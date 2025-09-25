Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

Rau ngót có thể không phổ biến như những loại rau khác như cải thảo, rau muống và cải bó xôi, nhưng nó có một danh sách dài các lợi ích dinh dưỡng mà bạn nên biết. Rau ngót chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, sắt, vitamin A, nhóm B và C. Hơn nữa, chúng không chứa vị chua nhưng lại chứa lượng vitamin C tương đối cao hơn cả cam hoặc ổi, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm thiểu các bệnh về mắt, sinh sản và giúp đẹp da cho nữ giới. Tuy nhiên, để sử dụng rau ngót tối ưu, điều quan trọng nhất là không vò nát chúng trước khi nấu. Theo chuyên gia, việc vò rau này sẽ khiến cho lượng dinh dưỡng bị giảm sút. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc vò nát rau sẽ làm giảm một số chất dinh dưỡng trong rau ngót, nhất là các vitamin. Vò càng sớm, rau càng mất chất, đặc biệt là nếu rửa sau khi vò thì chất dinh dưỡng càng thất thoát nhiều, món ăn kém ngon, chưa kể chất bẩn càng dính vào rau dễ dàng hơn.