bầu, trẻ em.

Phương Nghi (t/h)
